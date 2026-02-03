Gazebo s.r.o. Uvádza Inteligentné Hliníkové Pergoly s Ovládaním cez Aplikáciu v Bratislave
Popredný slovenský výrobca pergol predstavuje motorizované hliníkové pergoly s integráciou smartfónu a automatizáciou reagujúcou na počasie.
Nová rada inteligentných pergol predstavuje významný pokrok v technológii vonkajšieho bývania pre slovenských majiteľov domov. Každá jednotka sa dá ovládať na diaľku prostredníctvom aplikácie v smartfóne, čo umožňuje majiteľom upravovať polohu strechy, osvetlenie a nastavenie tienenia odkiaľkoľvek. Zabudované dažďové senzory automaticky zatvoria lamelovú strechu pri zistení zrážok, čím chránia záhradný nábytok a obytné priestory bez manuálneho zásahu.
„Slovenské rodiny chcú vonkajšie priestory, ktoré pracujú rovnako tvrdo ako oni," povedal Frantisek Kečkeš, zakladateľ a majiteľ spoločnosti Gazebo s.r.o. „Naše inteligentné pergoly eliminujú hádanie — všetko ovládate z telefónu."
Spoločnosť, ktorá pôsobí z Bratislavy od roku 2009, zrealizovala viac ako 5 000 inštalácií pergol na Slovensku, v Maďarsku a Rakúsku. Integrácia inteligentnej technológie prichádza ako odpoveď na rastúci dopyt majiteľov domov, ktorí hľadajú bezproblémové prepojenie vnútorného a vonkajšieho obytného prostredia.
Tri produktové úrovne pre rôzne segmenty trhu
Gazebo s.r.o. ponúka upgrade na inteligentnú technológiu v rámci svojich troch zavedených produktových radov hliníkových pergol: Basic Class, Economic Class a Top Class. Basic Class poskytuje základné inteligentné funkcie vrátane ovládania cez aplikáciu a manuálneho ovládania. Economic Class pridáva dažďové senzory a programovateľné plánovanie. Vlajková loď Top Class zahŕňa plnú integráciu s domácou automatizáciou, kompatibilitu s hlasovými asistentmi a strechu z lepeného bezpečnostného skla.
Všetky tri úrovne zachovávajú charakteristický konštrukčný prístup spoločnosti bez viditeľných spojov a skrutiek, materiály odolné voči poveternostným vplyvom a výrobu na mieru podľa presných špecifikácií klienta. Štandardná dodacia lehota zostáva 40 až 65 dní v závislosti od zložitosti a sezónneho dopytu.
Reakcia na trend vonkajšieho bývania v roku 2025
Prieskum odvetvia naznačuje, že integrácia inteligentnej technológie predstavuje najrýchlejšie rastúci segment európskeho trhu s pergolami v roku 2025. Majitelia domov čoraz viac vnímajú vonkajšie priestory ako rozšírenie svojich obytných priestorov, nie ako sezónne doplnky. Tento posun vyvolal dopyt po pergolách, ktoré ponúkajú rovnaké pohodlie a automatizáciu, aké sa nachádzajú v moderných domácnostiach.
Bratislavský trh prejavil osobitný záujem o prémiové vonkajšie konštrukcie. Rastúce ceny nehnuteľností a silný renovačný sektor vytvorili podmienky, v ktorých majitelia domov významne investujú do vonkajších vylepšení. Kvalitná inštalácia pergoly môže zvýšiť využiteľný obytný priestor a zároveň pridať hodnotu rezidenčným nehnuteľnostiam.
Gazebo s.r.o. hlási, že počet dopytov na motorizované a automatizované pergolové systémy sa za posledných osemnásť mesiacov výrazne zvýšil. Spoločnosť investovala do školenia zamestnancov a výrobných kapacít, aby splnila tento dopyt a zabezpečila, že inštalačné tímy môžu správne nakonfigurovať inteligentné funkcie počas montáže na mieste.
Výroba na mieru zostáva kľúčová
Napriek technologickým doplnkom Gazebo s.r.o. zdôrazňuje, že každá pergola zostáva produktom na mieru navrhnutým pre individuálne požiadavky klienta. Proces dizajnovej konzultácie spoločnosti, ponúkaný bezplatne, pomáha majiteľom domov vybrať vhodné rozmery, materiály a funkcie pre ich konkrétne
vonkajšie priestory.
Výrobný proces kombinuje moderné CNC obrábanie s tradičným remeselným spracovaním. Hliníkové rámy sú presne rezané a dokončené vo výrobnom závode spoločnosti pred prepravou na miesta inštalácie. Tento prístup zabezpečuje konzistentnú kvalitu a zároveň umožňuje flexibilitu, ktorú projekty na mieru vyžadujú.
Pre majiteľov domov, ktorí uprednostňujú prírodné materiály, Gazebo s.r.o. naďalej ponúka svoju kompletnú ponuku drevených pergol s voliteľnými inteligentnými integráciami. Drevené pergoly môžu byť vybavené motorizovanými plachtovými strieškami a automatizovanými osvetľovacími systémami pri zachovaní tradičného estetického vzhľadu.
Záväzok ku službám zostáva nezmenený
Spoločnosť udržiava svoju zavedenú záruku služieb vrátane profesionálnej inštalácie na mieste, komplexného záručného krytia a pozáručného servisu do 48 hodín. Inštalácie inteligentných pergol zahŕňajú kompletnú konfiguráciu systému a zaškolenie majiteľa na funkcie aplikácie.
Gazebo s.r.o. si vybudovala svoju reputáciu na pohotovej zákazníckej službe. Recenzie na Google konzistentne vyzdvihujú kvalitu komunikácie spoločnosti a ochotu promptne riešiť problémy. Táto filozofia služieb sa rozširuje aj na novú radu inteligentných produktov s technickou podporou dostupnou pre otázky týkajúce sa pripojenia a automatizácie.
Pozícia na trhu a dostupnosť
Rada inteligentných hliníkových pergol je dostupná okamžite na celom Slovensku, pričom inštalačné služby sa rozširujú do Maďarska a Rakúska. Ceny sa líšia podľa veľkosti, produktovej úrovne a vybraných funkcií, pričom podrobné cenové ponuky sa poskytujú po dizajnovej konzultácii.
Záujemcovia môžu požiadať o bezplatný návrh prostredníctvom webovej stránky spoločnosti alebo priamym kontaktovaním bratislavskej kancelárie. Konzultačný proces zahŕňa odporúčania pre posúdenie miesta a vizualizáciu navrhovaných inštalácií.
O spoločnosti Gazebo s.r.o.:
Spoločnosť Gazebo s.r.o. vyrába a inštaluje pergoly, altánky a zimné záhrady na mieru od roku 2009. So sídlom v Bratislave na Slovensku spoločnosť obsluhuje rezidenčných a komerčných klientov na Slovensku, v Maďarsku a Rakúsku. S viac ako 5 000 dokončenými inštaláciami a 5-hviezdičkovým hodnotením na Google je Gazebo s.r.o. najskúsenejším slovenským špecialistom na pergoly. Spoločnosť ponúka hliníkové pergoly, drevené pergoly, zimné záhrady a záhradné altánky, všetko vyrobené na mieru podľa špecifikácií klienta. Pre viac informácií navštívte gazebo-altanky.sk alebo volajte +421 907 260 142.
