La Gobernadora Hochul Anuncia la Ampliación Del Crédito Fiscal por Hijo para las Familias de Nueva York

La Gobernadora Kathy Hochul recordó hoy a los neoyorquinos que aprovechen el crédito tributario por hijos del estado, recientemente ampliado, también conocido como Crédito por Hijos del Estado de Nueva York (ESCC), un crédito reembolsable que puede ayudar a compensar los impuestos o pagarse directamente a los contribuyentes en efectivo a modo de reembolso.

“El Crédito por Hijos del Estado de Nueva York representa un impulso financiero vital para las familias neoyorquinas”, declaró la Gobernadora Hochul. “Ahora, tras la mayor ampliación del crédito en la historia de Nueva York, más neoyorquinos que nunca tienen acceso a este crédito, lo que inyectará dinero directamente en los bolsillos de las familias y contribuirá a que nuestro estado sea más asequible para millones de beneficiarios”.

El año pasado, la Gobernadora Hochul y la Legislatura Estatal tomaron medidas para promulgar la mayor ampliación del ESCC en la historia del Estado de Nueva York, aumentando el valor del crédito y poniéndolo a disposición de más familias:

• Para la temporada de presentación de impuestos de 2026 (año fiscal 2025), las familias elegibles ahora pueden recibir hasta $1,000 por hijo menor de cuatro años y $330 por hijo elegible de 4 a 16 años.

• El próximo año (año fiscal 2026), el crédito para niños de 4 a 16 años también aumentará hasta $500 por hijo, y los hogares con hijos elegibles menores de cuatro años aún podrán reclamar hasta $1,000 por hijo.

• Nueva York eliminó una disposición de larga data que impedía que las familias más pobres de Nueva York accedieran al crédito completo, también conocida como requisito de ingreso mínimo o fase de implementación del crédito, de modo que estas familias ahora pueden acceder al valor total del crédito como reembolso.

• Nueva York también ajustó la fase de eliminación gradual del crédito, de modo que más familias de clase media cuyos ingresos anteriormente eran demasiado altos para calificar para el crédito ahora pueden recibirlo. El crédito completo sigue estando disponible para los hogares que presentan declaraciones conjuntas con ingresos de hasta $110,000, pero ahora el crédito ampliado, combinado con su tasa de eliminación gradual, significa que incluso una familia de cuatro personas con un hijo menor de 4 años y un hijo mayor de 4 años con un ingreso familiar de $170,000, que no habría calificado para ningún crédito bajo el programa anterior, ahora puede recibir más de $500 por año.

Estas importantes reformas brindarán una ayuda significativa a las familias con hijos pequeños y beneficiarán a familias de todos los niveles de ingresos, duplicando el monto promedio del crédito para familias de $472 a $943.

Si todos los neoyorquinos elegibles acceden a este crédito ampliado, analistas de investigación independientes estiman que esta iniciativa podría reducir la pobreza infantil en más del ocho por ciento.

Usted es elegible para el Crédito Tributario Reembolsable para Hijos del Estado de Nueva York (Empire State Child Credit) en 2026 si:

• es residente del Estado de Nueva York durante todo el año, y

• tiene al menos un hijo menor de 17 años al 31 de diciembre de 2025, y

• presenta una declaración de impuestos sobre la renta del Estado de Nueva York y proporciona un Número de Seguro Social (SSN) o un Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN) válido para usted y para cada hijo que declare; aprenda cómo: www.tax.ny.gov/pit/file

Puede recibir el valor máximo del crédito si sus ingresos son inferiores a $75,000 para personas solteras o jefes de familia y a $110,000 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta.

La Comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del Estado de Nueva York, Barbara C. Guinn, declaró: “Agradecemos a la Gobernadora Hochul y a la Legislatura Estatal por aumentar y ampliar el Crédito Tributario para Hijos del Estado de Nueva York. El Crédito Tributario para Hijos ampliado proporcionará un impulso muy necesario a los presupuestos familiares de millones de familias en todo el Estado de Nueva York y será especialmente beneficioso para las familias con hijos pequeños que tienen pocos o ningún ingreso. Pero es importante que estas familias sepan que deben presentar una declaración de impuestos sobre la renta del Estado de Nueva York para recibir el dinero y que hacerlo no afectará otros beneficios que puedan recibir, incluidos SNAP y Medicaid. Nos comunicaremos con las familias para asegurarnos de que conozcan este importante beneficio y pedimos a nuestros socios comunitarios que hagan lo mismo”.

Para los neoyorquinos de bajos ingresos que anteriormente tenían un acceso limitado, pero ahora son elegibles para recibir el crédito completo:

• Si no tiene ingresos o sus ingresos son inferiores a $4,000, no debe impuestos y puede obtener el crédito máximo en efectivo presentando una declaración de impuestos sobre la renta del Estado de Nueva York.

• Si tiene ingresos superiores a $4,000, presente una declaración de impuestos sobre la renta del Estado de Nueva York para recibir el crédito. Si no debe impuestos, puede recibir el crédito máximo en efectivo. Si debe una pequeña cantidad de impuestos, este crédito puede cubrirla e incluso proporcionarle dinero adicional.

Para garantizar que la mayor cantidad posible de neoyorquinos puedan acceder al crédito ampliado, como las familias de menores ingresos que se beneficiarían más, incluidas las familias cuyos ingresos son tan bajos que no tienen la obligación de presentar una declaración de impuestos, la Gobernadora Hochul está adoptando un enfoque integral del gobierno para concienciar sobre el crédito entre las familias elegibles. Por ejemplo, la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados del Estado de Nueva York (OTDA) está desarrollando materiales para comunicarse de manera más directa con los neoyorquinos de bajos ingresos que reciben otros beneficios, como los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), y que pueden ser elegibles para el crédito. Los resultados de una encuesta nacional reciente indican que, entre los hogares estadounidenses que no habían presentado declaraciones de impuestos o lo hicieron de forma irregular, el 84 por ciento había participado en al menos otro programa gubernamental, incluido el 55 por ciento que recibía beneficios de SNAP.

Recibir el Crédito Tributario por Hijos del Empire State no afectará el Medicaid, SNAP, SSI, la asistencia en efectivo ni la asistencia para vivienda de las familias. Si los neoyorquinos que reciben estos programas deciden ahorrar su reembolso, este no se tendrá en cuenta para los límites de activos durante 12 meses.

La temporada de presentación de impuestos para 2026 (Año Fiscal 2025) comienza hoy, lunes 26 de enero. La presentación electrónica es la forma más fácil y segura de presentar declaraciones de impuestos, así como la forma más rápida de recibir reembolsos de impuestos. Quienes son elegibles para el Crédito Tributario por Hijos del Empire State probablemente también sean elegibles para las opciones gratuitas de presentación de impuestos disponibles a través del Departamento de Impuestos.

El Crédito Tributario por Hijos del Empire State mejorado es un elemento clave de la Agenda de Asequibilidad de la Gobernadora Hochul. Otros elementos importantes incluyen: Reducir los impuestos de la clase media a su nivel más bajo en 70 años; Los cheques de reembolso por inflación, que el año pasado proporcionaron más de 2.200 millones de dólares en ayuda financiera directa a 8,3 millones de neoyorquinos; y la garantía de comidas escolares gratuitas para todos, lo que supone un ahorro de alrededor de 1.600 dólares por niño para las familias.