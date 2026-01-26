Le Zayed Sustainability Prize lance son appel mondial à candidatures pour l’édition 2027

Zayed Sustainability Prize Award Ceremony

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, January 26, 2026 / EINPresswire.com / --• Doté d’une enveloppe portée à 7,2 millions de dollars, le Zayed Sustainability Prize soutient des entreprises, des organisations à but non lucratif et des établissements scolaires qui proposent des solutions transformatrices.• Les candidatures sont désormais ouvertes et les candidats sont invités à soumettre des solutions innovantes et évolutives en matière de développement durable.• Depuis 18 ans, le Prix a déjà eu un impact positif sur plus de 400 millions de personnes, en améliorant l’accès à l’énergie propre, à l’eau, à l’alimentation, aux soins de santé et en améliorant la résilience de la nature.Le Zayed Sustainability Prize, organisme affilié à Erth Zayed Philanthropies et prix mondial pionnier des Émirats arabes unis récompensant la durabilité et l'innovation humanitaire, a ouvert les candidatures pour son cycle 2027.Le Prix perpétue la vision et l'héritage du père fondateur des Émirats arabes unis, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, en soutenant ceux qui œuvrent pour un monde plus inclusif et durable.Pour sa 18ème édition, doté d'un budget total de 7,2 millions de dollars, le Prix invite les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les établissements scolaires à soumettre des solutions innovantes dans six catégories : santé, alimentation, énergie, eau, action pour le climat et lycées du monde.S'exprimant à l'occasion du lancement du cycle de candidatures 2027, S.E. Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis et directeur général du Prix Zayed pour la durabilité, a déclaré :« Guidé par les valeurs humanitaires de Cheikh Zayed, le Zayed Sustainability Prize reflète l'engagement des Émirats arabes unis en faveur de solutions produisant un impact réel et mesurable. En encourageant l'innovation sous toutes ses formes, des approches communautaires aux technologies de pointe telles que l'IA, le prix soutient les solutions qui améliorent la vie des populations et bénéficient aux plus vulnérables. »Depuis près de deux décennies, le Prix a amélioré la vie de plus de 400 millions de personnes dans le monde entier, en soutenant des projets qui apportent des avantages réels et durables, allant de l'élargissement de l'accès aux énergies renouvelables et à des soins de santé abordables, à l'amélioration de la sécurité alimentaire et hydrique et au renforcement de la résilience dans les régions vulnérables.Les candidatures doivent clairement démontrer des résultats probants et répondre aux critères d'évaluation du prix, à savoir l'impact, l'innovation et l'inspiration. Les candidatures sont acceptées en sept langues, dont l'arabe, le chinois, l'anglais, le français, le portugais, le russe et l'espagnol, afin de garantir une large accessibilité et une participation mondiale.Les lauréats de chacune des cinq catégories organisationnelles recevront 1 million de dollars, tandis que les lauréats du prix Lycées du Monde recevront 150 000 dollars pour mettre en œuvre ou développer des projets menés par des élèves dans leurs communautés.À partir du cycle 2026, le Prix Zayed pour la durabilité a introduit un modèle de financement optimisé qui reconnaît l'impact avéré des solutions ayant atteint la phase d'évaluation finale. Dans le cadre de cette approche, tous les finalistes bénéficient d'un soutien financier, ce qui permet à davantage d'innovations à fort impact de progresser et d'étendre leur portée. Le prix s'engage désormais à verser 1,3 million de dollars aux finalistes : 100 000 dollars pour chaque organisation dans les catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Action pour le Climat, et 25 000 dollars pour chaque école dans la catégorie Lycées du Monde.Toutes les candidatures sont soumises à un processus rigoureux d’évaluation en trois étapes. Chaque dossier fait d’abord l’objet d’une analyse approfondie afin de vérifier sa conformité aux critères fondamentaux du Prix, à savoir l’impact, l’innovation et l’inspiration. S’ensuivent des évaluations détaillées menées par le Comité de sélection, composé de jurys spécialisés réunissant des experts internationaux indépendants. À l’issue de cette phase, les finalistes sont désignés et présentés au Jury du Prix, qui élit à l’unanimité les lauréats des six catégories.La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 juin 2026.Les lauréats du Zayed Sustainability Prize seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix du Zayed Sustainability Prize 2027.Pour plus d’informations, veuillez consulter www.ZayedSustainabilityPrize.com -FIN-

