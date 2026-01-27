AirData erweitert die globale Zugänglichkeit durch Plattformübersetzung in 8 Sprachen

Drohnen Flottenmanagement – Entwickelt für Teams überall auf der Welt

Das vollständige Plattform-Erlebnis ist jetzt in Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch und Hebräisch verfügbar.

EL DORADO HILLS, CA, UNITED STATES, January 27, 2026 / EINPresswire.com / -- AirData, eine von vielen Organisationen weltweit genutzte Plattform zur Datenverwaltung von Drohnenflotten, gab heute bekannt, dass ihre Plattform nun in acht Sprachen sowohl über die Webanwendung als auch über die mobilen Apps verfügbar ist. Zu den unterstützten Sprachen zählen Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch und Hebräisch.AirData wird von zahlreichen kommerziellen, öffentlichen Sicherheits- und staatlichen Drohnenprogrammen eingesetzt. Die Plattform unterstützt Betreiber bei der Verwaltung des täglichen Betriebs, der Berichterstattung sowie bei der Einhaltung von Compliance-Anforderungen in Teams an mehreren Standorten. Die Einführung der Plattformübersetzung ist Teil der fortlaufenden Bemühungen, die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, um der wachsenden Nachfrage internationaler Kund:innen und Nutzer:innen gerecht zu werden.„Da AirData weiterhin in nicht englischsprachigen Regionen stark wächst, wird die Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit immer wichtiger.“, erklärte Eran Steiner, CEO von AirData. „Die native Übersetzung der Plattform reduziert Reibungsverluste für Piloten und hilft Teams, Compliance-Anforderungen in vielfältigen, mehrsprachigen Flotten einfacher zu erfüllen.“AirData zeigt die Plattformoberfläche automatisch in einer unterstützten Sprache an, ohne dass manuelle Konfigurationen, Plug-ins oder externe Übersetzungstools erforderlich sind. Die Standardsprache richtet sich nach den bevorzugten Spracheinstellungen des Geräts oder Browsers der Nutzer:innen.Die übersetzte Benutzeroberfläche erleichtert die Navigation und die Arbeitsabläufe im täglichen Betrieb von Drohnenflotten. Sie ist ab sofort sowohl in der AirData-Webanwendung als auch in den mobilen Apps verfügbar. AirData plant, die lokalisierte Unterstützung kontinuierlich auszubauen. Dazu gehören zusätzliche Sprachen, regionsspezifische Vorschriften, Compliance-Anforderungen und Aspekte des Luftraums.„Unsere internationale Kundenbasis umfasst eine breite Palette von Branchen und Sprachpräferenzen.“, fügte Steiner hinzu. „Mit der zunehmenden Nutzung in Europa, Afrika sowie Mittel- und Südamerika ermöglicht die native Plattformübersetzung Piloten, in der Sprache zu arbeiten und zu berichten, mit der sie am vertrautesten sind und unterstützt so sicherere Einsätze und eine konsistentere Einhaltung von Vorschriften.“Zusätzliche RessourcenWeitere Informationen zu aktuellen Plattform-Updates und dem 10-jährigen Jubiläum von AirData finden Sie im AirData-Blog: AirData 2026: Ein Rückblick auf das Jahr Über AirDataAirData ist die weltweit größte Online-Plattform für das Management von Drohnenflottendaten und für das Echtzeit-Streaming von Flügen. Sie wird von über 400.000 Nutzer:innen verwendet. Bis heute wurden mehr als 58 Millionen Flüge hochgeladen. Pro Tag verarbeitet das System im Durchschnitt rund 25.000 Flüge, für die jeweils hochauflösende Daten gespeichert werden. Große Flottenbetreiber auf der ganzen Welt nutzen AirData als umfassende Plattform zur Analyse der Flugsicherheit und zur Unfallprävention, mit erweiterten Funktionen für Wartung, Missionsplanung, Pilotenverfolgung und benutzerfreundlichem Live-Streaming. Weitere Informationen unter: AirData.com

