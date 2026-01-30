Protegiendo a Los Neoyorquinos: La Gobernadora Hochul Presenta la ley de Policía y Delitos Locales para Impedir Que el ICE Utilice a Las Fuerzas del Orden Locales

La gobernadora Hochul anunció hoy la presentación de una legislación integral para proteger a los neoyorquinos, fortalecer las garantías constitucionales y prohibir que las fuerzas del orden locales sean designadas como agentes de ICE para la aplicación de la ley federal de inmigración civil. La legislación eliminaría los acuerdos 287(g), impidiendo que la policía estatal y local actúe como agentes federales o utilice recursos o personal financiados por los contribuyentes para llevar a cabo la aplicación de la ley federal de inmigración civil. También prohibiría que los agentes federales utilicen los centros de detención locales para la aplicación de la ley de inmigración civil, redadas masivas o el transporte de detenidos.

La propuesta de la gobernadora se basa en la legislación reciente presentada como parte de su programa de gobierno para proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos contra la extralimitación federal y exigir responsabilidades a los agentes federales por acciones inconstitucionales. Además, estas nuevas medidas se suman a la legislación de la gobernadora para garantizar que los lugares sensibles estén protegidos de la aplicación de la ley de inmigración civil sin una orden judicial, incluyendo los hogares de los neoyorquinos.

“Durante el último año, los agentes federales de inmigración han cometido actos de violencia indescriptibles contra estadounidenses bajo el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos —y la instrumentalización de los agentes de policía locales para la aplicación de la ley de inmigración civil— no serán tolerados en Nueva York”, declaró la gobernadora Hochul. “Hoy anuncio nuevas medidas que protegerán a nuestras comunidades contra la peligrosa extralimitación federal y garantizarán que las fuerzas del orden de Nueva York se centren en mantener seguros a los neoyorquinos, y no en hacer el trabajo de ICE”.

Las actuales políticas federales de inmigración han creado caos y miedo y han socavado nuestra democracia, provocando la pérdida de vidas inocentes, incluyendo la de ciudadanos estadounidenses. El uso de agentes y recursos de las fuerzas del orden estatales o locales para la aplicación de las leyes federales de inmigración civil, en el marco de la agenda de inmigración de la administración federal, desvía recursos cruciales de seguridad pública de funciones policiales esenciales que mantienen seguros a los residentes y las comunidades de Nueva York.

En Nueva York, 14 agencias policiales de nueve condados han firmado acuerdos 287(g) con ICE. Con esta legislación, todos los acuerdos 287(g) existentes quedarán sin efecto y Nueva York se unirá a otros siete estados que actualmente prohíben los acuerdos 287(g): Washington, Oregón, California, Illinois, Nueva Jersey, Delaware y Connecticut.

A principios de este mes, la gobernadora Hochul anunció varias propuestas para proteger a los neoyorquinos ante una escalada sin precedentes en la aplicación agresiva de las leyes federales de inmigración, incluyendo:

Establecimiento del Derecho a Demandar a Funcionarios Federales por Violaciones Constitucionales

Ante la escalada sin precedentes de la aplicación agresiva de las leyes federales de inmigración, las comunidades de todo Estados Unidos se ven afectadas por tácticas autoritarias que, según se alega, vulneran los derechos constitucionales.

Para proteger a las comunidades en todo el estado y garantizar la rendición de cuentas cuando se violan los derechos constitucionales, la gobernadora Hochul impulsará legislación que brinde a los neoyorquinos una vía clara para buscar justicia cuando se violen sus derechos.

La propuesta autoriza a las personas a presentar demandas civiles a nivel estatal contra funcionarios federales que violen los derechos constitucionales de los neoyorquinos, de conformidad con los mismos estándares legales que ya existen para los funcionarios estatales y locales en virtud de la ley federal de derechos civiles. Al alinear la ley estatal con los marcos federales de derechos civiles existentes, esta propuesta refuerza las protecciones constitucionales y proporciona a los neoyorquinos un recurso legal significativo cuando la autoridad federal se ejerce de forma inconstitucional en Nueva York.

Protección de los Neoyorquinos en Lugares Sensibles

Durante décadas, la política federal, bajo la administración de ambos partidos, ha limitado la aplicación de las leyes de inmigración civil sin orden judicial en lugares sensibles como escuelas, hospitales y lugares de culto. Los recientes cambios federales han revertido estas protecciones, afectando la seguridad pública, las comunidades escolares, el acceso a la atención médica y la confianza en instituciones fundamentales.

Los neoyorquinos deben poder asistir a la escuela, acceder a servicios de cuidado infantil, recibir atención médica, practicar su religión y residir en sus hogares con tranquilidad. La gobernadora Hochul ha propuesto legislación para garantizar que los lugares sensibles, incluidos los hogares, estén protegidos de la aplicación de las leyes de inmigración civil sin una orden judicial. Esta medida contribuirá a brindar estabilidad a los niños y las familias en espacios comunitarios esenciales.

El Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, declaró: “Los fiscales no podemos hacer nuestro trabajo si las víctimas y los testigos, nuestros vecinos, tienen miedo de denunciar. Necesitamos generar confianza en la comunidad para garantizar la seguridad de todos, y el uso de las fuerzas del orden locales para la aplicación de las leyes federales de inmigración civil socava nuestra capacidad para lograrlo. Agradezco a la gobernadora Hochul su liderazgo y compromiso con la protección de todos los neoyorquinos”.

El Fiscal de Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, declaró: “La violencia en Brooklyn se encuentra en su nivel más bajo gracias a que nos hemos ganado la confianza de la comunidad y protegemos el debido proceso. Cuando las víctimas y los testigos temen que denunciar un delito pueda resultar en la deportación, o que los agentes federales puedan ingresar a un hogar, escuela, lugar de culto u hospital sin una orden judicial, la gente deja de denunciar, los crímenes quedan sin resolver y los delincuentes peligrosos eluden la justicia. La gobernadora Hochultiene razón al prohibir los acuerdos 287(g) y exigir una orden judicial antes de que el ICE ingrese a lugares sensibles. Esto permite que las fuerzas del orden locales se centren en los delitos graves, fortalece la seguridad pública y ayuda a garantizar que los neoyorquinos puedan buscar justicia sin temor”.

El Sheriff del Condado de Albany, Craig Apple, afirmó: “La confianza pública no está separada de la seguridad pública, es esencial para ella. Cuando cualquier miembro de nuestra comunidad tiene miedo de llamar a la policía, todos nos volvemos menos seguros. La gobernadora Hochul lo entiende, y su liderazgo en estas propuestas ayudará a mantener seguras a las comunidades de Nueva York”.

El Fiscal de Distrito del Condado de Albany, Lee C. Kindlon, declaró: “Nuestro trabajo como fiscales de distrito es servir y proteger al público y promover la justicia. Trabajamos junto a un grupo diverso de socios de las fuerzas del orden que gozan de una profunda confianza en la comunidad. Y siempre me opondré firmemente a cualquiera que abuse de esa confianza”.

El Sheriff del Condado de Suffolk, Errol Toulon Jr., afirmó: “Las comunidades fuertes se construyen sobre la confianza entre los residentes y los agentes que los sirven. En este momento, esa confianza está bajo presión, y estas medidas ayudan a preservarla para que podamos seguir manteniendo seguros a todos los neoyorquinos. Agradezco a la gobernadora Hochul su colaboración con las fuerzas del orden en estos asuntos urgentes”.

El Fiscal de Distrito del Condado de Onondaga, William Fitzpatrick, declaró: “Una pareja del mismo sexo en el norte del estado de Nueva York que huyó de la persecución, cumplió con todos los requisitos legales y se le concedió protección, ahora se enfrenta a la deportación a un país con el que no tienen ninguna conexión. Eso no es lo que el pueblo estadounidense aceptó. Nadie votó para deportar a personas trabajadoras que vinieron aquí por la razón más fundamental imaginable: vivir y amar abiertamente sin miedo. Apoyo a la gobernadora Hochul y sus propuestas que respaldan los derechos constitucionales de todos en el estado de Nueva York. Esta crueldad debe terminar”.

El Fiscal de Distrito del Condado de Richmond, Michael McMahon, declaró: “Como fiscales, es esencial que las víctimas y los testigos se sientan seguros al denunciar los hechos, cooperar con las fuerzas del orden y participar en el proceso judicial. La Sección 287(g) socava esa seguridad al difuminar la línea entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración, particularmente para las comunidades inmigrantes de Nueva York, y apoyo plenamente la decisión de la gobernadora de prohibir estos acuerdos. Cuando las víctimas temen que denunciar un delito pueda exponerlas a ellas o a sus seres queridos a consecuencias migratorias, los delitos no se denuncian, los delincuentes permanecen impunes y las víctimas siguen en peligro. Durante el último año, la ciudad de Nueva York ha logrado reducciones históricas en la delincuencia violenta, incluso en Staten Island, donde en 2025 se registró el menor número de asesinatos en la historia de nuestro distrito. Mi oficina continuará procesando a las personas peligrosas que cometen delitos graves, independientemente de su estatus migratorio, y trabajará con las autoridades federales cuando sea apropiado para que los delincuentes violentos rindan cuentas, pero la Sección 287(g) no hace que las víctimas estén más seguras. Desincentiva las denuncias, debilita los procesos judiciales y, en última instancia, socava la seguridad pública”.

El Jefe de Policía de Utica, Mark Williams, declaró: "Una labor policial eficaz depende de la confianza de la comunidad. Estas propuestas protegen las relaciones en las que se basan las fuerzas del orden locales para mantener a nuestros vecinos seguros, independientemente de su estatus migratorio. Felicito a la gobernadora Hochul por su liderazgo en este momento crucial".