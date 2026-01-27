Mexty lance une plateforme IA pour transformer le savoir-faire des en formations SCORM mesurables et monétisables
En tant que formateur, il me manquait un outil capable de rendre le savoir-faire pédagogique mesurable, diffusable et monétisable, sans complexité technique ni refonte des contenus.”VILLEJUIF, FRANCE, January 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Les formateurs et organismes de formation disposent aujourd’hui d’un volume considérable de contenus pédagogiques de qualité, souvent sous forme de PPT ou PDF, mais se heurtent à une limite majeure : rendre ces contenus compatibles LMS, mesurables et interactifs, sans les refaire.
— Hubert Maupas, CEO de Mexty
C’est pour répondre à ce problème structurel que Mexty a développé une plateforme basée sur l’intelligence artificielle, conçue pour aider les formateurs et organismes de formation à structurer, enrichir et déployer leurs contenus pédagogiques, dont notamment la conversion de savoir-faire existants en formations interactives compatibles SCORM, prêtes à être intégrées dans tout type de LMS.
Dans de nombreux contextes tels que la formation professionnelle, la conformité, la sécurité, la santé, la qualité ou l’onboarding, les contenus pédagogiques sont déjà validés, parfois réglementaires, et ne peuvent être modifiés sans risque. Or les plateformes LMS exigent aujourd’hui des formats SCORM, des évaluations et une traçabilité des apprenants, contraignant de nombreux formateurs à reconstruire entièrement leurs formations.
Mexty permet d’ajouter ces éléments sans modifier le contenu existant.
La plateforme analyse les supports existants et y ajoute interactivité, évaluations et compatibilité LMS, avant d’exporter la formation au format SCORM standard, en quelques minutes.
Cette approche est directement issue de l’expérience de Hubert Maupas, CEO de Mexty et ancien formateur :
« Cette plateforme est née d’un besoin très concret du terrain. En tant que formateur, il me manquait un outil capable de rendre le savoir-faire pédagogique mesurable, diffusable et monétisable, sans complexité technique ni refonte des contenus. C’est exactement ce que nous avons voulu construire avec Mexty. »
Hubert Maupas, CEO de Mexty
En transformant des contenus existants en formations interactives compatibles SCORM, Mexty permet aux formateurs et organismes de formation de répondre aux exigences des LMS modernes, de démontrer l’acquisition des compétences et de diffuser leur expertise à grande échelle.
________________________________________
À propos de Mexty
Mexty est une plateforme EdTech basée sur l’intelligence artificielle, conçue pour accompagner les formateurs, organismes de formation et équipes L&D dans la création, l’enrichissement et le déploiement de formations interactives compatibles SCORM, sans modification du contenu original
Marva OKILI
Mext
+33665919991 ext.
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
YouTube
X
From Idea to Interactive in Minutes with Mexty
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.