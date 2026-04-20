Datos de 2025 revelan que el 58% de las reclamaciones por alquiler de coches no son causadas por los arrendatarios

CarInsuRent CarInsuRent Rental car claim statistics - 2025 More than 58% of Rental Car Damage Claims are Not at Renters’ Fault

Si bien aumenta la conciencia sobre el seguro excedente de los vehículos de alquiler, los viajeros subestiman cómo pueden ocurrir cargos inesperados.

Los inquilinos creen que las reclamaciones son poco frecuentes o que ocurren después de un accidente. En realidad, las reclamaciones surgen de situaciones que los inquilinos no pueden controlar.” — Gil Farkash

LONDON, UNITED KINGDOM, April 20, 2026 / EINPresswire.com / -- CarInsuRent ha publicado su Informe de Tendencias de Reclamaciones de Seguros de Autos de Alquiler 2025 , en el que se analizan 1710 reclamaciones por daños a vehículos de alquiler presentadas en todo el mundo durante 2025. Los resultados indican un problema estructural persistente en el ecosistema de alquiler de vehículos: más del 58 % de las reclamaciones por daños no fueron causadas por el arrendatario.El reciente estudio de CarInsuRent, proveedor líder de seguros de franquicia para alquiler de coches , refleja fielmente el informe de CarInsuRent de 2024, que mostró que más del 60 % de las reclamaciones tampoco fueron atribuibles a la culpa del arrendatario, lo que refuerza un problema persistente y sistémico en el ecosistema de alquiler de vehículos.Información clave sobre reclamaciones:* Daños sin culpa: más del 58% de las reclamaciones por daños no fueron causadas por el arrendatario.* Colisiones: Las colisiones y accidentes graves representan el 23% de las reclamaciones, con un costo promedio de reparación de US$ 882.* Daños en llantas y neumáticos: 14% de las reclamaciones, con incidentes relacionados con remolques que alcanzan los US$ 1315.* Daños en el parabrisas: 6% de las reclamaciones, el 99% no causados ​​por negligencia del conductor.Los arrendatarios suelen pagar por daños que no causaron.El informe destaca que una parte significativa de las reclamaciones se relaciona con daños preexistentes, incidentes con terceros, vandalismo o factores ambientales, en lugar de errores del conductor. "Nuestros datos desafían una de las suposiciones más comunes en el alquiler de autos", afirmó Gil Farkash, director ejecutivo de CarInsuRent. "La mayoría de los arrendatarios creen que las reclamaciones por daños son poco frecuentes o que solo ocurren después de accidentes graves. En realidad, muchas reclamaciones se derivan de situaciones cotidianas que los arrendatarios no pueden controlar por completo, pero que aun así resultan en cargos considerables".Según el informe, a los arrendatarios se les cobra con frecuencia por:* Daños ocurridos mientras el vehículo estaba estacionado* Arañazos o rozaduras en las llantas preexistentes que no se documentaron adecuadamente* Daños en el parabrisas causados ​​por escombros de la carretera* Daños en las llantas relacionados con las condiciones de la carretera o escombros de construcción* Vandalismo y robosLagunas en la documentación y el procesoLa documentación deficiente de los daños en el momento de la recogida y devolución del vehículo sigue siendo una de las principales causas de disputas. En muchos casos, las reclamaciones se presentan después de varios alquileres posteriores, lo que aumenta la ambigüedad y la responsabilidad del arrendatario.“Estos hallazgos plantean importantes preguntas sobre los estándares de documentación, los procesos de verificación de daños y los sistemas de inspección automatizados”, afirmó Gil Farkash. “Muchas disputas se derivan de la falta de documentación. Es posible que pequeños arañazos o rozaduras en las llantas no estén claramente marcados en el contrato de alquiler, y que luego aparezcan como daños facturables”.CarInsuRent recomienda a los viajeros:* Fotografiar el vehículo minuciosamente al recogerlo y devolverlo.* Solicitar confirmación por escrito de todos los daños existentes.* Conservar todos los documentos de alquiler y los recibos de devolución.CarInsuRent también recomienda contratar un seguro de coche de alquiler antes de recogerlo. Esto puede ahorrarles mucho dinero y evitarles la preocupación por posibles daños durante el viaje.

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