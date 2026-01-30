AGM Mobile lanciert das M11: Das weltweit erste Rugged PowerBank Phone

Ein Rugged-Powerbank-Telefon

BERLIN, GERMANY, January 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM Mobile, führender Anbieter robuster Mobiltechnologie, hat heute offiziell das AGM M11 vorgestellt und damit eine völlig neue Produktkategorie begründet: das Rugged PowerBank Phone. Dieses innovative Gerät vereint die Zuverlässigkeit eines robusten Feature-Phones mit der praktischen Funktion einer integrierten Powerbank. Es macht das Mitführen mehrerer Geräte überflüssig und liefert verlässliche Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Das M11 richtet sich an Outdoor-Arbeiter, Abenteurer, Reisende, Rettungskräfte sowie alle, die Wert auf Einfachheit und Vorbereitung legen. Es löst ein weit verbreitetes Problem: das ständige Jonglieren mit Haupt-Smartphone, separater Powerbank und oft einem zusätzlichen Backup-Telefon. Durch die Integration dieser beiden wichtigsten Komponenten in ein kompaktes, extrem robustes Gerät reduziert das M11 den Ballast, verlängert die Einsatzzeit und sorgt dafür, dass Nutzer jederzeit und überall mit Strom und Verbindung versorgt bleiben.

Die wichtigsten Merkmale des AGM M11:

- Echte Powerbank-Funktion

Ausgestattet mit einem herausnehmbaren 4000-mAh-Akku und kabelgebundener Rückwärtsladung (bis zu 5–6 W Ausgangsleistung über integriertes Type-C-Kabel) lädt das M11 sicher Smartphones, Kopfhörer, Feature-Phones und andere kleine USB-Geräte. Statt maximaler Ladegeschwindigkeit stehen Sicherheit, Stabilität und langfristige Akkugesundheit im Vordergrund – für zuverlässige, wärmeoptimierte Energieabgabe, der man auch bei jahrelanger intensiver Nutzung vertrauen kann.

- Robuste Haltbarkeit

Zertifiziert nach IP68/IP69K (wasser- und staubdicht) sowie MIL-STD-810H (militärischer Standard) hält das M11 Stürze, extreme Temperaturen, Untertauchen in Wasser und harte Einsatzbedingungen auf Baustellen oder im Freien problemlos stand.

- Cloud-Phone-Zugang

Modernes Entertainment und aktuelle Informationen dank nahtloser Cloud-Unterstützung für beliebte Dienste wie TikTok, YouTube, Nachrichten, Wetter, Gemini AI und mehr – ohne leistungsstarke lokale Hardware. Dieser effiziente Ansatz schont den Akku und hält Nutzer auf einer simplen Feature-Phone-Plattform digital verbunden.

- Persönlicher Hotspot & Konnektivität

Teilen Sie Ihr 4G-LTE-Mobilfunknetz mit Laptops, Tablets oder weiteren Smartphones über den integrierten WiFi-Hotspot. Zusätzliche praktische Features: FM-Radio, Bluetooth 5.0, 3,5-mm-Kopfhörerbuchse, Dual-Nano-SIM-Unterstützung, erweiterbarer Speicher bis 128 GB, starke Taschenlampe sowie ein klares 2,8-Zoll-Display mit taktilen physischen Tasten für einfache Einhandbedienung.

„Das AGM M11 ist nicht einfach nur ein weiteres Telefon – es ist eine clevere All-in-One-Lösung, die aus echten Alltagsbedürfnissen entstanden ist“, so ein Sprecher von AGM Mobile. „Wir haben gesehen, dass Menschen täglich drei Geräte mit sich tragen, und uns gefragt: Warum nicht die nützlichsten zwei kombinieren? Das Ergebnis ist ein robustes, vertrauenswürdiges Werkzeug, das Ihre Geräte lädt, Ihre Verbindung teilt und Sie unterhält und informiert – alles in einem strapazierfähigen Paket.“

Das AGM M11 ist ab sofort in Deutschland erhältlich.

Weitere Informationen, Produktbilder oder die Bestellmöglichkeit finden Sie unter:

https://eu.agmmobile.com/products/agm-m11-rugged-power-bank-phone/

Pressekontakt:

AGM Mobile Presseteam

E-Mail: media@agmmobile.com

Über AGM Mobile

AGM Mobile spezialisiert sich auf robuste, langlebige Mobilgeräte, die auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig funktionieren. Von wasserdichten Smartphones bis hin zu innovativen Multifunktions-Tools liefert AGM verlässliche Technologie für Profis, Abenteurer und anspruchsvolle Alltagsnutzer, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten.

