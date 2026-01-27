Sztuczna inteligencja, tradycja i koszt stagnacji: strategiczna rzeczywistość, z którą mierzą się banki w Europie

Tak wygląda dzień na UNCHAIN Festival Na UNCHAIN Festival panuje doskonała atmosfera UNCHAIN Festival to udane wydarzenie

Jak UNCHAIN 2026 stawia europejskie banki w obliczu luk w realizacji, ryzyk infrastrukturalnych i ograniczeń automatyzacji

ORADEA, ROMANIA, January 27, 2026 / EINPresswire.com / -- W ciągu ostatnich pięciu lat ekosystem finansowy Europy Środkowo-Wschodniej przeszedł dyskretną, lecz głęboką transformację. To, co zaczęło się jako pilny impuls do cyfryzacji, ewoluowało w znacznie szerszą rekonfigurację sposobu, w jaki finanse są tworzone, dystrybuowane i doświadczane – od dezintegracji tradycyjnej infrastruktury bankowej i wzrostu finansów wbudowanych (embedded finance), po konwergencję płatności, kredytowania, lojalności i decyzji opartych na danych.Wnioski z poprzednich edycji UNCHAIN Festival, podsumowane w analizach sektorowych, wskazują wyraźny kierunek: finanse w regionie CEE nie są już definiowane przez produkty czy odizolowane instytucje, lecz przez ekosystemy. Banki operują na tradycyjnych, „spaghetti” strukturach, równolegle eksperymentując z alternatywnymi systemami bazowymi i wewnętrzną automatyzacją opartą na AI. Detaliści wychodzą poza logikę transakcyjną, przyjmując modele skoncentrowane na doświadczeniu, w których płatności, kredytowanie i lojalność naturalnie integrują się w podróży klienta. Tymczasem fintechy przestały być nowymi graczami – stały się w pełni zintegrowanymi uczestnikami rynku, kształtując interfejsy, oczekiwania i tempo rozwoju rynku.W tym kontekście UNCHAIN Festival powraca do Oradei w dniach 17–18 czerwca 2026, oferując bezprecedensowe możliwości networkingu, ekskluzywne insighty z branży i strategiczne połączenia dla ponad 800 liderów wyższego szczebla i decydentów z 40 krajów. Wydarzenie świętuje piątą rocznicę i rozwinęło się w kompleksową platformę łączącą instytucje finansowe, organy regulacyjne, dostawców technologii i liderów branży w momencie, gdy strategiczne dostosowanie stało się koniecznością.„W pierwszych czterech latach UNCHAIN Festival byliśmy świadkami dużej międzynarodowej współpracy i integracji handlowców. Technologia jeszcze bardziej zbliża różne sektory. Wiele firm niefinansowych wchodzi teraz na rynek usług finansowych, oferując rozwiązania embedded finance lub produkty lojalnościowe/crypto klientom. Istnieje wiele wyzwań regulacyjnych, dlatego właśnie łączymy wszystkich przy jednym stole – aby prawo nadążało za innowacją i odwrotnie. Przyjęcie technologii, w szczególności modeli digital first i wyspecjalizowanych według branży i klienta, nadal ewoluuje. Neo-banki i cyfrowi brokerzy stają się coraz bardziej obecni” – mówi David Pollack, Managing Partner w UNCHAIN.W obliczu niepewności geopolitycznych, presji regulacyjnej i fragmentacji gospodarczej, które nadal testują odporność Europy, UNCHAIN 2026 plasuje się na przecięciu tych sił, ułatwiając dialog na temat integracji regionalnej, zaufania i realizacji. Wydarzenie wpisuje się w powstającą wizję EU Inc. i ma na celu wzmocnienie wewnętrznej spójności gospodarczej Europy, stając się kluczową platformą dla aktorów zaangażowanych w regionalną odporność i innowacje.W piątym roku UNCHAIN odzwierciedla dojrzałość ekosystemu, któremu służy. Fintech przestał być oddzielną branżą; jest zintegrowany z bankowością, płatnościami, handlem detalicznym, mobilnością i infrastrukturą publiczną. Agenda 2026 obejmie kluczowe tematy, takie jak programowalne rynki kapitałowe, modele finansów zintegrowanych wykraczające poza moment checkoutu, hybrydowe doświadczenia bankowe digital–human oraz rola AI jako silnika efektywności wewnętrznej, a nie tylko narzędzia skierowanego do klienta.Dyskusje te opierają się bezpośrednio na wzorcach obserwowanych w UNCHAIN: banki szukające jasności między własnością a partnerstwem, handlowcy kwestionujący przestarzałe mechanizmy lojalności i cashbacku, oraz organy regulacyjne zmagające się z ramami zaprojektowanymi dla świata, który już nie istnieje.Głosy z branży na temat innowacji i regulacjiErik Barna, współzałożyciel FaraGrija.ro, podkreśla rosnącą wymianę między bankowością a ubezpieczeniami:„Sektor ubezpieczeń jest obecnie mniej rozwinięty niż bankowy. Zamiast przejmować praktyki z ubezpieczeń, bankowość może stać się źródłem inspiracji dla innowacji w insurtech. Tak jak dyrektywy PSD2 stymulowały powstawanie startupów fintech, potrzebne są podobne ramy dla branży ubezpieczeniowej.”Podobnie, organy regulacyjne mierzą się z nowymi wyzwaniami na przecięciu danych, AI i innowacji. Ivana Jolic, Dyrektor w Narodowym Banku Chorwacji, wyjaśnia: „AI do oceny ryzyka kredytowego wymaga dużych wolumenów danych, ale RODO ogranicza ich wykorzystanie. Musimy znaleźć równowagę między bezpieczeństwem systemów a stymulowaniem innowacji.”Michal Vodrážka z Narodowego Banku Czech dodaje: „Płatności natychmiastowe powinny stać się normą, bez nadmiernej zależności od regulacji. Skupiamy się na ulepszaniu istniejącej infrastruktury, jednocześnie monitorując rozwój takich inicjatyw jak cyfrowe euro.”Z perspektywy handlowców, Ciprian Pîrv, Country Managing Director Payten, zauważa: „Handlowcy chcą płynnych, stabilnych i bezbłędnych metod płatności. Innowacja jest wdrażana, gdy przynosi bezpośrednie korzyści i przewagę konkurencyjną.”Skala, ciągłość i znaczenie regionalneTo, co zaczęło się jako wydarzenie dla 350 uczestników, stało się jedną z najbardziej wpływowych platform finansowych w regionie. W poprzednich edycjach UNCHAIN zgromadził ponad 2 000 uczestników, tworząc kumulatywną, transgraniczną społeczność decydentów kształtujących przyszłość finansów w regionie CEE.Około 75% uczestników pochodzi z sektora finansowego, dzięki czemu UNCHAIN stał się punktem odniesienia dla istotnych, zorientowanych na wyniki rozmów, które mogą definiować sposób rozumienia finansów w CEE.„Piąta rocznica to więcej niż kamień milowy w czasie; to fundamentalna zmiana w naszym wpływie regionalnym.Przekraczamy etykietę ‘fintech’, ponieważ wyzwania w 2026 – płynność, dostęp do kredytu i zarządzanie ryzykiem – wymagają zjednoczonego frontu ‘Finance’. Przechodząc od ‘Fintech Fortress’ do ‘Finance Fortress’, zapraszamy cały sektor finansowy do Oradei, aby zapewnić, że CEE pozostanie spójnym, innowacyjnym i odpornym blokiem ekonomicznym w ramach Unii Europejskiej. EU Inc. z pewnością będzie głównym tematem w tym roku na UNCHAIN” – mówi David Pollack, Managing Partner w UNCHAIN.Refleksja nad edycją 2026, Eliad Saporta, założyciel i CEO Coriunder oraz długoletni współpracownik UNCHAIN, podkreśla: „To, co widzimy w bankowości i płatnościach, to nie wyścig o kolejny błyszczący feature, lecz recalibracja ról. W 2026 prawdziwa przewaga konkurencyjna będzie należeć do instytucji, które rozumieją kontekst – kiedy automatyzować, kiedy interweniować i jak pozostawać widocznym w momentach, które mają największe znaczenie dla klientów. Dokładnie takie rozmowy umożliwia UNCHAIN.”Wkład Saporty w UNCHAIN 2026 będzie dalej badał, jak wybory infrastrukturalne, zarządzanie AI i modele embedded finance przekształcają strategie krótko- i średnioterminowe europejskich instytucji finansowych.Platforma dla połączeń i realizacjiGospodarzem UNCHAIN 2026 jest historyczna Twierdza Oradea. Wydarzenie łączy treści strategiczne z starannie przygotowanym środowiskiem networkingu, zapewniając markom i instytucjom pełną ekspozycję na rynku CEE w jednym miejscu. Spotkanie gromadzi liderów sektora prywatnego wraz z bankami centralnymi, organami regulacyjnymi i globalnymi sieciami, takimi jak Visa, umacniając swoją rolę jako most między polityką publiczną, innowacją i realizacją w rzeczywistości rynkowej.W miarę jak Europa Środkowo-Wschodnia przechodzi od odbudowy do aktywnego kształtowania przyszłości finansowej Europy, UNCHAIN Festival pozostaje miejscem, w którym ta przyszłość jest dyskutowana, kwestionowana i budowana.Bilety i rejestracjaSetki liderów finansowych wracają do UNCHAIN każdego roku. W tym roku mają możliwość zakupu biletów Super Early Bird na UNCHAIN Festival 2026, dostępnych obecnie przez ograniczony czas z 50% zniżką do 31 stycznia: https://unchainfestival.com/tickets/ . Po tym okresie ceny wzrosną.O UNCHAIN FestivalUNCHAIN Festival to główny szczyt finansów i technologii w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2022 roku łączy banki, fintechy, organy regulacyjne i liderów branży w Oradei w Rumunii, wspierając współpracę międzysektorową i przekształcając pojawiające się trendy w praktyczne strategie wspierające wzrost i odporność regionu.

