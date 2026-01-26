Cancún se posiciona como destino clave para escapadas de invierno al inicio de 2026

Cancún se consolida como uno de los destinos favoritos para escapadas de invierno de cara a 2026.

Cancún fortalece su atractivo como destino de invierno, impulsado por la demanda turística y su oferta integral para iniciar 2026 con alto flujo de visitantes.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, January 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- El enfoque Winter Getaway refleja una preferencia creciente por viajes a lugares con clima cálido, playas y ofertas hoteleras orientadas al lujo y al bienestar.

Con el arranque de 2026, Cancún es uno de los destinos más atractivos para comenzar el año lejos del frío.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Caribe mexicano concentra más del 30% de la llegada de turistas internacionales a México durante el invierno.

Este flujo constante impulsa la planeación anticipada y la búsqueda de hoteles en Cancún con ofertas atractivas, especialmente entre viajeros de lujo provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Enero, el mes estratégico para viajar a Cancún

Enero se ha convertido en uno de los periodos más sólidos para el turismo en Cancún.

Mientras otros destinos enfrentan climas adversos, la ciudad mantiene temperaturas promedio de entre 24 y 27 grados centígrados, ideales para actividades al aire libre, experiencias gastronómicas y descanso frente al mar Caribe.

A ello se suma una conectividad aérea robusta, con más de 120 rutas internacionales activas desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, según datos de ASUR.

Lo que ha permitido que resorts de cinco estrellas como el Presidente InterContinental Cancún, mantengan una alta demanda durante el inicio del año.

Tendencias de viaje, estancias largas y experiencias integrales

El concepto Winter Getaway también se alinea con cambios recientes en el comportamiento del viajero.

Según un informe de The Ostelea School of Tourism & Hospitality sobre el turismo de lujo elaborado con datos recogidos en encuestas del sector, alrededor del 46 % de los turistas de lujo pasa aproximadamente 10 días en su destino, y otro 30 % realiza viajes que superan los 14 días, lo que indica una tendencia a estancias más largas en comparación con el turismo general.

Este patrón ha incrementado el interés por precios de hotel en Cancún que ofrezcan valor añadido, como planes gastronómicos, actividades de bienestar, acceso a playas privadas y flexibilidad en políticas de reservación.

Más que solo hospedaje, el viajero busca comenzar el año con una experiencia de descanso físico y mental.

Impacto económico del turismo invernal

El inicio de 2026 proyecta cifras positivas para la economía turística de Quintana Roo.

Informes de destinos como Cancún y el Caribe Mexicano muestran niveles de ocupación hotelera por encima de 80 % en periodos recientes de temporada alta invernal.

En algunos reportes la Zona Hotelera de Cancún registró 84.8 % de ocupación alrededor del 8 de enero de 2026 y niveles altos en el Caribe Mexicano en general.

Este contexto confirma que el enfoque Winter Getaway no es solo una narrativa aspiracional, sino un reflejo del papel estratégico que Cancún mantiene dentro del turismo internacional.

La ciudad inicia el año reafirmando su competitividad, infraestructura y capacidad para responder a las expectativas del viajero global.

