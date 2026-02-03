La Caravana Cocodrilo por una Sonrisa 2026 beneficia a cerca de 300 familias y reafirma su compromiso social
La jornada fue posible gracias a la suma de voluntades y al trabajo coordinado entre sociedad civil, instituciones y aliados estratégicos, demostrando que la colaboración organizada es capaz de generar transformaciones reales en la comunidad. Este esfuerzo reafirma el compromiso permanente de la iniciativa con la atención a sectores en situación de vulnerabilidad y con la construcción de entornos más solidarios.
El alcance de esta noble causa se vio fortalecido por el respaldo de instituciones comprometidas con el desarrollo social. En particular, se reconoce y agradece el apoyo del Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado (ILEP) y del Centro de Espectáculos La Palma, cuyas facilidades y disposición fueron determinantes para el éxito logístico y operativo de la jornada.
Cabe destacar que Cocodrilos en Acción A.C., organización responsable de esta iniciativa, fue creada en 2018 y desde entonces ha mantenido un compromiso constante y activo con la comunidad. Actualmente, la asociación forma parte del comité organizador del Premio Internacional Fractales del Cambio, reconocimiento de alcance internacional que ha sido otorgado en San José, Costa Rica, Madrid, España, y que próximamente se celebrará en Santiago de Chile.
El éxito de la Caravana Cocodrilo por una Sonrisa 2026 es reflejo del liderazgo y la dedicación de quienes la encabezan. Se extiende un reconocimiento especial a la Dra. Rafaela Soriano Cruz, Directora de la Caravana, proyecto que se ha realizado de manera ininterrumpida durante los últimos 16 años, así como al Dr. Julio Cesar Vega Rico, Presidente de Cocodrilos en Acción, por su incansable labor de gestión, coordinación y entrega al servicio de la comunidad.
Finalmente, se expresa un sincero agradecimiento a todas y todos los cocodrilos, personas voluntarias y asociaciones civiles que se sumaron de forma altruista, aportando tiempo, recursos y entusiasmo. Su participación fue fundamental para hacer posible esta jornada y para demostrar que la solidaridad organizada sigue siendo una de las fuerzas más poderosas de transformación social.
Acerca del Instituto Latinoamericano de Estudios de Posgrado (ILEP)
El ILEP es una institución de educación superior de prestigio en México, dedicada a la formación y desarrollo de líderes en diversas áreas del conocimiento. A través de sus iniciativas, como el Premio Internacional Fractales del Cambio, ILEP contribuye a la creación de una sociedad más justa, equitativa y transformadora.
Para más información, visita https://www.ilep.mx/
