AirData amplia l’accessibilità globale con la traduzione della piattaforma in 8 lingue
L’esperienza completa della piattaforma è ora disponibile in inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, italiano, giapponese ed ebraico.
AirData è utilizzata da un’ampia gamma di programmi commerciali, di sicurezza pubblica e governativi che utilizzano droni, aiutando gli operatori a gestire le operazioni quotidiane, la reportistica e la conformità normativa all’interno di team distribuiti. L’introduzione della traduzione della piattaforma riflette il continuo impegno di AirData nel migliorare l’accessibilità e l’usabilità per soddisfare la crescente domanda da parte di clienti e utenti internazionali.
«Con la continua crescita di AirData nelle regioni non anglofone, l’accessibilità e la facilità d’uso diventano sempre più importanti», ha dichiarato Eran Steiner, CEO di AirData. «La traduzione nativa della piattaforma riduce le difficoltà per i piloti e aiuta i team a soddisfare più facilmente i requisiti di conformità all’interno di flotte diversificate e multilingue».
AirData visualizza automaticamente l’interfaccia della piattaforma in una lingua supportata, senza richiedere configurazioni manuali, plugin o strumenti di traduzione esterni. La lingua predefinita è determinata dalle impostazioni di lingua preferite del dispositivo o del browser dell’utente.
L’interfaccia tradotta supporta la navigazione e i flussi di lavoro delle operazioni quotidiane di gestione delle flotte di droni ed è già disponibile sull’applicazione web AirData e sulle app mobili. AirData prevede di continuare ad ampliare nel tempo il supporto localizzato, includendo lingue aggiuntive, normative regionali specifiche, requisiti di conformità e considerazioni sullo spazio aereo.
«La nostra base clienti internazionale comprende un’ampia varietà di settori e preferenze linguistiche», ha aggiunto Steiner. «Con l’aumento dell’adozione in Europa, Africa, America Centrale e Sud America, la traduzione nativa della piattaforma consente ai piloti di operare e redigere report nella lingua con cui si sentono più a loro agio, favorendo operazioni più sicure e una conformità più coerente».
Scopri di più e inizia ad esplorare AirData oggi.
Risorse aggiuntive
Per saperne di più sugli altri aggiornamenti recenti della piattaforma e sul traguardo dei 10 anni di AirData, leggi il blog di AirData qui: AirData 2026: uno sguardo all’anno trascorso
Informazioni su AirData
AirData è la più grande piattaforma online per la gestione dei dati delle flotte di droni e lo streaming dei voli in tempo reale, con oltre 400.000 utenti e più di 58 milioni di voli caricati fino ad ora, elaborando in media 25.000 voli al giorno e archiviando dati ad alta risoluzione per ogni singolo volo. È utilizzata da grandi operatori di flotte in tutto il mondo come piattaforma completa per l’analisi dei dati sulla sicurezza dei voli e la prevenzione degli incidenti, con funzionalità avanzate di manutenzione, pianificazione delle missioni, tracciamento dei piloti e live streaming facile da usare. Scopri di più su: AirData.com
