L'Italia presenta la sua cucina riconosciuta dall'UNESCO mentre la domanda globale accelera al Gulfood 2026
EINPresswire.com/ -- La più grande presenza italiana di sempre al Gulfood risponde alla crescente domanda internazionale di prodotti alimentari italiani di alta qualità, mentre i marchi approfondiscono i legami commerciali con i mercati di importazione in più rapida crescita del Medio Oriente
Dubai, Emirati Arabi Uniti, 30 gennaio 2026: L'Italia presenta una vetrina nazionale strategica al Gulfood 2026, il più grande evento mondiale dedicato al settore alimentare e delle bevande, che si tiene ogni anno a Dubai. La partecipazione più ampia mai registrata ha presentato la portata, la profondità e la leadership globale dell'eccellenza alimentare e delle bevande Made in Italy su una delle piattaforme di approvvigionamento più influenti al mondo. Il padiglione italiano, organizzato dall'Organizzazione Vittorio Caselli, riunisce gli espositori in due mega-sedi, il Dubai World Trade Centre e il Dubai Exhibition Centre (DEC) all'Expo City. Questa espansione al Gulfood 2026 posiziona la cucina italiana non solo come patrimonio culturale, ma come un ecosistema alimentare orientato al futuro e basato su qualità, sostenibilità e innovazione.
Valerio Soldani, Commissario per il Commercio italiano negli Emirati Arabi Uniti e in Oman, ha dichiarato: "Con l'Agenzia Italiana per il Commercio Internazionale a Dubai, quest'anno stiamo organizzando l'Italian Food Lab per condividere l'eccellenza culinaria italiana con il pubblico globale che visita Gulfood. Quest'anno sono 320 le aziende italiane che espongono, rendendo l'Italia il primo espositore nazionale dell'UE e il terzo più grande in assoluto alla fiera. Attraverso questa partecipazione, stiamo anche mettendo in evidenza un importante risultato raggiunto lo scorso anno, il riconoscimento della cucina italiana da parte dell'UNESCO come patrimonio culturale immateriale. Questo straordinario traguardo viene celebrato insieme ai nostri espositori e attraverso le masterclass tenute da chef, dove i prodotti italiani saranno presentati e utilizzati in loco".
I marchi italiani alla guida dell'eccellenza alimentare globale
Il gelato e il formaggio italiano sono entrambi emblematici della leadership alimentare globale dell'Italia, che unisce artigianalità e performance di esportazione. Il gelato continua a svolgere un ruolo determinante nella presenza dell'Italia, simboleggiando artigianalità, integrità degli ingredienti e maestria tecnica, con un mercato globale del gelato che dovrebbe raggiungere i 23,92 miliardi di dollari entro il 2031. Allo stesso tempo, i formaggi italiani stanno godendo di un momento di esportazione da record, con un totale di esportazioni di formaggio italiano che supera le 657.000 tonnellate, in crescita con un CAGR del 4,95% dal 2026 al 2034, guidato dai formaggi DOP più apprezzati come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, che riflettono la crescente domanda globale di eccellenza lattiero-casearia italiana.
La rappresentanza è stata forte tra marchi noti, startup innovative ed espositori alla loro prima partecipazione, tra cui Casa Del Gelato S.p.A, Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, MEC3, PreGel S.p.A. e Prodotti Rubicone, che presentano formulazioni e applicazioni avanzate.
Jakob Zuegg, Export Manager di Casa Del Gelato S.p.A, Italia, ha dichiarato: "Quest'anno partecipiamo per la prima volta al Gulfood, presentando le nostre autentiche varietà di gelato italiano ai visitatori provenienti da tutto il mondo. Siamo davvero impressionati dall'eccezionale organizzazione dell'evento e dal suo impatto nell'aprire l'accesso a nuovi mercati internazionali. Negli Emirati Arabi Uniti, in particolare, il gelato rimane un prodotto di nicchia di alta qualità, quindi questa fiera è l'ideale per far conoscere il suo patrimonio culinario unico. Non vediamo l'ora di tornare l'anno prossimo con uno stand ancora più grande".
Una celebrazione olistica della cultura gastronomica italiana
Il padiglione rifletteva un'ampia narrativa strategica della leadership alimentare italiana in categorie premium e a valore aggiunto, tra cui formaggi DOP come il pecorino romano, latticini artigianali di Brazzale S.p.A. e Caseificio Ghidetti, oli d'oliva certificati IGP di Costa d'Oro e Monini S.p.A. e caffè italiano premium di Barbera 1870, Caffè Mokarico e Caffè Moreno. Insieme, questi marchi riflettono la capacità dell'Italia di preservare l'autenticità rispondendo al contempo alle dinamiche globali in continua evoluzione dei consumatori e del commercio.
Alberto Piscioneri, Direttore Generale di Tonitto 1939, ha dichiarato: "La nostra partecipazione al Gulfood 2026 segna il nostro quinto anno consecutivo alla fiera. Siamo qui per rafforzare i rapporti con i clienti esistenti e ampliare la nostra presenza nella regione e oltre. Stiamo inoltre sottolineando il nostro impegno nei confronti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030, tra cui l'eliminazione della povertà, la lotta alla fame, la buona salute e il benessere, l'energia pulita a prezzi accessibili e il consumo responsabile, con particolare attenzione agli imballaggi riciclabili".
Francesco Granata, responsabile vendite di Granata Olives, ha dichiarato: "Questa è la nostra quarta partecipazione al Gulfood e quest'anno, con l'ampliamento della sede presso il Dubai Exhibition Centre, vediamo opportunità ancora maggiori per far crescere la nostra attività. Speriamo che questa edizione ci aiuti a costruire nuovi contatti e a rafforzare ulteriormente la nostra rete".
Presentando un portafoglio nazionale unificato che integra marchi iconici, innovazione e competenza professionale, il Padiglione Italia al Gulfood 2026 rafforza la posizione dell'Italia come punto di riferimento globale per la qualità, l'autenticità e la leadership culinaria, rafforzando i legami commerciali in tutto il Golfo e nei mercati internazionali.
-fine-
Fonti:
(1) mercato globale del gelato (https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/gelato-market)
(2) Dimensioni, quote, crescita e previsioni del mercato italiano dei formaggi fino al 2034 (https://www.imarcgroup.com/italy-cheese-market)
Informazioni su Gulfood
Gulfood 2026, che si terrà dal 26 al 30 gennaio, segna la 31a edizione dell'evento più grande e influente al mondo dedicato all'approvvigionamento e all'innovazione nel settore alimentare e delle bevande. Con oltre 8.500 espositori, 125 paesi, oltre 280.000 m² tra il Dubai World Trade Centre (DWTC) e il Dubai Exhibition Centre (DEC) all'Expo City Dubai, e cinque settori alla loro prima partecipazione, Gulfood 2026 rafforza la posizione di Dubai come sede globale del commercio alimentare e dell'intelligence alimentare. Per un'esperienza senza intoppi al Gulfood 2026, consulta la guida completa per i visitatori, che descrive in dettaglio tutto ciò che riguarda i trasporti, i parcheggi, l'ubicazione dei settori, i punti di registrazione e altro ancora.
Jessy Chami
Informazioni su Gulfood
Gulfood 2026, che si terrà dal 26 al 30 gennaio, segna la 31a edizione dell'evento più grande e influente al mondo dedicato all'approvvigionamento e all'innovazione nel settore alimentare e delle bevande. Con oltre 8.500 espositori, 125 paesi, oltre 280.000 m² tra il Dubai World Trade Centre (DWTC) e il Dubai Exhibition Centre (DEC) all'Expo City Dubai, e cinque settori alla loro prima partecipazione, Gulfood 2026 rafforza la posizione di Dubai come sede globale del commercio alimentare e dell'intelligence alimentare. Per un'esperienza senza intoppi al Gulfood 2026, consulta la guida completa per i visitatori, che descrive in dettaglio tutto ciò che riguarda i trasporti, i parcheggi, l'ubicazione dei settori, i punti di registrazione e altro ancora.
