Kontek Energy und Maxxen Energy kooperieren mit terralayr zur Umsetzung eines 55-MWh-BESS-Portfolios in Deutschland

Kontek-Maxxen-Terralayr Project

GERMANY, January 29, 2026 / EINPresswire.com / -- Kontek Energy hat eine strategische Vereinbarung mit dem in Deutschland ansässigen Anbieter von Energieflexibilitätslösungen terralayr unterzeichnet, um drei neue Battery Energy Storage System (BESS)-Projekte in Niedersachsen umzusetzen. Diese Zusammenarbeit markiert eine bedeutende Erweiterung der operativen Präsenz von Kontek auf dem europäischen Energiemarkt und positioniert die Gruppe als einen zentralen EPC- und Engineering-Partner für großskalige Speicherinvestitionen.Strategische Infrastruktur für das deutsche StromnetzDas von terralayr entwickelte und investierte Portfolio wurde konzipiert, um die Netzzuverlässigkeit durch Energiearbitrage und Systemdienstleistungen zu erhöhen. Durch die Integration dieser leistungsstarken Anlagen unterstützen die Partner den Übergang Deutschlands hin zu einem flexibleren und stärker erneuerbaren Stromsystem.Die Projekte verteilen sich auf drei Standorte in Niedersachsen und umfassen eine Gesamtleistung von rund 23 MW / 55 MWh:Alfeld: 10,35 MW / 25 MWh (derzeit in der Inbetriebnahmephase)Edemissen: 6,9 MW / 15 MWh (im Bau)Badbergen: 6,0 MW / 15 MWh (im Bau)Synergien in Engineering und LieferketteAls führender Engineering- und Projektmanagementpartner ist Kontek Energy für die technische Umsetzung und die reibungslose Realisierung der Anlagen verantwortlich. Die Projekte profitieren von der integrierten Lieferkette von Maxxen Energy, die kurze Lieferzeiten und hohe Hardwarestandards gewährleistet – entscheidende Faktoren zur Erfüllung der hohen Anforderungen des deutschen Energiemarktes.Die integrierte und schlanke Lieferketteninfrastruktur von Maxxen Energy ermöglicht verkürzte Lieferzeiten und bietet gleichzeitig erhebliche Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Qualität und operative Effizienz. Dieser Ansatz schafft eine skalierbare und nachhaltige Grundlage – nicht nur für die aktuellen Investitionen, sondern auch für zukünftige Energiespeicherprojekte in ganz Europa.Ein integriertes und robustes Energiespeicherportfolio für Europas EnergiesystemIn ihrer Gesamtheit bilden die drei Projekte ein integriertes und robustes Energiespeicherportfolio, das Ingenieursdisziplin, operative Leistungsfähigkeit und Lieferkettenagilität vereint. Die Zusammenarbeit zwischen Kontek Energy, terralayr und Maxxen steht für einen zuverlässigen und skalierbaren Ansatz, der auf die sich wandelnden Anforderungen des europäischen Energiesystems abgestimmt ist.Mit dieser Partnerschaft unterstreicht die Kontek Group ihr Engagement, internationale Investoren wie terralayr beim Aufbau leistungsfähiger Energiespeicherportfolios in ganz Europa zu unterstützen.

