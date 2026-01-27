A Vodafone Business,A VOIS és a Centrica 4éves együttműködési szerződést köt,hogy elősegítse a digitális transzformációt
HUNGARY, January 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- - A Vodafone Business a VOIS-szal (Vodafone Intelligent Solutions), illetve a CGI-jal, a világ egyik legnagyobb független informatikai és üzleti tanácsadást szolgáltató cégével együttműködve, négyéves szerződést írt alá a Centrica-val, a British Gas és a Hive anyavállalatával. Az együttműködés célja a vezetékes és mobil szolgáltatások, valamint az informatikai végfelhasználói számítástechnikai szolgáltatások biztosítása.
- Az együttműködésnek köszönhetően a Vodafone Business és a Centrica egy új, hálózati kapcsolati és energia szolgáltatási portfóliót fog nyújtani a Vodafone UK, a British Gas és a Hive ügyfelei számára.
- Ez a partneri szerződés a legjelentősebb mérföldkő a VOIS kereskedelmi megállapodásai között, az Accenture-rel 2024 októberében kötött szerződés óta.
A Vodafone Business azért írta alá ezt az innovatív, négy évre szóló partneri szerződést a Centrica-val, a British Gas és a Hive anyavállalatával, hogy az Egyesült Királyságban munkahelyi szolgáltatásokat és hálózati kapcsolatokat biztosítson 80 telephelyen és 30 000 eszközön.
A megállapodás elősegíti, hogy a Centrica egy rugalmasabb, integráltabb és agilisabb szervezetté váljon, azáltal, hogy a hagyományos menedzselt szolgáltatási modellről az adatvezérelt vállalati működésre vált át. A generatív AI és a machine learning segítségével a Centrica a hatékonyság javítására és a személyre szabott ügyfél- és munkavállalói élmény kialakítására törekszik. Ez arra is lehetőséget ad, hogy a vállalat az Egyesült Királyság-beli ügyfelek számára kombinált hálózati kapcsolatok és energiaszolgáltatást nyújtson.
Konnektivitás és IT-szolgáltatások
A megállapodás alapján, a Vodafone Business a VOIS-szal (Vodafone Intelligent Solutions) és a CGI-jal együttműködve vezetékes és mobil szolgáltatásokat nyújt majd a Centrica Egyesült Királyság-beli irodáiban a helyi munkaerőt segítve. Ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzátartozik továbbá a végfelhasználói számítástechnikai szolgáltatások, az Office 365, a Cloud, a Power Apps és a Centrica ServiceNow platformjának támogatása, valamint IT szolgáltatói ügyfélszolgálat menedzsment és helyszíni felhasználói támogatás. Ezen konnektivitási és IT-szolgáltatások elősegítik majd a Centrica informatikai infrastruktúrájának egyszerűsítését, valamint az automatizáció korszerűsítését. Ezek együttes hatása növeli a hatékonyságot, csökkenti a komplexitást, valamint javítja mind a munkavállalói, mind pedig az ügyfélélményt.
A partneri szerződés a társadalmi felelőségvállalási kötelezettségeire is kiterjed. A Vodafone támogatja a Centrica erőfeszítéseit abban, hogy a British Gas Energy Trust-on keresztül javítsa az Egyesült Királyság energiaszegénységi mutatóit.
Az ügyfelek számára nyújtott előnyök
A Hive termosztát-ajánlat sikerét követően – amit a Vodafone felhasználók az előző hónaptól kezdve vehetnek igénybe – a Vodafone, a British Gas és a Hive együttes közreműködésével egy új, kombinált hálózati kapcsolati és energiaszolgáltatási portfóliót kínál majd felhasználóinak, ezzel elősegítve a háztartások számára nyújtott többletérték megteremtését és a hálózati energia jövőjének formálását.
Nyilatkozatok
Nick Gliddon, a VodafoneThree ügyvezető igazgatója:
“Ez a partneri szerződés a katalizátora a valódi változásoknak. Azáltal, hogy egyesítjük korszerű hálózati és IT szolgáltatásainkat, az automatizációs folyamatainkat, valamint partnereink és a Vodafone Business szakértelmét, egy új modellt alkotunk a vállalatok nagyszabású transzformációjára. Intelligensebb, gyorsabb és ellenállóbb működést teszünk lehetővé, olyan előnyöket nyújtva, amelyeket az Egyesült Királyság-szerte dolgozó csapatok és ügyfelek egyaránt élvezhetnek majd.”
Gary Adey, a VOIS (Vodafone Intelligent Solutions) vezérigazgatója:
„A VOIS-nál a tehetséget, a technológiát és a transzformációt ötvözzük annak érdekében, hogy segítsük a vállalatokat növekedésük felgyorsításában, hatékonyságuk fokozásában, rendszereik egyszerűsítésében, valamint az ügyfélélmény fejlesztésében. Az új partnerség egy fontos mérföldkő a VOIS számára az Accenture-rel való együttműködés, és az új, közös kereskedelmi modellünk bevezetése óta. Ez az együttműködés egyúttal rávilágít arra is, hogy képesek vagyunk hosszú távú értéket teremteni. Izgatottan várjuk a közös munkát a Centrica-val, a Vodafone Business-szel és a CGI-jal ebben az áttörést hozó együttműködésben.”
Tara McGeehan, a CGI Egyesült Királyságért és Ausztráliáért felelős elnöke:
„A CGI büszke arra, hogy a Vodafone Business partnereként segíthet a Centrica infrastruktúrájának és hálózati képességeinek megerősítésében. Díjnyertes ügyfélszolgálatunkat a mesterséges intelligencia által vezérelt automatizálással és szolgáltatásmenedzsment-képességeinkkel ötvözve jelentős előrelépést érünk el az ellenállóképesség, a produktivitás és a felhasználói élmény terén. Ezáltal növeljük a hatékonyságot, és támogatjuk a munkavállalóinkat abban, hogy a kritikus szolgáltatások folyamatos működését biztosíthassák. A Vodafone Business-szel és a VOIS-szal közösen egy zökkenőmentes, modern digitális élményt hozunk létre, amely lehetővé teszi a Centrica munkatársai számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak, állandó kapcsolatban maradjanak, és valódi változást érjenek el több millió háztartás életében.”
