Puerto Rico en Control de Madrid: Team Bella Puerto Rico Encadena Dos Victorias Consecutivas en la Hexagon Cup 2026

Del pádel a la hospitalidad - Reforzando la conexión entre turismo deportivo, el desarrollo económico y una marca país sólida.

Dos victorias seguidas en Madrid muestran disciplina y propósito. Competimos con visión: el pádel proyecta a Puerto Rico y activa el turismo. Magdalena 1163 refuerza la relación cancha-destino.” — Carlos López-Lay, Dueño de Team Bella Puerto Rico

MADRID, SPAIN, January 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Tras una semana de alto perfil para Puerto Rico en España —marcada por su anuncio como País Socio de FITUR 2027— la Isla vuelve a acaparar titulares, esta vez desde la élite del deporte internacional: la Hexagon Cup 2026, celebrada del 28 de enero al 1 de febrero en la Caja Mágica de Madrid.En ese escenario, Team Bella Puerto Rico , propiedad de Carlos López-Lay y María Esteve, ha iniciado su participación con un arranque contundente: dos días, dos victorias, enviando un mensaje claro desde el primer tramo del torneo.Dos victorias al hilo: un arranque que coloca a Team Bella en ritmo ganador-La jornada inaugural trajo el primer gran golpe sobre la mesa en la división Next Gen (GenX): la dupla Juani Rubini y Aimar Goñi se impuso con solidez 6-3, 7-5, sumando el primer triunfo para Team Bella Puerto Rico.Y hoy, el equipo volvió a celebrar: en un duelo de alta tensión, Arturo Coello y Edu Alonso consiguieron una victoria clave 7-5, 3-6, 11-9 (súper tie-break), encadenando así el segundo triunfo consecutivo para la franquicia puertorriqueña en Madrid.Debut ganador tras ajuste en el roster-De cara a la competencia, Team Bella Puerto Rico enfrentó un ajuste importante por lesión: ‘Coki’ Nieto causó baja y fue sustituido por Edu Alonso, quien se integró para competir junto a Arturo Coello, jugador franquicia y una de las máximas referencias del pádel mundial. El resultado: debut ganador y victoria inmediata, reforzando el impulso del equipo en el arranque.Turismo deportivo con visión país: del pádel a la hospitalidad -Más allá del marcador, estas victorias se insertan en una narrativa más amplia: Puerto Rico apostando al turismo deportivo como vehículo real de proyección internacional. Team Bella Puerto Rico no solo compite —representa: conecta deporte, marca-país y economía de visitantes en un momento en que la Isla amplifica su presencia ante audiencias europeas. Magdalena 1163 se integra como patrocinador oficial: una estrategia que une deporte y destino-Como reflejo de esa visión, Magdalena 1163, el nuevo hotel boutique en Condado desarrollado por López-Lay y Esteve, se suma como patrocinador oficial de Team Bella Puerto Rico, fortaleciendo el vínculo entre experiencias deportivas de clase mundial y una oferta de hospitalidad diseñada para el viajero que busca autenticidad, diseño y servicio personalizado.Magdalena 1163 es una propiedad boutique de 10 suites, inaugurada tras una inversión reportada de $7 millones, concebida como un santuario íntimo y curado para viajeros que desean vivir Puerto Rico desde una perspectiva más exclusiva y experiencial.Tras estas dos victorias, Carlos López-Lay comentó: “Estas dos victorias consecutivas reflejan el trabajo, la disciplina y el propósito con el que llegamos a Madrid. Competimos con orgullo, pero también con visión: demostrar que el deporte puede ser una plataforma real de proyección internacional y una puerta directa al turismo para Puerto Rico. Con Magdalena 1163 como patrocinador, reforzamos esa conexión entre lo que ocurre en la cancha y lo que vive el viajero cuando elige a la Isla.”Dónde ver y cómo seguir la cobertura-La competencia puede seguirse a través de las plataformas oficiales de la Hexagon Cup, incluyendo alternativas digitales como DAZN y el canal oficial del torneo, además del listado actualizado por territorio en la sección “Dónde ver”. Team Bella Puerto Rico compartirá actualizaciones en tiempo real y contenido exclusivo durante toda la semana a través de @teambella.padel en Instagram.###Acerca de Team Bella Puerto RicoTeam Bella Puerto Rico es la franquicia puertorriqueña que compite en la Hexagon Cup, liderada por los empresarios María Esteve y Carlos López-Lay, con un roster que combina estrellas de franquicia y talento emergente.Acerca de Magdalena 1163Magdalena 1163 es un hotel boutique de 10 suites en Condado, San Juan, desarrollado por María Esteve y Carlos López-Lay, enfocado en diseño contemporáneo, experiencias íntimas y hospitalidad personalizada.Acerca de la Hexagon CupLa Hexagon Cup es un torneo internacional por equipos que reúne a las principales figuras del pádel mundial y se celebra en Madrid del 28 de enero al 1 de febrero de 2026.

