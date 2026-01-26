German Customer Awards 2026: MiU24 BusinessBaumarkt von Jürgen und Marco Vito La-Greca für Kundenservice geehrt

MIU24 KG

MiU24 gewinnt die German Customer Awards 2026. Der BusinessBaumarkt zeigt: Gute Kommunikation schlägt jedes Tool – und Kundenservice darf menschlich sein.

Menschen brauchen keine perfekten Prozesse, sie brauchen Kommunikation. Kundenservice beginnt für uns mit Zuhören – und endet nicht mit einem Vertrag.” — Jürgen La-Greca | CEO MIU24 KG

HELMSTEDT, NIEDERSACHSEN, GERMANY, January 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- German Customer Awards 2026: MiU24 erhält Auszeichnung für Kundenservice und Vertrauenswürdigkeit German Customer Awards 2026: MiU24 wird für einen ausgezeichneten Kundenservice ausgezeichnet und baut Vertrauen als Maßstab für unternehmerische Kooperation auf. Im Rahmen der German Customer Awards 2026 erhielt die MiU24 aus Helmstedt eine Auszeichnung für ihre transparente und zuverlässige Kundenbetreuung. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die Vertrauen nicht versprechen, sondern im täglichen Umgang mit Kundinnen und Kunden nachvollziehbar leben.

Die German Customer Awards zählen zu den relevanten Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Kundenservice, Kundenzufriedenheit und Vertrauenswürdigkeit geht. Die Bewertung von Unternehmen erfolgt branchenunabhängig auf Grundlage präzise definierter Kriterien, darunter Transparenz, Kommunikation, Kundenrückmeldungen, Erreichbarkeit, Kundenbindung, öffentliches Bewusstsein und Digitalisierung. Das Ziel besteht darin, Unternehmen zu präsentieren, in denen der Kundenservice als eine wesentliche Struktur angesehen wird.

Die MiU24 KG erhielt bei der Bewertung 2026 eine Bewertung von insgesamt 7,70 von 10 Punkten. Die Bereiche Transparenz, Kundenfeedback, Kommunikation und Digitalisierung erhielten besondere positive Bewertungen. Diese Ergebnisse belegen, dass Kundenservice bei MiU24 nicht punktuell, sondern systematisch verankert ist.

German Customer Awards als unabhängiger Vertrauensbeleg

MiU24 dient die Auszeichnung nicht als Marketinginstrument, sondern als externe Bestätigung für einen seit langem entwickelten Ansatz. Hier umfasst der Service eindeutige Verantwortlichkeiten, zugängliche Kontaktstellen und nachvollziehbare Entscheidungen. Prozesse werden offen gelegt, Verantwortung bleibt sichtbar. Genau diese Faktoren fließen in die Bewertung der German Customer Awards ein und bilden die Grundlage für Vertrauen.

Gerade für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ist diese Verlässlichkeit ein entscheidender Faktor. Unabhängig von Unternehmensgröße oder Geschäftsmodell stehen Entscheiderinnen und Entscheider vor ähnlichen Herausforderungen: zunehmende Komplexität, fragmentierte Dienstleisterlandschaften und der Wunsch nach Orientierung.

Auszeichnung bestätigt den BusinessBaumarkt-Ansatz

Der ausgezeichnete Kundenservice ist eng mit dem BusinessBaumarkt von MiU24 verbunden. Der BusinessBaumarkt ist kein klassisches Agenturmodell und kein Produktportfolio, sondern eine übergeordnete Infrastruktur für Zusammenarbeit, die Leistungen einordnet, verbindet und für Unternehmen handhabbar macht. Der BusinessBaumarkt bündelt Themen wie Kundenservice, Digitalisierung, Kommunikation und Prozesse in einem strukturierten System. Ziel ist es, Unternehmen einen verlässlichen Rahmen für Entscheidungen zu geben, ohne zusätzliche Abhängigkeiten zu erzeugen. Die German Customer Awards bestätigen, dass dieser Ansatz im Alltag funktioniert und von Kundinnen und Kunden als vertrauenswürdig erlebt wird.

Erfahrung und Verantwortung als Grundlage der Auszeichnung

Hinter MiU24 stehen Jürgen und Marco Vito La-Greca, die seit 2009 unternehmerisch tätig sind. Ihre Erfahrung mit Marktveränderungen, digitalen Transformationsprozessen und organisationaler Komplexität führte zu einer zentralen Erkenntnis: Nachhaltiger Kundenservice entsteht nicht durch Tempo oder Tools, sondern durch Klarheit, Entlastung und verlässliche Strukturen. Der BusinessBaumarkt wurde aus genau diesem Bedarf heraus entwickelt und 2026 europaweit ausgerollt. Die Auszeichnung bei den German Customer Awards bestätigt diesen Weg als tragfähig und branchenübergreifend relevant.

Kundenservice als strukturierter Standard

Die German Customer Awards 2026 zeigen, dass Kundenservice bei MiU24 nicht als Reaktion verstanden wird, sondern als fester Bestandteil der Zusammenarbeit. Ansprechpartner bleiben erreichbar, Entscheidungen werden erklärt, Prozesse transparent gestaltet. Digitalisierung wird als unterstützendes Werkzeug eingesetzt, nicht als Selbstzweck. Ergänzt wird dieser Ansatz durch die KI-Assistenz MiloQ, die Unternehmen bei Strukturierung, Wissensaufbereitung und Entscheidungsprozessen unterstützt – nachvollziehbar, erklärbar und eingebettet in menschliche Verantwortung.

Award als klares Signal an den Markt

Mit der Auszeichnung bei den German Customer Awards 2026 sendet MiU24 ein klares Signal an Unternehmen aller Branchen: Vertrauen, Kundenservice und Digitalisierung lassen sich systematisch verbinden. Der BusinessBaumarkt steht dabei als Modell für eine neue Form der Zusammenarbeit, die Menschen, Prozesse und Verantwortung in Einklang bringt.

Über MiU24 KG

Die MiU24 KG mit Sitz in Helmstedt entwickelt mit dem BusinessBaumarkt eine übergeordnete Infrastruktur für kundenorientierte Unternehmenslösungen. Der Fokus liegt auf Kundenservice, Klarheit und verantwortungsvoller Digitalisierung für Unternehmen aller Branchen.

Über die German Customer Awards

Die German Customer Awards zeichnen Unternehmen aus, die durch Transparenz, Kundenzufriedenheit und verlässlichen Kundenservice überzeugen.

