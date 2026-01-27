Umělá inteligence, tradice a cena stagnace: strategická realita, které čelí evropské banky
Jak UNCHAIN 2026 staví evropské banky tváří v tvář mezerám v exekuci, infrastrukturním rizikům a limitům automatizaceORADEA, ROMANIA, January 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Během posledních pěti let prošel finanční ekosystém střední a východní Evropy nenápadnou, ale hlubokou transformací. To, co začalo jako naléhavý impuls k digitalizaci, se vyvinulo ve výrazně širší rekonfiguraci toho, jak jsou finance vytvářeny, distribuovány a prožívány – od dezintegrace tradiční bankovní infrastruktury a vzestupu integrovaných financí (embedded finance) až po konvergenci plateb, úvěrování, loajality a rozhodnutí založených na datech.
Poznatky získané z předchozích ročníků UNCHAIN Festivalu, shrnuté v sektorových analýzách, ukazují jasný směr: finance v CEE již nejsou definovány produkty nebo izolovanými institucemi, ale ekosystémy. Banky operují v tradičních „špagetových“ infrastrukturách a současně experimentují s alternativními základními systémy a interními automatizacemi založenými na AI. Maloobchodníci překračují transakční logiku a přijímají modely orientované na zážitek, kde se platby, úvěrování a loajalita přirozeně propojují v zákaznické cestě. Mezitím fintechy již nejsou novými hráči, ale plně integrovanými aktéry, kteří formují rozhraní, očekávání a tempo trhu.
V tomto kontextu se UNCHAIN Festival vrací do Oradei ve dnech 17.–18. června 2026 a nabízí bezprecedentní příležitosti k networkingu, exkluzivní průmyslové insighty a strategická propojení pro více než 800 vedoucích a rozhodovacích osobností z 40 zemí. Akce slaví páté výročí a vyvinula se v komplexní platformu propojující finanční instituce, regulační orgány, technologické poskytovatele a lídry průmyslu v době, kdy se strategická sladěnost stala nezbytností.
„Během prvních čtyř let UNCHAIN Festivalu jsme byli svědky rozsáhlé mezinárodní spolupráce a integrace obchodníků. Technologie dále sbližuje různé vertikály. Mnoho nebankovních společností nyní vstupuje na trh finančních služeb a nabízí řešení embedded finance nebo produkty loajality/crypto zákazníkům. Existuje mnoho regulačních výzev, ale právě proto všechny přivádíme ke společnému stolu – aby právo drželo krok s inovacemi a naopak. Přijetí technologií, zejména modelů digital first a specializovaných podle vertikály a klienta, nadále roste. Neo-banky a digitální brokeři jsou stále přítomnější,” říká David Pollack, Managing Partner UNCHAIN.
Od fintechové disruptace k finanční integraci
Tváří v tvář geopolitické nejistotě, regulačnímu tlaku a ekonomické fragmentaci, které nadále testují odolnost Evropy, se UNCHAIN 2026 nachází na křižovatce těchto sil a podporuje dialog o regionální integraci, důvěře a provádění. Akce se řídí vznikající vizí EU Inc. a má za cíl posílit vnitřní ekonomickou soudržnost Evropy, čímž se stává klíčovou platformou pro aktéry angažované v regionální odolnosti a inovacích.
V pátém roce UNCHAIN odráží zralost ekosystému, kterému slouží. Fintech již není samostatnou vertikálou; je integrován do bankovnictví, plateb, maloobchodu, mobility a veřejné infrastruktury. Agenda 2026 se zaměří na kritická témata, jako jsou programovatelné kapitálové trhy, modely integrovaných financí přesahující okamžik checkoutu, hybridní digitálně-lidské bankovní zkušenosti a role AI jako motoru vnitřní efektivity, nikoli pouze nástroje orientovaného na klienta.
Tyto diskuse vycházejí přímo ze vzorců pozorovaných v průběhu času na UNCHAIN: banky hledající jasnost mezi vlastnictvím a partnerstvím, obchodníci zpochybňující zastaralé mechanismy loajality a cashbacku a regulační orgány, které čelí rámcům navrženým pro svět, který již neexistuje.
Hlasy z průmyslu o inovacích a regulaci
Erik Barna, spoluzakladatel FaraGrija.ro, zdůrazňuje rostoucí propojení bankovnictví a pojišťovnictví:
„Pojišťovací sektor je v současnosti méně rozvinutý než bankovní. Místo přebírání praktik z pojišťovnictví se bankovnictví může stát zdrojem inspirace pro inovace v insurtech. Stejně jako směrnice PSD2 podpořily vznik fintech startupů, je potřeba obdobný rámec pro pojišťovnictví.“
Podobně regulační orgány čelí novým výzvám na průsečíku dat, AI a inovací. Ivana Jolic, ředitelka Chorvatské národní banky, vysvětluje: „AI pro kreditní riziko potřebuje velké objemy dat, ale GDPR omezuje jejich využití. Musíme najít rovnováhu mezi bezpečností systémů a podporou inovací.“
Michal Vodrážka z České národní banky dodává: „Okamžité platby by měly být normou, bez nadměrné závislosti na legislativě. Soustředíme se na zlepšování stávající infrastruktury a současně sledujeme trendy jako digitální euro.“
Z pohledu obchodníků Ciprian Pîrv, Country Managing Director Payten, poznamenává: „Obchodníci chtějí plynulé, stabilní a bezchybné platební metody. Inovace je přijímána, pokud přináší přímé výhody a konkurenční výhodu.“
Škála, kontinuita a regionální význam
To, co začalo jako událost pro 350 účastníků, se stalo jednou z nejvlivnějších finančních platforem v regionu. V předchozích ročnících UNCHAIN shromáždil více než 2 000 účastníků, čímž vytvořil kumulativní, přeshraniční komunitu rozhodovatelů, kteří formují budoucnost financí v CEE.
Přibližně 75 % účastníků pochází z finančního sektoru, díky čemuž se UNCHAIN stal referenční platformou pro relevantní, výsledky orientované diskuse, které mohou definovat, jak jsou finance chápány v CEE.
„Páté výročí je více než jen časový milník; znamená zásadní změnu našeho regionálního dopadu.
Přesahujeme označení ‘fintech’, protože výzvy v roce 2026 – likvidita, přístup k úvěru a řízení rizik – vyžadují jednotnou frontu ‘Finance’. Přechodem od ‘Fintech Fortress’ k ‘Finance Fortress’ zveme celý finanční sektor do Oradei, abychom zajistili, že CEE zůstane koherentním, inovativním a odolným ekonomickým blokem v rámci Evropské unie. EU Inc. bude letos na UNCHAIN určitě hlavním tématem,” říká David Pollack, Managing Partner UNCHAIN.
Při pohledu na edici 2026 Eliad Saporta, zakladatel a CEO Coriunder a dlouhodobý spolupracovník UNCHAIN, poznamenává: „To, co vidíme v bankovnictví a platebních službách, není závod o další okouzlující funkci, ale přenastavení rolí. V roce 2026 bude skutečná konkurenční výhoda patřit institucím, které rozumí kontextu – kdy automatizovat, kdy zasáhnout a jak zůstat viditelné v okamžicích, které mají pro zákazníky největší význam. Právě takový typ diskuse UNCHAIN umožňuje.”
Příspěvek Saporty na UNCHAIN 2026 bude dále zkoumat, jak rozhodnutí ohledně infrastruktury, správa AI a modely embedded finance přetvářejí krátkodobé a střednědobé strategie evropských finančních institucí.
Platforma pro spojení a realizaci
Hostitelem UNCHAIN 2026 je historická pevnost Oradea. Akce kombinuje strategický obsah s pečlivě kurátorským prostředím pro networking, poskytuje značkám a institucím plnou expozici na trhu CEE v jediném prostoru. Událost sdružuje vedoucí představitele soukromého sektoru spolu s centrálními bankami, regulačními orgány a globálními sítěmi jako Visa, upevňující svou roli mostu mezi veřejnou politikou, inovací a realizací v reálném světě.
Jak střední a východní Evropa přechází od obnovy k aktivnímu formování finanční budoucnosti Evropy, UNCHAIN Festival zůstává místem, kde je tato budoucnost diskutována, zpochybňována a budována.
Vstupenky a registrace
Stovky finančních lídrů se každý rok vracejí na UNCHAIN. Letos mají možnost zakoupit vstupenky Super Early Bird na UNCHAIN Festival 2026, nyní dostupné po omezenou dobu s 50% slevou do 31. ledna: https://unchainfestival.com/tickets/. Po tomto období ceny vzrostou.
O UNCHAIN Festival
UNCHAIN Festival je hlavním summitem financí a technologií ve střední a východní Evropě. Od roku 2022 propojuje banky, fintechy, regulační orgány a lídry průmyslu v Oradei, Rumunsko, podporuje meziodvětvovou spolupráci a přeměňuje vznikající trendy do praktických strategií pro růst a regionální odolnost.
