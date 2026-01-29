NATCOM inicia 2026 con un enfoque estratégico en finanzas digitales y conectividad transfronteriza
EINPresswire.com/ -- National Telecom S.A. (NATCOM) inicia el año 2026 con una estrategia centrada en la expansión de su ecosistema de finanzas digitales, el fortalecimiento de la conectividad transfronteriza y la consolidación de su liderazgo en la economía digital de Haití.
Tras un año marcado por importantes contribuciones al presupuesto nacional y al desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, NATCOM continúa invirtiendo en la calidad de la red, la cobertura de servicios y plataformas digitales orientadas al usuario. La compañía busca no solo mejorar la conectividad interna, sino también reforzar los vínculos financieros entre Haití y su diáspora global.
El eje central de la estrategia 2026 de NATCOM es Natcash, su plataforma de billetera electrónica, que desempeña un papel clave en la promoción de la inclusión financiera. Natcash permite a los usuarios realizar pagos, transferencias, depósitos y retiros, así como gestionar sus finanzas de forma segura desde el teléfono móvil. Cabe destacar que la plataforma ha ampliado significativamente sus servicios de transferencias internacionales mediante alianzas con CamTransfer y Unitransfer, facilitando a los haitianos en el extranjero el envío de dinero al país de manera rápida, transparente y confiable.
De forma paralela, NATCOM continúa fortaleciendo la cooperación con socios internacionales para apoyar recargas periódicas y pagos transfronterizos para usuarios en Estados Unidos, Canadá, Francia, México, Chile y otros países, posicionando a Natcash como una plataforma financiera y de remesas clave en la región del Caribe.
Al comenzar 2026, NATCOM reafirma su compromiso con la transformación digital de Haití mediante la provisión de soluciones de telecomunicaciones y finanzas digitales seguras, accesibles y sostenibles, conectando a personas, empresas y oportunidades en todo el país.
Acerca de NATCOM
Fundada en 2011 como una empresa conjunta entre Viettel Group (Vietnam) y el Gobierno de Haití, NATCOM es el operador líder de telecomunicaciones en Haití, ofreciendo soluciones integrales en voz, datos, Internet de banda ancha y servicios financieros móviles.
Más información en www.natcom.com.ht
