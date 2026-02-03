Eddy Vera logra Sold Out en el lanzamiento de su primer libro Tengo mejores planes para ti en Books & Books Coral Gables

El evento superó su aforo con más de 150 asistentes y reunió a celebridades, periodistas y creadores de contenido en una noche memorable en Miami

No nací para quedarme en la queja. Nací para accionar, para servir, para inspirar” — Eddy Vera, Autora, mentora, empresaria y speaker internacional.

MIAMI, FL, UNITED STATES, February 3, 2026 / EINPresswire.com / -- La noche del pasado 29 de enero quedará marcada como un hito en la carrera de la nueva autora y empresaria Eddy Vera, quien logró un rotundo Sold Out de todas las copias disponibles de su libro " Tengo mejores planes para ti: la fórmula de orar, creer y accionar ” durante su evento de lanzamiento en la emblemática librería Books & Books de Coral Gables, FL.El encuentro, que contaba con un aforo aproximado para 80 personas, fue desbordado por la alta convocatoria. Más de 150 asistentes se dieron cita para acompañar a la autora en una velada cargada de emoción, inspiración y celebración literaria.La noche fue magistralmente moderada por la reconocida periodista, autora y celebridad hispana Marcela Sarmiento, una de las figuras más influyentes de la televisión en Estados Unidos y América Latina, quien guió una conversación íntima y poderosa sobre resiliencia, propósito y transformación personal.El evento contó con la presencia de celebridades, editores, periodistas, creadores de contenido, líderes del ámbito empresarial y amistades cercanas de la autora, consolidando el lanzamiento como uno de los encuentros literarios más destacados del inicio de 2026 en el sur de Florida.Una historia de resiliencia que inspiraEddy Vera, la CEO que venció en tres ocasiones el Síndrome de Guillain-Barré y superó un cáncer en etapa 4, presentó su libro “Tengo mejores planes para ti: la fórmula de orar, creer y accionar”, una obra que propone un enfoque práctico para transformar la vida a través de acciones concretas alineadas con la fe, la convicción y la disciplina.Con tan solo 28 años, la autora lidera una empresa con más de 10.000 clientes, dirige un equipo de más de 60 personas y ha construido una comunidad de más de 125.000 seguidores. Su historia de vida comenzó a cambiar a los quince años, cuando el Síndrome de Guillain-Barré la dejó en silla de ruedas y la obligó a reaprender a caminar, marcando el inicio de un camino de fortaleza, certeza y propósito.Luego de superar tres recaídas de esta condición, enfrentar un diagnóstico de cáncer en el ovario izquierdo en etapa 4 con un pronóstico de sólo seis meses de vida, atravesar la pérdida de su mejor amigo y de un bebé, Eddy decidió creer que su historia tenía un propósito mayor.Migró sola a Nueva York con apenas 500 dólares, desempeñó actividades como housekeeping, mesera, niñera y manicurista para sostenerse y cubrir altas cuentas médicas. Más adelante, creó emprendimientos que le permitieron salir adelante, impulsada por la convicción de que había nacido para algo más grande.En 2018, al compartir su historia, encontró en el liderazgo y el servicio una nueva misión: ayudar a otros a planear y prepararse financieramente para no pasar por las mismas dificultades que ella vivió. Hoy, como CEO de EV Financial y speaker internacional, ha impactado a miles de personas en auditorios llenos alrededor del mundo.“No nací para quedarme en la queja. Nací para accionar, para servir, para inspirar. Por eso escribí ‘Tengo mejores planes para ti: la fórmula de orar, creer y accionar’, que seguramente te ayudará a hacerte preguntas de calidad para crecer y transformarte. Hoy no es un día más, es un día menos para cumplir tu propósito, aplicando lo que me enseñó mi padre Roque: lo que empieza, se termina”, afirmó Eddy Vera durante el evento.Reconocimientos y presencia en mediosEn 2025, Eddy Vera fue reconocida por Vogue Leaders Miami como una voz femenina que impulsa el liderazgo desde la transformación personal. Su historia y trabajo han sido destacados en medios como Univisión, Telemundo y Revista Imagen Miami, entre otros.El libro “Tengo mejores planes para ti: la fórmula de orar, creer y accionar” ya se encuentra disponible para el público en Amazon y Books & Books y continúa generando gran expectativa entre lectores, líderes empresariales y comunidades de desarrollo personal en Estados Unidos y América Latina.Para más información: www.eddyvera.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.