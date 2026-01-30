Las Oportunidades Laborales dentro del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery serán Destacadas por En Sintonía, este viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, January 30 - ROCKVILLE, Md., 29 de enero del 2026—Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Johanna Fuentes, paramédico del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery (Montgomery County Fire and Rescue Service, MCFRS); Christopher Hernández, bombero de MCFRS; y Ruby Stemmle, fundadora y directora ejecutiva de EcoLatinos. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 30 de enero a las 2 p.m. por Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

El programa comenzará con una entrevista con el Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery. Se destacarán las oportunidades de reclutamiento dentro del departamento, ofreciendo una visión detallada de las carreras en servicios de bomberos y emergencias. La entrevista incluirá perspectivas de primera mano de los bomberos y proporcionará información detallada sobre la compensación, los beneficios y la academia de formación. También se ampliará sobre los requisitos, el proceso de solicitud y las oportunidades de desarrollo profesional.

El programa concluirá con detalles sobre las oportunidades de capacitación e incentivos monetarios que ofrece EcoLatinos, organización sin fines de lucro que está aceptando inscripciones para el Programa de Capacitación en Paisajismo del 2026. Estas capacitaciones gratuitas y en español están diseñadas para paisajistas en la cuenca de la Bahía de Chesapeake (Washington, D.C., Maryland y Virginia) y se llevarán a cabo en Maryland, incluyendo en la ciudad de Silver Spring. Los participantes adquirirán experiencia práctica en paisajismo sostenible, infraestructura verde y cuidado de árboles, con niveles principiante y avanzado en el paisajismo. Los graduados recibirán certificados, y tendrán la oportunidad de construir redes profesionales y al mismo tiempo fortalecer sus negocios.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.