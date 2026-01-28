CloudOffix et Kertys annoncent un partenariat stratégique en Afrique de l’Ouest

CloudOffix AI-Native Front Office Platform

CloudOffix et Kertys annoncent un partenariat stratégique pour accélérer la transformation digitale “AI-native” en Afrique de l’Ouest

Aujourd’hui, via allmanage.ai, nous sommes fiers de nous associer à CloudOffix pour apporter cette solution puissante au Maroc et à travers l’Afrique.” — Ali Lahrichi, CEO de Kertys

COLUMBIA, MD, UNITED STATES, January 28, 2026 / EINPresswire.com / -- La transformation digitale en Afrique entre aujourd’hui dans une phase d’inflexion. Les organisations ne se satisfont plus d’outils isolés ou de simples fonctionnalités numériques ajoutées par couches successives. L’ambition est désormais de moderniser l’ensemble du front-office — de l’engagement client et du CRM jusqu’aux projets, au support, aux achats et aux ressources humaines — grâce à la donnée unifiée, aux workflows connectés et à l’intelligence artificielle. Pour atteindre cet objectif, les entreprises ont besoin de plateformes capables de consolider le contexte métier et l’intelligence opérationnelle dans un seul environnement, au lieu de disperser l’information dans des systèmes déconnectés.C’est dans cette logique que s’inscrit le partenariat annoncé entre CloudOffix et Kertys . CloudOffix, plateforme front-office “AI-native”, a choisi Kertys comme partenaire premium pour l’Afrique de l’Ouest. À travers cette collaboration, Kertys proposera CloudOffix aux entreprises et institutions publiques de la région afin de les aider à unifier leurs processus numériques et à tirer pleinement parti de l’IA dans leurs opérations.« Chez Kertys, nous recherchions une plateforme véritablement tout-en-un, alimentée par l’intelligence artificielle et le no-code, couvrant l’ensemble des domaines de l’entreprise — du CRM et des ventes jusqu’aux ressources humaines, aux projets et au support — tout en offrant la flexibilité de créer des applications sur mesure », explique Ali Lahrichi, CEO de Kertys. « Nous avons trouvé cette vision chez CloudOffix. Aujourd’hui, via allmanage.ai , nous sommes fiers de nous associer à CloudOffix pour apporter cette solution puissante au Maroc et à travers l’Afrique. »CloudOffix incarne une nouvelle génération de plateformes situées à l’intersection de l’IA, du no-code et de l’intelligence opérationnelle. Au lieu de proposer des outils séparés, CloudOffix rassemble l’ensemble du front-office dans un environnement unique où le travail, la donnée et le contexte circulent ensemble. Cette approche permet d’accélérer la prise de décision, de renforcer la relation client et d’améliorer l’exécution de bout en bout, de l’engagement jusqu’au chiffre d’affaires. Dans les économies africaines en pleine digitalisation, ce modèle réduit la complexité et les coûts traditionnels des projets de transformation.« La majorité des organisations ont investi dans leurs capacités digitales au cours de la dernière décennie, mais beaucoup subissent encore une fragmentation entre les départements, les systèmes et les workflows », souligne Gokhan Erdogdu, CEO de CloudOffix. « Ce que nous observons sur le marché africain, c’est une volonté de dépasser ces défis hérités pour entrer directement dans une logique d’opérations “AI-native”. Notre partenariat avec Kertys permet cette transition en combinant une expertise locale approfondie avec une plateforme conçue pour des opérations unifiées, intelligentes et évolutives. Nous pensons que les entreprises d’Afrique de l’Ouest ont aujourd’hui l’opportunité non seulement de se digitaliser, mais de le faire correctement. »L’expertise marché de Kertys, son expérience conseil et ses relations de confiance en font un acteur clé pour le déploiement de CloudOffix en Afrique de l’Ouest. À travers allmanage.ai, Kertys accompagnera les entreprises sur le conseil, l’implémentation, la formation et la localisation des usages. En unifiant les workflows et en intégrant l’IA au cœur des opérations, le partenariat vise à renforcer la compétitivité de secteurs tels que les services financiers, l’administration publique, les télécommunications, la santé, le retail et les services professionnels.À propos de CloudOffixCloudOffix est une plateforme front-office “AI-native” conçue pour unifier les processus orientés client et les opérations internes — incluant CRM, ventes, marketing, gestion de projets, achats, support et ressources humaines — au sein d’un environnement unique. En éliminant la fragmentation des outils et des workflows, CloudOffix aide les organisations à accélérer la décision, améliorer l’efficacité opérationnelle et moderniser les opérations commerciales. La plateforme est construite pour être extensible, permettant aux entreprises et aux partenaires de créer de nouvelles applications et logiques métiers sans écrire de code, tout en exploitant l’IA pour l’assistance contextuelle, l’automatisation des tâches et le support intelligent des processus.À propos de KertysKertys est une entreprise spécialisée dans la transformation digitale et l’intelligence artificielle, dédiée à l’accompagnement des organisations souhaitant moderniser leurs opérations et adopter de nouveaux paradigmes numériques. À travers allmanage.ai, Kertys aide ses clients à déployer des solutions unifiées et alimentées par l’IA couvrant CRM, ventes, RH, projets et support. Forte de son expertise régionale et d’une approche centrée sur la création de valeur, Kertys accompagne les entreprises au Maroc et à travers l’Afrique dans l’amélioration de leur efficacité, leur capacité d’innovation et leur compétitivité durable.

