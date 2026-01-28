Schweppes® assina um acordo com Roland Garros para os próximos três anos

SBFE anuncia hoje uma nova parceria entre a sua marca icónica Schweppes®, nos territórios detidos pela Suntory, e o torneio de ténis Roland Garros.

LISBOA, PORTUGAL, January 28, 2026 / EINPresswire.com / -- A Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) anuncia hoje uma nova parceria entre a sua marca icónica Schweppes , nos territórios detidos pela Suntory, e o torneio de ténis de classe mundial Roland Garros. Ao abrigo deste acordo, a Schweppestorna se colaboradora Oficial do torneio durante os próximos três anos.Dois ícones, a combinação perfeita. Um encontro de elegância e sofisticação.Roland Garros é um dos quatro torneios de ténis mais prestigiados do mundo e um evento de referência no calendário desportivo internacional. Organizado pela Federação Francesa de Ténis e realizado anualmente em Paris, o torneio remonta a 1891 e disputa se no Stade Roland Garros desde 1928. Sendo o único Grand Slam jogado em terra batida, é reconhecido por exigir precisão, resistência e mestria excecionais ao mais alto nível do desporto.Para Schweppes, esta parceria é um convite para que os adeptos desfrutem plenamente da experiência Roland Garros, abraçando os momentos de sofisticação e prazer que caracterizam o torneio. A união entre a Schweppese Roland Garros estabelece uma parceria de longo prazo entre dois nomes prestigiados, unidos por uma apreciação comum do legado, da precisão e da excelência. Para além da competição em campo, Roland Garros destaca se pela sua atmosfera única, rituais e estética, onde a distinção e o prazer manifestam-se tanto dentro como fora do court.Fundada em 1783, a Schweppesé uma das marcas de bebidas mais icónicas do mundo e pioneira no desenvolvimento de refrigerantes carbonatados. Posicionada como uma bebida para adultos exigentes, Schweppesé conhecida pelo seu sabor refinado e pelas suas ocasiões de consumo premium. Enquanto marca que sempre valorizou a arte, a perícia e a sofisticação, Schweppessente se em casa num ambiente onde a qualidade, a elegância e a atenção ao detalhe fazem parte essencial da experiência.Esta parceria é a mais recente colaboração entre as marcas icónicas da SBFE e eventos e marcas desportivas de caráter premium. Os atuais acordos incluem a Orangina com o Tour de France, a Lucozade com o Liverpool FC, bem como com a seleção nacional de futebol de Inglaterra.“Roland Garros é uma celebração da excelência, da elegância e de momentos intemporais — valores que se ligam profundamente à Schweppes.” afirma Tanneguy Desmarest, diretor de Marketing da Schweppes. “Com esta colaboração, convidamos os adeptos a saborear a experiência e a abraçar a arte de aproveitar o tempo em Roland Garros. Cada jogo, é uma oportunidade para desfrutar dos prazeres mais requintados da vida.”Stéphane Morel, CEO da FFT, declarou: “Estamos extremamente orgulhosos por dar as boas vindas à Schweppescomo Parceira Oficial de Roland Garros. Esta nova colaboração reflete o nosso compromisso conjunto com a excelência e permitir nos á enriquecer a experiência do público com os refrigerantes distintivos e icónicos da Schweppes, reforçando assim o espírito único do torneio.”SOBRE A SUNTORY BEVERAGE & FOOD PORTUGAL A Suntory Beverage & Food Portugal faz parte, juntamente com Espanha, do mercado Ibérico, que é um dos quatro mercados da Suntory Beverage & Food Europe (SBFE), a subsidiária europeia do grupo japonês Suntory, uma empresa líder mundial em produtos de grande consumo. Procuramos criar experiências de consumo únicas, agradáveis e saudáveis através do fabrico, marketing e distribuição de marcas líderes no nosso país, tais como: Schweppes, La Casera, TriNae JoiSOBRE A SCHWEPPESFundada em 1783, a Schweppesé uma das marcas de bebidas mais icónicas do mundo e pioneira no desenvolvimento de refrigerantes com gás. Posicionada como uma bebida para adultos exigentes, a Schweppesé reconhecida pelo seu sabor refinado e pelas suas ocasiões de consumo premium.SOBRE A ROLAND-GARROS Roland-Garros é um evento incontornável tanto para os aficionados do desporto como para o público em geral. Em 2025, Roland-Garros recebeu 687.249 espectadores (um número recorde) e foi retransmitido para 220 países em todo o mundo, o que o torna um dos eventos desportivos mais importantes a nível internacional. Organizado pela Federação Francesa de Ténis, Roland-Garros é o único torneio do Grand Slam disputado em terra batida, uma das superfícies mais antigas e prestigiadas da história do ténis.

