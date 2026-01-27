Puerto Rico vuelve a la élite del pádel: Team Bella regresa por tercer año consecutivo a la Hexagon Cup en Madrid

Team Bella Puerto Rico regresa a la Hexagon Cup en Madrid por tercer año consecutivo.

Volver a la Hexagon Cup reafirma nuestra apuesta por el pádel: orgullo y proyección internacional para Puerto Rico. No solo competimos; invertimos con visión para posicionar la Isla.” — Carlos López-Lay

MADRID, SPAIN, January 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Puerto Rico continúa consolidando su presencia en España con una narrativa poderosa que conecta turismo, cultura y deporte. A días de concluir FITUR 2026 en IFEMA Madrid (21–25 de enero), la Isla mantiene el foco internacional con el regreso de Team Bella Puerto Rico a la Hexagon Cup 2026, compitiendo por tercer año consecutivo en uno de los escenarios más relevantes del pádel mundial.El regreso ocurre en un momento clave para la proyección del destino: desde FITUR, la Compañía de Turismo de Puerto Rico anunció la campaña de turismo interno “Yo te quiero Puerto Rico” con Daddy Yankee y Olga Tañón como imágenes oficiales durante 2026, y IFEMA confirmó a Puerto Rico como País Socio de FITUR 2027, reforzando su posicionamiento estratégico dentro del mercado europeo.Puerto Rico en la Hexagon Cup: una apuesta sostenida por el deporte con sello de paísLa Hexagon Cup 2026 se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero en la Caja Mágica de Madrid, reuniendo a ocho franquicias con figuras top del pádel y un formato por equipos que combina competencia, entretenimiento y visibilidad global.En este contexto, Team Bella Puerto Rico, propiedad de Carlos López-Lay y María Esteve, vuelve a representar a la Isla en una plataforma internacional de alto impacto—una inversión sostenida que demuestra visión, consistencia y compromiso con el crecimiento del pádel y su proyección como activo de posicionamiento-país.“Volver por tercer año a la Hexagon Cup reafirma nuestra apuesta a largo plazo por el pádel como un motor de orgullo y proyección internacional para Puerto Rico. En Team Bella no solo competimos: invertimos con visión y consistencia en una plataforma global que eleva el deporte y posiciona a la Isla con fuerza ante el mundo.” — Carlos López-Lay, propietario de Team Bella Puerto RicoEmbajadores boricuas: cultura, visibilidad y orgullo en MadridAcompañando al equipo como embajadores oficiales, regresan tres figuras clave del entretenimiento y los medios: el actor Julián Gil, el modelo y presentador Jaime Mayol, y la actriz y creadora de contenido Gabriela Short. Su presencia amplifica el alcance mediático del equipo y proyecta el orgullo puertorriqueño ante audiencias internacionales.Actualización deportiva: ajuste en el roster por lesiónDe cara a la competencia, Team Bella Puerto Rico enfrentará la edición 2026 con un ajuste importante: el jugador ‘Coki’ Nieto causará baja y será sustituido por Edu Alonso, quien se unirá a Arturo Coello para representar al equipo. Coello es actualmente el jugador número 1 del ranking mundial de la FIP.Dónde ver la competenciaLa competencia podrá seguirse a través de las plataformas oficiales de la Hexagon Cup (incluyendo opciones digitales como DAZN y el canal oficial). Para detalles por territorio, la organización mantiene un listado actualizado de “Dónde ver” en su web oficial, https://www.hexagoncup.com . Además, Team Bella Puerto Rico compartirá actualizaciones en tiempo real y contenido exclusivo “behind the scenes” de toda su participación a través de su Instagram @teambella.padel.Acerca de Team Bella Puerto RicoTeam Bella Puerto Rico es la franquicia que representa a Puerto Rico en la Hexagon Cup. Propiedad de María Esteve y Carlos López-Lay, el equipo impulsa la visibilidad del pádel y proyecta a Puerto Rico en plataformas internacionales de primer nivel.

