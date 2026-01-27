AirData renforce l’accessibilité mondiale avec la traduction de la plateforme en 8 langues

Gestion de flotte de drones – Conçue pour les équipes du monde entier. Maintenant disponible en 8 langues

L’intégralité de l’expérience de la plateforme est désormais disponible en anglais, espagnol, portugais, français, allemand, italien, japonais et hébreu.

La traduction native de la plateforme réduit les frictions pour les pilotes et permet aux équipes de respecter plus facilement les exigences de conformité au sein de flottes diverses et multilingues. ” — Eran Steiner, PDG d’AirData

EL DORADO HILLS, CA, UNITED STATES, January 27, 2026 / EINPresswire.com / -- Airdata, plateforme de gestion de données pour flottes de drones utilisée par des organisations à travers le monde, a annoncé aujourd’hui la disponibilité de sa plateforme en huit langues, sur le web comme sur les applications mobiles. Les langues prises en charge incluent l’anglais, l’espagnol, le portugais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais et l’hébreu.AirData est utilisée par un large éventail de programmes de drones commerciaux, de sécurité publique et gouvernementaux. La plateforme aide les opérateurs à gérer les opérations quotidiennes, les rapports et les exigences de conformité au sein d’équipes distribuées. La traduction de la plateforme s’inscrit dans les efforts continus visant à améliorer l’accessibilité et la facilité d’utilisation afin de répondre aux besoins croissants des clients et utilisateurs internationaux.« Alors qu’AirData continue d’enregistrer une forte croissance dans les régions non anglophones, l’accessibilité et la simplicité d’utilisation deviennent encore plus essentielles, a déclaré Eran Steiner, PDG d’AirData. La traduction native de la plateforme réduit les frictions pour les pilotes et permet aux équipes de respecter plus facilement les exigences de conformité au sein de flottes diverses et multilingues. »AirData affiche automatiquement l’interface de la plateforme dans l’une des langues prises en charge, sans nécessiter de configuration manuelle, plug-ins ou autre outils de traduction externes. La langue par défaut est déterminée par les paramètres linguistiques préférés de l’appareil ou du navigateur de l’utilisateur.L’interface localisée prend en charge la navigation et les flux de travail quotidiens liés aux opérations des flottes de drones. Elle est désormais disponible sur l’application web et les applications mobiles d’AirData. AirData prévoit de continuer à développer le support localisé au fil du temps, notamment par l’ajout de nouvelles langues, de réglementations propres aux régions, d’exigences de conformité et de spécificités liées à l’espace aérien.« Notre clientèle internationale couvre un large éventail de secteurs et de préférences linguistiques, a ajouté M. Steiner. Avec une adoption croissante en Europe, en Afrique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, la traduction native de la plateforme permet aux pilotes d’opérer et de produire des rapports dans la langue avec laquelle ils sont le plus à l’aise, contribuant ainsi à des opérations plus sûres et une conformité plus cohérente. »Ressources supplémentairesPour en savoir plus sur les dernières mises à jour de la plateforme et les 10 ans d’AirData, rendez-vous sur le blog AirData : AirData 2026 : Retour sur l’année À propos d’AirDataAirData est la plus grande plateforme en ligne de gestion de données pour flottes de drones et de diffusion de vols en temps réel. Elle compte plus de 400 000 utilisateurs à travers le monde, avec plus de 58 millions de vols uploadés à ce jour et traite en moyenne 25 000 vols par jour, chacun accompagné de données de haute résolution. Utilisée par de grands opérateurs de flottes dans le monde entier, Airdata offre une plateforme complète d’analyse de la sécurité des vols et de prévention des incidents. Elle propose également des fonctionnalités avancées de maintenance, de planification de missions, de suivi des pilotes et de diffusion en direct simple d’utilisation.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.