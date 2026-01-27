Vodafone Business, VOIS și Centrica semnează un acord pe patru ani pentru a accelera transformarea digitală și pentru
ROMANIA, January 27, 2026 /EINPresswire.com/ --
- Vodafone Business, în colaborare cu VOIS (Vodafone Intelligent Solutions) și CGI, una dintre cele mai mari companii independente de consultanță IT și de business din lume, a semnat un acord pe patru ani cu Centrica, compania‑mamă a British Gas și Hive, pentru furnizarea de servicii fixe și mobile, precum și servicii IT de End User Compute.
- Vodafone Business și Centrica vor oferi clienților Vodafone UK, British Gas și Hive un nou portofoliu de oferte integrate de conectivitate și energie.
- Noul parteneriat marchează un acord comercial de referință pentru VOIS (Vodafone Intelligent Solutions).
Vodafone Business a semnat un parteneriat strategic revoluționar pe patru ani cu Centrica, compania‑mamă a British Gas și Hive, pentru a furniza servicii de Workplace și conectivitate către 80 de locații și 30.000 de dispozitive din Marea Britanie.
Acest acord poziționează Centrica să devină o organizație mai flexibilă, integrată și agilă, prin tranziția de la un model tradițional de servicii administrate la o companie bazată pe date. Valorificând GenAI și machine learning, Centrica își propune să îmbunătățească productivitatea și să ofere experiențe personalizate atât pentru clienți, cât și pentru angajați. Acordul deschide, de asemenea, calea către oferte integrate de conectivitate și energie pentru clienții din Marea Britanie.
Acesta este un acord comercial de referință pentru VOIS (Vodafone Intelligent Solutions), care are peste 4.038 de angajați în România, de la semnarea parteneriatului său strategic cu Accenture în octombrie 2024.
Conectivitate și servicii IT
În baza acordului, Vodafone Business, împreună cu VOIS și CGI, va furniza servicii fixe și mobile pentru sediile și personalul Centrica din Marea Britanie, precum și servicii de End‑User Compute, incluzând managementul utilizatorilor finali, Office 365, Cloud, Power Apps, plus suport pentru platforma ServiceNow a Centrica, managementul service desk‑ului IT și suport tehnic la fața locului. Aceste servicii vor ajuta Centrica să își simplifice peisajul IT, să implementeze automatizări flexibile și să îmbunătățească productivitatea, reducând complexitatea și optimizând experiența angajaților și a clienților.
Parteneriatul include și un angajament cu impact social, prin care Vodafone sprijină eforturile Centrica de combatere a sărăciei energetice prin British Gas Energy Trust.
Beneficii pentru clienți
După succesul ofertei Hive pentru clienții Vodafone, lansată la începutul acestei luni, Vodafone, British Gas și Hive vor dezvolta un nou portofoliu de oferte integrate de energie și conectivitate, care va oferi valoare suplimentară gospodăriilor și va modela viitorul energiei conectate.
Nick Gliddon, Business Director, VodafoneThree, a declarat:
„Acest parteneriat reprezintă un catalizator pentru o schimbare reală. Prin combinarea conectivității noastre avansate, a serviciilor IT și a automatizării cu expertiza colectivă a Vodafone Business și a partenerilor noștri, definim un nou model pentru transformarea companiilor la scară largă. Le oferim organizațiilor posibilitatea de a opera mai inteligent, mai rapid și mai eficient – generând beneficii vizibile pentru echipe și clienți din întreaga Marea Britanie.”
Gary Adey, CEO VOIS (Vodafone Intelligent Services), a afirmat:
„La VOIS reunim talentul, tehnologia și transformarea pentru a ajuta companiile să își accelereze creșterea, să își sporească productivitatea, să își simplifice sistemele și să creeze experiențe superioare pentru clienții lor. Noul parteneriat reprezintă un acord definitoriu pentru VOIS, la scurt timp după lansarea parteneriatului cu Accenture și a noului nostru model comercial pentru Shared Operations. Acesta demonstrează capacitatea noastră de a genera valoare pe termen lung și suntem încântați să colaborăm cu Centrica, Vodafone Business și CGI în acest proiect inovator.”
„CGI este mândră să colaboreze cu Vodafone Business pentru a ajuta Centrica să își consolideze infrastructura și capabilitățile de rețelistică.” a declarat Tara McGeehan, Președinte CGI UK și Australia. „Prin combinarea service desk‑ului nostru premiat cu automatizare bazată pe AI și capabilități avansate de management al serviciilor, vom livra o schimbare majoră în ceea ce privește reziliența, productivitatea și experiența utilizatorilor – sporind eficiența și oferind angajaților posibilitatea de a menține funcționarea serviciilor critice. Împreună cu Vodafone Business și VOIS, vom crea o experiență digitală fluidă și receptivă, care va permite angajaților Centrica să lucreze mai inteligent, să rămână conectați și să facă o diferență reală pentru milioane de gospodării.”
David Cotgreave
- Vodafone Business, în colaborare cu VOIS (Vodafone Intelligent Solutions) și CGI, una dintre cele mai mari companii independente de consultanță IT și de business din lume, a semnat un acord pe patru ani cu Centrica, compania‑mamă a British Gas și Hive, pentru furnizarea de servicii fixe și mobile, precum și servicii IT de End User Compute.
- Vodafone Business și Centrica vor oferi clienților Vodafone UK, British Gas și Hive un nou portofoliu de oferte integrate de conectivitate și energie.
- Noul parteneriat marchează un acord comercial de referință pentru VOIS (Vodafone Intelligent Solutions).
Vodafone Business a semnat un parteneriat strategic revoluționar pe patru ani cu Centrica, compania‑mamă a British Gas și Hive, pentru a furniza servicii de Workplace și conectivitate către 80 de locații și 30.000 de dispozitive din Marea Britanie.
Acest acord poziționează Centrica să devină o organizație mai flexibilă, integrată și agilă, prin tranziția de la un model tradițional de servicii administrate la o companie bazată pe date. Valorificând GenAI și machine learning, Centrica își propune să îmbunătățească productivitatea și să ofere experiențe personalizate atât pentru clienți, cât și pentru angajați. Acordul deschide, de asemenea, calea către oferte integrate de conectivitate și energie pentru clienții din Marea Britanie.
Acesta este un acord comercial de referință pentru VOIS (Vodafone Intelligent Solutions), care are peste 4.038 de angajați în România, de la semnarea parteneriatului său strategic cu Accenture în octombrie 2024.
Conectivitate și servicii IT
În baza acordului, Vodafone Business, împreună cu VOIS și CGI, va furniza servicii fixe și mobile pentru sediile și personalul Centrica din Marea Britanie, precum și servicii de End‑User Compute, incluzând managementul utilizatorilor finali, Office 365, Cloud, Power Apps, plus suport pentru platforma ServiceNow a Centrica, managementul service desk‑ului IT și suport tehnic la fața locului. Aceste servicii vor ajuta Centrica să își simplifice peisajul IT, să implementeze automatizări flexibile și să îmbunătățească productivitatea, reducând complexitatea și optimizând experiența angajaților și a clienților.
Parteneriatul include și un angajament cu impact social, prin care Vodafone sprijină eforturile Centrica de combatere a sărăciei energetice prin British Gas Energy Trust.
Beneficii pentru clienți
După succesul ofertei Hive pentru clienții Vodafone, lansată la începutul acestei luni, Vodafone, British Gas și Hive vor dezvolta un nou portofoliu de oferte integrate de energie și conectivitate, care va oferi valoare suplimentară gospodăriilor și va modela viitorul energiei conectate.
Nick Gliddon, Business Director, VodafoneThree, a declarat:
„Acest parteneriat reprezintă un catalizator pentru o schimbare reală. Prin combinarea conectivității noastre avansate, a serviciilor IT și a automatizării cu expertiza colectivă a Vodafone Business și a partenerilor noștri, definim un nou model pentru transformarea companiilor la scară largă. Le oferim organizațiilor posibilitatea de a opera mai inteligent, mai rapid și mai eficient – generând beneficii vizibile pentru echipe și clienți din întreaga Marea Britanie.”
Gary Adey, CEO VOIS (Vodafone Intelligent Services), a afirmat:
„La VOIS reunim talentul, tehnologia și transformarea pentru a ajuta companiile să își accelereze creșterea, să își sporească productivitatea, să își simplifice sistemele și să creeze experiențe superioare pentru clienții lor. Noul parteneriat reprezintă un acord definitoriu pentru VOIS, la scurt timp după lansarea parteneriatului cu Accenture și a noului nostru model comercial pentru Shared Operations. Acesta demonstrează capacitatea noastră de a genera valoare pe termen lung și suntem încântați să colaborăm cu Centrica, Vodafone Business și CGI în acest proiect inovator.”
„CGI este mândră să colaboreze cu Vodafone Business pentru a ajuta Centrica să își consolideze infrastructura și capabilitățile de rețelistică.” a declarat Tara McGeehan, Președinte CGI UK și Australia. „Prin combinarea service desk‑ului nostru premiat cu automatizare bazată pe AI și capabilități avansate de management al serviciilor, vom livra o schimbare majoră în ceea ce privește reziliența, productivitatea și experiența utilizatorilor – sporind eficiența și oferind angajaților posibilitatea de a menține funcționarea serviciilor critice. Împreună cu Vodafone Business și VOIS, vom crea o experiență digitală fluidă și receptivă, care va permite angajaților Centrica să lucreze mai inteligent, să rămână conectați și să facă o diferență reală pentru milioane de gospodării.”
David Cotgreave
Hound Global
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.