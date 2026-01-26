Vincitù elige a Hub Affiliations: acuerdo exclusivo para la gestión de toda la red de afiliación
EINPresswire.com/ -- Hub Affiliations anuncia la firma de un acuerdo para la gestión exclusiva de toda la red de afiliación de Vincitù, una de las marcas más sólidas y reconocidas del panorama del gaming online en Italia.
El acuerdo representa un paso estratégico de gran relevancia para ambas compañías y refuerza aún más el papel de Hub Affiliations como socio de referencia para los operadores orientados al crecimiento sostenible, al rendimiento y al pleno cumplimiento normativo.
Vincitù, una marca sólida que apuesta por una visión a largo plazo
A lo largo de los años, Vincitù se ha consolidado como un actor autorizado en el mercado italiano regulado, destacándose por su fiabilidad, su compromiso con el juego responsable y su capacidad para construir una relación transparente con los usuarios.
La decisión de confiar en exclusiva a Hub Affiliations la gestión y el desarrollo de su red de afiliación nace de la voluntad de dar un paso más, estructurando un modelo de crecimiento basado en competencias verticales, control de procesos y valorización del ecosistema editorial.
En virtud del acuerdo, Hub Affiliations actuará como socio master exclusivo, ocupándose de la organización, el desarrollo y la gestión integral del programa de afiliación, desde la selección de socios y la definición de los modelos de comisión hasta el reporting y el soporte operativo.
Por qué Vincitù eligió a Hub Affiliations
En la base del acuerdo existe una clara alineación de visión: ambas compañías comparten el objetivo de promover un modelo de afiliación avanzado, responsable y orientado a la creación de valor a largo plazo.
«Elegimos a Hub Affiliations porque buscábamos un socio capaz de acompañarnos en una fase de crecimiento estructurado, manteniendo un control total sobre nuestra marca y los valores que representa», declaró Christian Saviano, CEO de Vincitù.
«La gestión exclusiva de la red de afiliación nos permite dar un salto cualitativo importante, confiando en un grupo que conoce profundamente el mercado, sus reglas y sus responsabilidades. Es una elección estratégica con una perspectiva de largo plazo».
Hub Affiliations aporta una experiencia consolidada en digital performance marketing aplicado al iGaming, un profundo conocimiento del marco regulatorio italiano y una red editorial y de afiliación estructurada según elevados estándares de calidad y compliance.
Una operación estratégica para el ecosistema Hub Affiliations
Para Hub Affiliations, la entrada exclusiva de Vincitù representa una de las operaciones más relevantes en el recorrido de crecimiento del grupo.
«Este acuerdo representa mucho más que una colaboración operativa: es el reconocimiento de un modelo de afiliación que combina visión estratégica, control de procesos y responsabilidad hacia el mercado», comentó Francesco Maddalena, CEO de Hub Affiliations.
«Vincitù es una marca sólida y madura que ha decidido confiar en exclusiva la gestión de su red a un socio capaz de gobernar toda la cadena de valor de la afiliación. Nuestro objetivo es construir valor a largo plazo a través de un ecosistema basado en calidad, compliance y rendimiento sostenible».
La operación refuerza aún más el ecosistema desarrollado por Hub Affiliations en los últimos años, basado en tecnología, procesos certificados, experiencia editorial y una visión industrial centrada en la sostenibilidad del mercado.
Una asociación orientada al futuro
El acuerdo entre Hub Affiliations y Vincitù no es una simple colaboración operativa, sino una alianza estratégica diseñada para perdurar, construida sobre la confianza mutua, objetivos compartidos y una visión industrial clara.
Una colaboración que confirma cómo el marketing de afiliación, cuando se gestiona con competencia y responsabilidad, puede representar uno de los activos más sólidos para el crecimiento del gaming digital en Italia, contribuyendo al desarrollo de un mercado cada vez más maduro, transparente y regulado.
Conviértete en socio de Hub Affiliations
El acuerdo con Vincitù refuerza aún más el ecosistema de Hub Affiliations, que hoy se consolida como un punto de referencia para afiliados, editores y creadores de contenido que operan en el sector iGaming con un enfoque basado en la calidad, el rendimiento y la responsabilidad.
Quienes deseen formar parte de la red de Hub Affiliations pueden postularse como afiliados a través de la plataforma oficial, accediendo a programas exclusivos, soporte dedicado y a un modelo de afiliación estructurado y transparente.
