Celiveo annonce la prochaine disponibilité de Celiveo 365 sur le Cloud souverain Bleu, gestion des impressions Cloud

Celiveo 365, impression Cloud haute sécurité, sera prochainement disponible sur Bleu, le Cloud de confiance français développé par Orange et Capgemini.

Nous offrons un SaaS ultra-sécurisé et sans serveur qui permet de supprimer les infrastructures d’impression tout en sécurisant et accélérant la dématérialisation intelligente des documents.” — Jean-François d’Estalenx, Président

ISSY LES MOULINEAUX, HAUTS DE SEINE, FRANCE, February 2, 2026 / EINPresswire.com / -- Celiveo, éditeur à capitaux 100% français spécialisé dans les solutions SaaS d’impression sécurisée et de gestion intelligente des documents d’entreprise, annonce que son offre Celiveo 365 sera prochainement disponible sur Bleu , le Cloud de confiance français développé par Orange et Capgemini.Cette intégration stratégique permettra aux organisations soucieuses de souveraineté numérique et de haute sécurité de bénéficier d’un service d’impression 100 % cloud, équivalent et enrichi par rapport à Microsoft Universal Print présent sur Azure, tout en hébergeant leurs données et flux dans un environnement certifié SecNumCloud (en cours de qualification) et immunisé contre les législations extraterritoriales.Celiveo 365 sur Bleu : une impression moderne, zéro infrastructure et ultra-sécuriséeCeliveo 365 simplifie et sécurise votre IT tout en réduisant les coûts. Il élimine complètement les serveurs d’impression, la gestion des drivers d'impression et l’ensemble de l’infrastructure IT traditionnellement associée aux copieurs et imprimantes. Grâce à son architecture native SaaS sur PaaS Bleu, la solution offre :- Une gestion automatique des drivers et paramètres d’impression directement liée à Entra ID;- Un pull printing sécurisé avec libération par badge our PIN, avec flux chiffrés point-à-point (AES-256 + TLS 1.3) ;- Une architecture Zero Trust Access basée sur une forêt de certificats ECC-P256 qui garantit que seuls les utilisateurs autorisés accèdent aux documents et aux périphériques d’impression, que les communications passant par l'Internet public ne peuvent pas être compromises ;- L'arrivée de Celiveo 365 dans Bleu permettra la transformation progressive des documents, pages web et emails traités par les utilisateurs en nue base de connaissances numérique : les documents capturés par l'utilisateur grâce à une simple combinaison de touches alimentent une mémoire d’entreprise interrogeable en langage naturel directement depuis l'offre Teams de Bleu;- Le partage sécurisé d’informations entre personnes habilitées, avec cryptage haute sécurité des documents stockés dans le tenant Bleu dédié de chaque client, pour gagner jusqu'à 2 heures de productivité par jour par collaborateur.« L’arrivée de Celiveo 365 sur Bleu répond à une demande croissante des entreprises et institutions françaises qui souhaitent concilier modernité du poste de travail, maîtrise totale de leurs données sensibles et souveraineté numérique », déclare Jean-François d’Estalenx, CEO de Celiveo. « Nous offrons une alternative cloud-native, élastique, ultra-sécurisée et sans serveur qui permet de supprimer les risques liés aux infrastructures d’impression classiques tout en accélérant la dématérialisation intelligente des documents, réduisante les coûts et augmentant la productivité. »Disponibilité et premiers utilisateursLa disponibilité générale de Celiveo 365 sur Bleu est prévue pour septembre 2026.Celiveo 365 sur Bleu s’inscrit pleinement dans la stratégie française de cloud de confiance et complète l’écosystème Microsoft 365 / Azure opéré par Bleu, pour un Modern Workplace souverain, sécurisé et économe.À propos de CeliveoCeliveo est un éditeur SaaS à capitaux 100% français expert en cybersécurité documentaire et impression cloud. Sa plateforme Celiveo 365, SaaS construit nativement sur le PaaS Microsoft Azure, permet aux entreprises d'éliminer les serveurs d’impression, de sécuriser les flux d'impression de bout en bout et de passer à la gestion sécurisée d'information pilotée par IA générative pour des gains de productivité mesurables.Certifiée ISO 27001:2022, ISO 9001:2015 et arcihtecturé en Zero Trust Access, Celiveo accompagne les sociétés vers la gestion de documents et d'informaitons moderne, de moins en moins papier, sans serveur et hautement sécurisé.

Celiveo 365 Gestion des impression 100% Cloud, haute sécurité, multi-marque, avec DLP-IA, gestion de document avec IA générative dans Teams

