Schweppes® nawiązuje trzyletnią współpracę z Roland-Garros

Smakuj zycie na Roland-Garros

SBFE ogłasza współpracę marki Schweppes®, działającą na terytoriach należących do Suntory, z turniejem tenisowym Roland‑Garros.

Roland-Garros to święto doskonałości, elegancji i ponadczasowych chwil – wartości, które głęboko rezonują z Schweppes.” — Tanneguy Desmarest, dyrektor marketingu Schweppes

WARSAW, POLAND, January 28, 2026 / EINPresswire.com / -- Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) ogłasza dzisiaj nawiązanie współpracy między swoją kultową marką Schweppes , działającą na terytoriach należących do Suntory, a światowej klasy turniejem tenisowym Roland-Garros . W ramach tej umowy Schweppeszostanie oficjalnym dostawcą turnieju na najbliższe trzy lata.Dwie ikony, idealne połączenie. Spotkanie elegancji i wyrafinowania.Roland-Garros to jeden z czterech najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie i przełomowe wydarzenie w międzynarodowym kalendarzu sportowym. Turniej organizowany przez Francuską Federację Tenisową odbywa się co roku w Paryżu, a jego historia sięga 1891 roku. Od 1928 roku rozgrywany jest na stadionie Stade Roland-Garros. To jedyny turniej wielkoszlemowy rozgrywany na kortach ziemnych. Słynie z tego, że wymaga wyjątkowej precyzji, wytrzymałości i mistrzostwa na najwyższym poziomie.Dla Schweppespartnerstwo to jest zaproszeniem skierowanym do fanów, by na chwilę zwolnili i w pełni zanurzyli się w atmosferze Roland-Garros – delektując się elegancją, przyjemnością i wyjątkowymi momentami, z których słynie ten turniej. Połączenie Schweppes i Roland-Garros stanowi długoterminową współpracę między dwiema prestiżowymi markami, które łączy wspólne uznanie dla dziedzictwa, precyzji i doskonałości. Poza samymi meczami Roland-Garros jest znany ze swojej wyjątkowej atmosfery, rytuałów i estetyki, gdzie wyrafinowanie i radość są obecne zarówno na korcie, jak i poza nim.Partnerstwo to jest najnowszym przykładem współpracy między kultowymi brandami SBFE i prestiżowymi wydarzeniami sportowymi. Obecne umowy obejmują m.in. Orangina i Tour De France, Lucozade i Liverpool FC, a także reprezentację Anglii w piłce nożnej.„Roland-Garros to święto doskonałości, elegancji i ponadczasowych chwil – wartości, które głęboko rezonują z Schweppes” – mówi Tanneguy Desmarest, dyrektor marketingu Schweppes. „Dzięki tej współpracy zapraszamy fanów do delektowania się doświadczeniem i cieszenia się sztuką spędzania czasu na Roland-Garros. Każdy mecz, każdy łyk to okazja do cieszenia się wyrafinowanymi przyjemnościami życia”.Stéphane Morel, dyrektor generalny FFT, ogłosił: „Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy powitać Schweppes jako oficjalnego dostawcę Roland-Garros. Ta nowa współpraca odzwierciedla nasze wspólne dążenie do doskonałości i pozwoli nam zachwycić widzów charakterystycznymi i kultowymi napojami Schweppes, wzmacniając wyjątkowego ducha turnieju”.Suntory Beverage & Food Poland jest częścią Suntory Beverage & Food Europe (SBFE), jednego z pięciu regionalnych oddziałów wiodącej globalnej firmy produkującej napoje z siedzibą w Japonii, Suntory. SBFE zatrudnia 3600 pełnych pasji pracowników w całej Europie, którzy zajmują się tak znanymi markami, jak Schweppes*, Orangina, Lucozade, Ribena, La Casera, Oasis*, Pulco i MayTea, dążąc do produkcji smacznych i zdrowych napojów. Wszystko, co robimy, wynika z naszej wizji „Growing for Good”. Harmonia między ludźmi a naturą leży u podstaw naszej działalności i każdego dnia pracujemy nad tym, aby przyszłe pokolenia odziedziczyły i cieszyły się zdrową planetą. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej i LinkedIn.*Należące do SBFE i komercjalizowane na odpowiednich terytoriach.O SchweppesMarka Schweppes, obecna na rynku od 1783 roku, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek napojów na świecie i pionierem w dziedzinie napojów gazowanych. Kierowana do wymagających dorosłych, wyróżnia się wyrafinowanym smakiem oraz charakterem premium. Dbałość o kunszt oraz estetykę sprawia, że Schweppesnaturalnie funkcjonuje w przestrzeniach, w których jakość, elegancja i dbałość o detale stanowią istotny element doświadczenia.O Roland-GarrosO Roland-Garros: Roland-Garros to wydarzenie, którego nie mogą przegapić zarówno miłośnicy sportu, jak i ogół społeczeństwa. W 2025 roku Roland-Garros gościł 687 249 widzów (rekordowa liczba) i był transmitowany do 220 krajów na całym świecie, co sprawia, że ten turniej tenisowy jest jednym z wiodących wydarzeń sportowych na świecie. Organizowany przez Francuską Federację Tenisową Roland-Garros jest jedynym turniejem Wielkiego Szlema rozgrywanym na kortach ziemnych, jednej z najstarszych i najbardziej prestiżowych nawierzchni w historii tenisa.

