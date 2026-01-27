IL PREMIO RĒGULA 2025 CELEBRA L’ARCHITETTO STEFANO TARDITO PER IL MAGISTRALE RESTAURO DEL BORGO MONCHIERO
Si tratta di un progetto davvero ambizioso fondato su di un equilibrio delicato tra conservazione e valorizzazione e guidato da ricerca storica autentica e innovazione tecnologica.”MILAN, ITALY, January 28, 2026 /EINPresswire.com/ -- Il noto architetto italiano Stefano Tardito ha ottenuto il prestigioso Premio Rēgula 2025, nella categoria Strutture ricettive (Hospitality), per l’eccezionale restauro dello storico complesso denominato BORGO DI MONCHIERO, sito nel cuore pulsante del noto territorio delle Langhe Piemontesi, in provincia di Cuneo. Questo complesso percorso progettuale è volto alla creazione di BORGO MONCHIERO HERITAGE by Atmosphere, primo hotel italiano del gruppo internazionale Atmosphere Core.
— Stefano Tardito
Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito dell’VIII edizione del Premio Rēgula | 100 Progetti Italiani, che ogni anno celebra architettura, design e creatività italiana, promuovendo un confronto sui temi dell’innovazione, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.
Il lavoro di Stefano Tardito sul progetto di Borgo Monchiero è stato premiato quale sapiente esempio di riconversione di un antico complesso monastico e religioso del XVIII secolo in struttura ricettiva raffinata di pregio storico. La giuria ha elogiato il progetto per la sua creatività nell’integrare estetica e tecnologia, e per aver saputo comunicare al mondo la qualità della cultura italiana unita alla capacità di innovare la storia dell’ingegneria, dell’architettura e del design.
Commentando il riconoscimento, Stefano Tardito ha dichiarato: “Si tratta di un progetto davvero ambizioso fondato su di un equilibrio delicato tra conservazione e valorizzazione e guidato da ricerca storica autentica e innovazione tecnologica. Il risultato è quindi un armonioso incontro tra passato e presente che permette al Monastero di preservare la sua autenticità storica permettendo al contempo di evolversi in spazi immersivi e seducenti dove gli ospiti potranno vivere esperienze uniche. Il Borgo potrà così rinascere e diventare narratore d’eccezione del suo passato”.
L’attestazione ricevuta fa crescere ulteriormente l’attesa per l’apertura ufficiale di BORGO MONCHIERO HERITAGE BY ATMOSPHERE che segna il primo passo dell’espansione europea del brand Atmosphere Core. La prima struttura del gruppo in Italia sorge nel cuore delle Langhe, dichiarate Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in un contesto paesaggistico di straordinaria bellezza.
I proprietari di Borgo Monchiero, Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti, hanno espresso la loro soddisfazione per il riconoscimento: “Questo premio celebra il sapiente intervento di restauro e riconversione dell’architetto Stefano Tardito e l’anima autentica della proprietà, e siamo orgogliosi dei suoi risultati. Riafferma il nostro impegno nel preservarne il patrimonio, aprendo al contempo un nuovo capitolo”.
Gli ospiti potranno vivere in prima persona questo magistrale restauro attraverso i dettagli architettonici conservati con cura, chiostri silenziosi e punti panoramici.
Situato su una collina con vista sui vigneti e sulle colline circostanti, il resort è una dimora di charme che unisce servizi premium, tranquillità e autenticità del territorio. La struttura dispone di 19 camere dal design senza tempo, ricavate dalle antiche celle monastiche, a cui fanno da corredo l’antica cappella privata quale suggestivo soggiorno polifunzionale (utile anche per intime cerimonie), un ristorante con wine room dedicato alla cucina locale e l’elegante lounge bar sviluppato nelle antiche salette affrescate che si affacciano sulla grande piscina panoramica posta nel giardino antistante. A completamento della struttura vi è un’area wellness ubicata negli ambienti seminterrati caratterizzati da ambienti voltati in mattoni dove sono stati inseriti saune, docce emozionali sale relax ed una piscina riscaldata ricavata all’interno dell’antica cisterna in coccio pesto, un tempo utilizzata dal monastero.
Qui viaggiatori globali più esigenti, gli amanti del vino e dell’autentica cucina piemontese potranno scoprire un luogo dove vivere una pausa rigenerante, in uno dei territori più suggestive del nord Italia.
