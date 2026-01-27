Umjetna inteligencija, tradicija i cijena stagnacije: strateška realnost s kojom se suočavaju banke u Europi
Kako UNCHAIN 2026 stavlja europske banke pred izazove provedbe, infrastrukturne rizike i granice automatizacijeORADEA, ROMANIA, January 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- U posljednjih pet godina, financijski ekosustav u srednjoj i istočnoj Europi prošao je kroz diskretnu, ali duboku transformaciju. Ono što je započelo kao hitan poticaj za digitalizaciju razvilo se u dalekosežnu rekonstrukciju načina na koji se financije kreiraju, distribuiraju i doživljavaju – od razgradnje tradicionalne bankovne infrastrukture i uspona integriranih financija (embedded finance) do konvergencije plaćanja, kreditiranja, lojalnosti i odluka temeljenih na podacima.
Uvidi prikupljeni u prethodnim izdanjima UNCHAIN Festivala i sažeti u sektorskim analizama pokazuju jasnu smjernicu: financije u CEE više nisu definirane proizvodima ili izoliranim institucijama, već ekosustavima. Banke navigiraju kroz tradicionalne "špageti" infrastrukture, paralelno eksperimentirajući s alternativnim osnovnim sustavima i internim AI automatizacijama. Trgovci nadilaze transakcijsku logiku i prihvaćaju modele usmjerene na iskustvo, gdje se plaćanja, kreditiranje i lojalnost prirodno integriraju u korisničko putovanje. U međuvremenu, fintech tvrtke više nisu samo emergentni akteri, već integrirani igrači koji oblikuju sučelja, očekivanja i ritam tržišta.
U tom kontekstu, UNCHAIN Festival vraća se u Oradeu od 17. do 18. lipnja 2026., nudeći neviđene mogućnosti umrežavanja, ekskluzivne industrijske uvide i strateške veze za više od 800 viših i odlučujućih lidera iz 40 zemalja. Događaj obilježava petu godišnjicu i razvio se u sveobuhvatnu platformu koja povezuje financijske institucije, regulatorna tijela, tehnološke dobavljače i industrijske lidere u trenutku kada je usklađivanje postalo strateška potreba.
"U prva četiri izdanja UNCHAIN Festivala svjedočili smo velikoj međunarodnoj suradnji i integraciji trgovaca. Tehnologija dodatno povezuje različite vertikale. Mnoge nebankarske tvrtke sada ulaze na tržište financijskih usluga nudeći rješenja integriranih financija ili loyalty/crypto proizvode svojim klijentima. Postoji mnogo regulatornih izazova, ali upravo zato okupljamo sve za istim stolom – kako bi zakon pratilo inovacije i obrnuto. Usvajanje tehnologije, posebno digital-first i vertikalno specijaliziranih modela, i dalje se razvija. Neo-banke i digitalni brokeri postaju sve prisutniji," izjavio je David Pollack, Managing Partner u UNCHAIN-u.
Od fintech disruptije do financijske integracije
U kontekstu geopolitičke nesigurnosti, regulatornog pritiska i ekonomske fragmentacije koji i dalje testiraju otpornost Europe, UNCHAIN 2026 pozicionira se na raskrižju tih sila, olakšavajući dijalog o regionalnoj integraciji, povjerenju i provedbi. Događaj se usklađuje s emergentnom vizijom EU Inc. i ima cilj ojačati unutarnju ekonomsku koheziju Europe, postajući ključna platforma za aktere angažirane u regionalnoj otpornosti i inovacijama.
U svom petom izdanju, UNCHAIN odražava zrelost ekosustava kojem služi. Fintech više nije zasebna vertikala; integriran je u bankarstvo, plaćanja, maloprodaju, mobilnost i javnu infrastrukturu. Program za 2026. obuhvatit će ključne teme poput programabilnih tržišta kapitala, modela integriranih financija izvan trenutka checkouta, hibridnog digitalno-ljudskog bankarskog iskustva i uloge AI-ja kao motora interne učinkovitosti, a ne kao sirovog alata usmjerenog prema klijentima.
Ove rasprave izravno se temelje na obrascima uočenim tijekom UNCHAIN-a: banke traže jasnoću između vlasništva i partnerstva, trgovci osporavaju zastarjele mehanizme lojalnosti i cashbacka, a regulatorna tijela suočavaju se s okvirima dizajniranim za svijet koji više ne postoji.
Glasovi industrije o inovacijama i regulaciji
Erik Barna, suosnivač FaraGrija.ro, ističe sve intenzivniju razmjenu između bankarstva i osiguranja:
"Sektor osiguranja trenutno je manje razvijen od bankarskog. Umjesto da preuzima prakse iz osiguranja, bankarstvo može biti izvor inspiracije za inovacije u insurtechu. Baš kao što su PSD2 direktive potaknule nastanak fintech startupa, potreban je sličan okvir i za industriju osiguranja."
Slično tome, regulatorna tijela navigiraju novim izazovima na raskrižju podataka, AI-ja i inovacija. Ivana Jolić, direktorica Hrvatske narodne banke, objašnjava:
"AI za kreditni rizik zahtijeva velike količine podataka, ali GDPR ograničava njihovu uporabu. Moramo pronaći ravnotežu između sigurnosti sustava i poticanja inovacija."
Michal Vodrážka iz Češke narodne banke dodaje: "Instant plaćanja trebala bi biti norma, bez prevelike ovisnosti o zakonodavstvu. Fokusiramo se na unapređenje postojeće infrastrukture, istovremeno prateći evolucije poput digitalnog eura."
S gledišta trgovaca, Ciprian Pîrv, Country Managing Director Payten, primjećuje: "Trgovci žele glatke, stabilne i bezgrešne metode plaćanja. Inovacija se usvaja kada pruža neposredne koristi i konkurentsku prednost."
Skala, kontinuitet i regionalna relevantnost
Ono što je započelo kao događaj s 350 sudionika, postalo je jedna od najutjecajnijih financijskih platformi u regiji. U prethodnim izdanjima, UNCHAIN je okupio više od 2.000 sudionika, stvarajući kumulativnu, prekograničnu zajednicu donositelja odluka koji oblikuju budućnost financija u CEE.
S oko 75% sudionika iz financijskog sektora, UNCHAIN je postao referentna platforma za relevantne, rezultatski orijentirane razgovore koji definiraju način na koji se financije razumiju u CEE.
"Peta godišnjica označava više od kronološke prekretnice; ona predstavlja temeljnu promjenu u našem regionalnom utjecaju. Prevazilazimo etiketu 'fintech' jer izazovi 2026. – likvidnost, pristup kreditima i upravljanje rizicima – zahtijevaju jedinstveni 'Finance' front. Kroz tranziciju od 'Fintech Fortress' do 'Finance Fortress', pozivamo cijeli spektar financijske industrije u Oradeu kako bismo osigurali da CEE ostane koherentan, inovativan i otporan ekonomski blok unutar Europske unije. EU Inc. sigurno će biti velika tema ove godine na UNCHAIN-u," kaže David Pollack, Managing Partner u UNCHAIN-u.
Reflektirajući impuls iza izdanja 2026., Eliad Saporta, osnivač i CEO Coriundera i dugogodišnji suradnik UNCHAIN-a, primjećuje: "Ono što vidimo u bankarstvu i plaćanjima nije utrka za sljedećom atraktivnom funkcionalnošću, već recalibracija uloga. U 2026., stvarna konkurentska prednost pripast će institucijama koje razumiju kontekst, znajući kada automatizirati, kada intervenirati i kako ostati vidljive u trenucima koji najviše znače klijentima. Upravo takvu vrstu razgovora omogućuje UNCHAIN."
Doprinos Saporte na UNCHAIN 2026 dodatno će istražiti kako infrastrukturni izbori, AI upravljanje i modeli embedded finance preoblikuju kratkoročne i srednjoročne strategije europskih financijskih institucija.
Platforma za povezivanje i provedbu
Smješten u povijesnoj utvrdi Oradea, UNCHAIN 2026 nastavlja spajati strateški sadržaj s pažljivo kuriranim networking okruženjem, pružajući brandovima i institucijama potpunu izloženost na CEE tržištu u jednom okviru. Događaj okuplja lidere privatnog sektora zajedno s centralnim bankama, regulatornim tijelima i globalnim mrežama poput Visa-e, učvršćujući svoju ulogu mosta između javnih politika, inovacija i provedbe u stvarnom svijetu.
Kako srednja i istočna Europa prelazi od oporavka ka aktivnom oblikovanju financijske budućnosti Europe, UNCHAIN Festival ostaje mjesto gdje se ta budućnost raspravlja, propituje i gradi.
Ulaznice i registracija
Stotine financijskih lidera svake godine se vraćaju na UNCHAIN. Ove godine imaju priliku kupiti Super Early Bird ulaznice za UNCHAIN Festival 2026, sada dostupne na ograničeno vrijeme s 50% popusta do 31. siječnja: https://unchainfestival.com/tickets/. Nakon ovog razdoblja, cijene će porasti.
O UNCHAIN Festivalu
UNCHAIN Festival je vodeći summit financija i tehnologije u srednjoj i istočnoj Europi. Od 2022. povezuje banke, fintech-e, regulatorna tijela i industrijske lidere u Oradei, Rumunjska, potičući međusektorsku suradnju i pretvarajući emergentne trendove u primjenjive strategije za rast i regionalnu otpornost.
UNCHAIN Festival
UNCHAIN Festival
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Instagram
Facebook
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.