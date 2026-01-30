MillionaireMatch nu beschikbaar in Nederland: verheft de wereld van daten voor miljonairs

AMSTERDAM, NETHERLANDS, January 29, 2026 / EINPresswire.com / -- MillionaireMatch, het grootste netwerk voor daten en zakelijke connecties voor miljonairs wereldwijd, is nu beschikbaar voor singles in Nederland. De app en website kunnen vanaf vandaag worden gebruikt door Nederlandse gebruikers. Deze uitbreiding markeert een belangrijke stap in de internationale groei van MillionaireMatch. Het platform is ontworpen om welgestelde en succesvolle singles in Nederland een veilige, betrouwbare en hoogwaardige omgeving te bieden om gelijkgestemde partners te ontmoeten.Wereldleider in miljonairsdaten sinds 2001Sinds de oprichting in 2001 heeft MillionaireMatch het vertrouwen gewonnen van succesvolle mensen over de hele wereld. Het platform staat bekend om zijn strikte ledenverificatie, geavanceerde privacybescherming en nauwkeurige matchtechnologie. In meer dan 20 jaar heeft MillionaireMatch ondernemers, de elite en succesvolle individuen uit Noord-Amerika, Europa en andere markten bediend. Het biedt een exclusieve, respectvolle en betrouwbare omgeving die leden helpt betekenisvolle, langdurige relaties op te bouwen. Vandaag de dag telt het platform meer dan vijf miljoen geregistreerde leden en behoort het tot de toonaangevende merken op het gebied van luxe dating in Noord-Amerika en Europa.De woordvoerder van MillionaireMatch zegt:"Nederland staat bekend om zijn bloeiende economie, internationale zakelijke kansen en een kosmopolitische levensstijl. Steden zoals Amsterdam en Rotterdam zijn centra van succes en bieden ideale omstandigheden voor hoogwaardige relaties. We zijn verheugd om ons wereldwijd toonaangevende platform naar Nederland te brengen en succesvolle singles te helpen hun ideale partners te vinden en duurzame, betekenisvolle connecties op te bouwen."Belangrijkste kenmerken van MillionaireMatch-Strikte ledenverificatie: De identiteit en profielen van alle leden worden nauwkeurig gecontroleerd. Alleen geverifieerde gebruikers kunnen privéberichten, likes of knipogen sturen, wat zorgt voor betrouwbare interacties.-Confidentiality Guard™: Leden mogen geen persoonlijke informatie, privégesprekken of gevoelige gegevens van andere gebruikers delen met derden. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals ontmoetingen bij een café.-Certified Millionaire™ badge: Leden kunnen deze exclusieve badge krijgen door bewijs van een jaarlijks inkomen van meer dan $300.000 of een nettovermogen van meer dan één miljoen dollar na aftrek van verplichtingen te overleggen. Badge-houders genieten van meer vertrouwen en prioriteit bij matches.-Geavanceerde match-algoritmes: MillionaireMatch gebruikt slimme algoritmes die gebruikers matchen op basis van interesses, waarden en levensstijl, waardoor compatibele partners voor langdurige relaties worden voorgesteld.-Veelzijdige communicatie: Het platform biedt chat, spraakberichten, videogesprekken en meer. Zo kunnen leden zichzelf authentiek uitdrukken en diepere, natuurlijke connecties opbouwen.-Nederlandstalige gebruikersinterface: Om een soepele ervaring voor Nederlandse gebruikers te garanderen, is het platform volledig vertaald. Van registratie tot berichten en ondersteuning, alle kernfuncties zijn beschikbaar in het Nederlands. Dit verwijdert taalbarrières en benadrukt MillionaireMatch’s toewijding aan gebruiksvriendelijke, cultureel geschikte ervaringen.Over MillionaireMatchOpgericht in 2001, is MillionaireMatch het eerste en grootste datingplatform speciaal voor miljonairs en succesvolle singles wereldwijd. Het platform biedt een hoogwaardige en authentieke datingervaring. MillionaireMatch is in de loop der jaren uitgelicht door toonaangevende media zoals Forbes, Wall Street Journal, CNN en andere.Bezoek de officiële website op www.millionairematch.com om vandaag nog uw exclusieve datingreis te beginnen.

