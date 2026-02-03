Le Sommet exécutif 2026 de la CSSA réunit des dirigeants clés de l'industrie de l'entreposage canadienne

Simon Berman, cofondateur et chef de la direction d'Entreposage Montreal Mini-Storage Phil Dewsbury et Simon Berman prennent la parole lors d’un événement de la CSSA

Simon Berman (Montreal Mini-Storage) et Phil Dewsbury (StorageMart) prennent la parole

Rassembler les acteurs de l’industrie afin de discuter ouvertement est essentiel. Ces échanges nous permettent de continuer à offrir des solutions d’entreposage accessibles partout au Canada.” — Simon Berman

MONT-TREMBLANT, CANADA, February 3, 2026 / EINPresswire.com / -- Simon Berman, cofondateur et chef de la direction d'Entreposage Montréal Mini-Storage, ainsi que Phil Dewsbury, vice-président principal, Division canadienne, de StorageMart, ont été conférenciers invités lors du 5e Atelier exécutif annuel de ski de l’Association canadienne de l’entreposage (CSSA), tenu du 27 au 29 janvier 2026 à Mont-Tremblant (Québec).Reconnu comme l’un des principaux rassemblements au Canada pour les propriétaires, professionnels et fournisseurs de services du secteur de l’entreposage libre-service, l’Atelier exécutif de la CSSA a réuni des leaders de l’industrie autour de formations de haut niveau, d’échanges stratégiques et d’occasions de réseautage, dans un cadre hivernal emblématique en Amérique du Nord.« Les événements de la CSSA sont une occasion unique de rassembler les leaders de l’industrie et de faire progresser le secteur. Nous étions honorés d’offrir la parole à Simon Berman de Montréal Mini-Storage et à Phil Dewsbury de StorageMart afin qu’ils puissent animer les discussions cette année », a déclaré Sue Margeson, organisatrice de l’événement.Fort de plusieurs décennies d’expérience combinée sur les marchés locaux et internationaux, M. Berman et M. Dewsbury ont livré une présentation dynamique portant sur les meilleures pratiques en matière de croissance des installations d’entreposage libre-service au Canada. Leur conférence, présentée le jeudi 29 janvier 2026, a abordé les réalités actuelles du secteur, notamment l’excellence opérationnelle, l’impact de l’intelligence artificielle, l’état de l’industrie ainsi que les enjeux réglementaires et de marché.Sous la direction de Berman, Entreposage Montréal Mini-Storage est passée de la revitalisation d’un seul immeuble industriel en 2004 à une importante plateforme canadienne d’entreposage libre-service et d’immobilier commercial, totalisant aujourd’hui plus d’un million de pieds carrés nets locatifs (NRSF) répartis sur 24 sites. L’entreprise est reconnue pour son approche axée sur l’innovation, la rigueur opérationnelle et son soutien aux entrepreneurs et aux entreprises en croissance.« Entreposage Montréal Mini-Storage était fière d’agir à titre de commanditaire Or de la conférence 2026 de la CSSA », a déclaré Simon Berman. « Rassembler les acteurs de l’industrie afin de discuter ouvertement de sujets tels que les normes de construction, la fiscalité municipale et les défis opérationnels est essentiel. Ces échanges nous permettent de partager nos expériences, d’apprendre les uns des autres et de continuer à offrir des solutions d’entreposage sécuritaires, accessibles et conviviales partout au Canada. La conférence constitue également un lieu privilégié pour échanger avec les fournisseurs et les exploitants indépendants qui possèdent et gèrent la majorité des installations d’entreposage au Québec et au pays. »À propos de l’Association canadienne de l’entreposage (CSSA)L’Association canadienne de l’entreposage représente les propriétaires, exploitants et partenaires de services du secteur partout au pays. Elle assure un rôle de leadership par le biais de la formation, de la représentation et du réseautage afin de renforcer l’industrie canadienne de l’entreposage libre-service.À propos d' Entreposage Montréal Mini-StorageFondée en 2004, Entreposage Montréal Mini-Storage s’est donné pour mission d’offrir des espaces adaptés aux transitions de vie. Avec près de 11 000 unités d’entreposage réparties dans 24 installations stratégiquement situées au Québec, Entreposage Montréal Mini-Storage est la plus importante marque d’entreposage de la province, faisant confiance à plus de 50 000 clients. L’entreprise demeure engagée à fournir des solutions d’entreposage et de logistique au service des communautés qu’elle dessert.À propos de Simon BermanSimon Berman est cofondateur et chef de la direction d'Entreposage Montréal Mini-Storage, une entreprise canadienne de premier plan en entreposage libre-service et en immobilier commercial. Depuis la création de l’entreprise, il en dirige la croissance avec un fort accent sur l’excellence opérationnelle, l’expérience client et la création de valeur à long terme.À propos de Phil DewsburyPhil Dewsbury est vice-président principal, Division canadienne, de StorageMart. Il supervise les activités canadiennes de l’entreprise, avec un accent sur l’excellence opérationnelle, la stratégie de croissance et l’expérience client. Il cumule plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie et contribue régulièrement aux discussions sur les meilleures pratiques et les tendances du marché.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.