Umetna inteligenca, tradicija in cena stagnacije: strateška realnost, s katero se soočajo evropske banke

Kako UNCHAIN 2026 sooča evropske banke z vrzelmi v izvajanju, infrastrukturnimi tveganji in omejitvami avtomatizacije

ORADEA, ROMANIA, January 27, 2026 / EINPresswire.com / -- V zadnjih petih letih je finančni ekosistem v Srednji in Vzhodni Evropi doživel diskretno, a globoko preobrazbo. Kar se je začelo kot nujen impulz za digitalizacijo, se je razvilo v veliko širšo preureditev načina, kako se finance gradijo, distribuirajo in izkušajo – od razgradnje tradicionalne bančne infrastrukture in vzpona integriranih financ (embedded finance) do konvergence plačil, kreditiranja, zvestobe in odločitev na podlagi podatkov.Vpogledi, zbrani na prejšnjih izdajah UNCHAIN Festivala in povzeti v sektornih analizah, kažejo jasno smer: finance v CEE niso več opredeljene z izdelki ali izoliranimi institucijami, temveč z ekosistemi. Banke krmarijo po tradicionalnih „špageti“ infrastrukturah, hkrati pa eksperimentirajo z alternativnimi osnovnimi sistemi in notranjimi avtomatizacijami na podlagi AI. Trgovci presegajo transakcijsko logiko in uvajajo modele, usmerjene v izkušnjo, kjer se plačila, kreditiranje in zvestoba naravno prepletajo v strankini poti. Medtem fintechi niso več novi igralci, temveč integrirani akterji, ki oblikujejo vmesnike, pričakovanja in ritem trga.V tem kontekstu se UNCHAIN Festival vrača v Oradeo med 17. in 18. junijem 2026, z neprimerljivimi priložnostmi za mreženje, ekskluzivnimi industrijskimi vpogledi in strateškimi povezavami za več kot 800 višjih vodilnih in odločevalcev iz 40 držav. Dogodek praznuje peto obletnico in se je razvil v celovito platformo, ki povezuje finančne institucije, regulatorne organe, tehnološke ponudnike in industrijske voditelje v trenutku, ko je usklajevanje postalo strateška nuja.„V prvih štirih letih UNCHAIN Festivala smo bili priča številnemu mednarodnemu sodelovanju in integraciji trgovcev. Tehnologija še dodatno povezuje različne vertikale. Veliko nebančnih podjetij zdaj vstopa na trg finančnih storitev z rešitvami embedded finance ali produkti zvestobe/kripto za stranke. Obstaja veliko regulativnih izzivov, zato vse pritegnemo za eno mizo — da zakonodaja sledi inovacijam in obratno. Sprejemanje tehnologije, še posebej digital first in vertikalno ter strankam prilagojeni modeli, se še naprej razvija. Neo banke in digitalni posredniki postajajo vse bolj prisotni,“ pravi David Pollack, Managing Partner pri UNCHAIN.Ob geopolitični negotovosti, regulatornih pritiskih in ekonomski fragmentaciji, ki še naprej preizkušajo odpornost Evrope, se UNCHAIN 2026 postavlja na stičišče teh sil in spodbuja dialog o regionalni integraciji, zaupanju in izvedbi. Dogodek se usklajuje z vizijo nastajajočega EU Inc. in si prizadeva okrepiti notranjo gospodarsko kohezijo Evrope, hkrati pa postati ključna platforma za akterje, ki so angažirani v regionalni odpornosti in inovacijah.V petem letu UNCHAIN odraža zrelost ekosistema, ki ga podpira. Fintech ni več ločena vertikala; je integriran v bančništvo, plačila, trgovino, mobilnost in javno infrastrukturo. Program 2026 bo obravnaval kritične teme, kot so programabilni kapitalski trgi, modeli integriranih financ onkraj trenutka plačila, hibridne digitalno-človeške bančne izkušnje in vloga AI kot motorja notranje učinkovitosti, ne kot surovega orodja za stranke.Te razprave temeljijo neposredno na vzorcih, opaženih skozi čas na UNCHAIN: banke, ki iščejo jasnost med lastništvom in partnerstvom, trgovci, ki izzivajo zastarele mehanizme zvestobe in povračil, ter regulatorni organi, ki se soočajo s okvirji, zasnovanimi za svet, ki ne obstaja več.Erik Barna, soustanovitelj FaraGrija.ro, poudarja vse bolj intenzivno izmenjavo med bančništvom in zavarovalništvom:„Zavarovalni sektor je trenutno manj razvit kot bančni. Namesto da bi prevzemali prakse iz zavarovalništva, lahko bančništvo postane vir navdiha za inovacije v insurtechu. Tako kot so PSD2 direktive spodbudile pojav fintech startupov, je potreben podoben okvir tudi za zavarovalno industrijo.“Podobno regulatorni organi navigirajo nove izzive na presečišču podatkov, AI in inovacij. Ivana Jolić, direktorica Hrvaške narodne banke, pojasnjuje: „AI za kreditno tveganje potrebuje velike količine podatkov, a GDPR omejuje njihovo uporabo. Moramo najti ravnotežje med varnostjo sistemov in spodbujanjem inovacij.“Michal Vodrážka iz Češke narodne banke dodaja: „Instant plačila bi morala biti norma, brez pretirane odvisnosti od zakonodaje. Osredotočamo se na izboljšanje obstoječe infrastrukture, hkrati pa spremljamo razvoj, kot je digitalni evro.“S perspektive trgovcev Ciprian Pîrv, Country Managing Director Payten, opaža: „Trgovci si želijo tekočih, stabilnih in brezhibnih plačilnih metod. Inovacije se sprejmejo, kadar nudijo neposredne koristi in konkurenčno prednost.“Obseg, kontinuiteta in regionalna relevantnostDogodek, ki se je začel s 350 udeleženci, je postal ena najbolj vplivnih finančnih platform v regiji. Na prejšnjih izdajah je UNCHAIN združil več kot 2.000 udeležencev, ustvaril kumulativno, čezmejno skupnost odločevalcev, ki oblikujejo prihodnost financ v CEE.Približno 75 % udeležencev prihaja iz finančnega sektorja, UNCHAIN pa je postal referenčna platforma za relevantne, rezultatsko usmerjene pogovore, ki lahko opredelijo, kako se finance razumejo v CEE.„Peta obletnica pomeni več kot zgolj časovni mejnik; označuje temeljno spremembo v našem regionalnem vplivu. Presegamo oznako ‘fintech’, saj izzivi 2026 – likvidnost, dostop do kredita in upravljanje tveganj – zahtevajo enotno fronto ‘Finance’. S prehodom iz ‘Fintech Fortress’ v ‘Finance Fortress’ vabimo celoten spekter finančne industrije v Oradeo, da zagotovimo, da CEE ostane koherenten, inovativen in odporen ekonomski blok v okviru Evropske unije. EU Inc. bo letos zagotovo ena glavnih tem na UNCHAIN,“ pravi David Pollack, Managing Partner pri UNCHAIN.Eliad Saporta, ustanovitelj in CEO Coriunder ter dolgoletni sodelavec UNCHAIN, ob poudarku za izdajo 2026 dodaja: „Kar vidimo na področju bančništva in plačil, ni tekma za naslednjo privlačno funkcionalnost, temveč prerazporeditev vlog. Leta 2026 bo prava konkurenčna prednost pripadala institucijam, ki razumejo kontekst, vedo, kdaj avtomatizirati, kdaj poseči in kako ostati vidni v trenutkih, ki so za stranke najbolj pomembni. Takšne pogovore omogoča UNCHAIN.“Saportin prispevek na UNCHAIN 2026 bo nadalje raziskal, kako odločitve o infrastrukturi, upravljanje AI in modeli embedded finance preoblikujejo kratkoročne in srednjeročne strategije evropskih finančnih institucij.Platforma za povezovanje in izvedboGostil v zgodovinskih prostorih Oradejskega gradu, UNCHAIN 2026 še naprej združuje strateško vsebino z skrbno kuriranim omrežjem, kar blagovnim znamkam in institucijam omogoča popolno izpostavljenost na trgu CEE v enem okolju. Dogodek združuje voditelje iz zasebnega sektorja skupaj s centralnimi bankami, regulatorji in globalnimi mrežami, kot je Visa, ter utrjuje svojo vlogo mostu med javno politiko, inovacijami in izvedbo v resničnem svetu.Ko Srednja in Vzhodna Evropa prehaja od okrevanja k aktivnemu oblikovanju finančne prihodnosti Evrope, UNCHAIN Festival ostaja prostor, kjer se ta prihodnost razpravlja, izziva in gradi.Vstopnice in registracijaStotine finančnih voditeljev se vsako leto vrača na UNCHAIN. Letos imajo priložnost pridobiti Super Early Bird vstopnice za UNCHAIN Festival 2026, ki so zdaj na voljo za omejen čas s 50 % popustom do 31. januarja: https://unchainfestival.com/tickets/ . Po tem obdobju bodo cene višje.O UNCHAIN FestivaluUNCHAIN Festival je glavni vrh financ in tehnologije v Srednji in Vzhodni Evropi. Od leta 2022 povezuje banke, fintech podjetja, regulatorje in industrijske voditelje v Oradei, Romunija, spodbuja medsektorsko sodelovanje in spreminja nastajajoče trende v uporabne strategije za rast in regionalno odpornost.

