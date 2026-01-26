Due diligence inmobiliaria en la República Dominican

VSP Consultores Legales Lanza Servicio Integral de Due Diligence Inmobiliaria en la República Dominicana para Compradores Locales e Internacionales.

La República Dominicana es un país extraordinario. Quiero que nuestros clientes, especialmente los del exterior, puedan invertir con confianza, enamorarse de esta tierra y llegar a amar mi país.” — C. Constantin Poindexter Salcedo

SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DOMINICAN REPUBLIC, January 26, 2026 / EINPresswire.com / -- VSP Consultores Legales anunció hoy el lanzamiento formal de su servicio integral de due diligence inmobiliaria en la República Dominicana, una solución jurídica diseñada para compradores dominicanos y extranjeros que buscan adquirir propiedades con altos estándares de seguridad, transparencia y control de riesgos. El servicio combina verificación registral del inmueble, revisión de capacidad legal del vendedor, análisis de contratos de preventa y una evaluación razonable de solvencia y capacidad de ejecución del promotor, con el objetivo de reducir la exposición a fraudes, cargas ocultas, conflictos de titularidad y errores prevenibles.En un entorno donde la compra de bienes raíces puede involucrar múltiples actores, documentación incompleta o interpretaciones erróneas de la situación registral, la diligencia debida se consolida como la herramienta más efectiva para validar los elementos esenciales de una transacción antes de comprometer pagos significativos. El servicio de VSP Consultores Legales se orienta especialmente a operaciones de bienes raíces en República Dominicana que involucran clientes en el exterior, adquisiciones en proyectos en desarrollo, y compras que requieren coordinación con bancos, asesores financieros o co-inversionistas.El proceso de due diligence de VSP Consultores Legales, S.A. incluye, entre otros componentes, la identificación precisa de la parcela, revisión del Certificado de Título y cadena de titularidad, confirmación de cargas y gravámenes, verificación de legitimación y facultades de firma del vendedor o promotor, y revisión de la documentación contractual para establecer condiciones que protejan al comprador, tales como pagos contra hitos verificables, condiciones suspensivas, retenciones, penalidades y mecanismos de mitigación. Cuando el caso lo amerita, el equipo también realiza una evaluación de riesgo sobre la capacidad de ejecución del promotor, basada en evidencia documental disponible y verificaciones razonables, con recomendaciones específicas para elevar el estándar de seguridad de la operación.“En nuestro bufete, la prioridad es blindar a cada cliente contra fraudes, omisiones y errores prevenibles que pueden convertirse en pérdidas financieras o litigios prolongados”, declaró C. Constantin Poindexter Salcedo, socio fundador de VSP Consultores Legales, S.A. “La República Dominicana es un país extraordinario, y quiero que nuestros clientes, especialmente quienes vienen desde el exterior, puedan invertir con confianza, enamorarse de esta tierra y llegar a amar mi país como lo amo yo, pero con la tranquilidad de que su compra está jurídicamente protegida y estructurada con rigor”.Con esta iniciativa, VSP Consultores Legales refuerza su posicionamiento como bufete profesional en Santo Domingo y firma de referencia para clientes que exigen estándares comparables a los procesos de verificación jurídica utilizados en mercados altamente regulados. El despacho reafirma que la prevención y la documentación probatoria son componentes clave para una transacción sólida, y que un informe de diligencia debida bien ejecutado no solo identifica riesgos, sino que ofrece rutas claras de solución y cláusulas de protección que pueden incorporarse antes del cierre.El servicio está disponible para residencias, villas, solares, proyectos de condominios y desarrollos en preventa, con esquemas de trabajo adaptables por alcance y complejidad. VSP Consultores Legales además oferta coordinación bilingüe cuando el cliente o sus asesores se encuentran fuera del país, asegurando que cada fase de la diligencia debida quede documentada y explicada con claridad para la toma de decisiones.VSP Consultores Legales, S.A. es un despacho legal con sede en Santo Domingo que asesora a clientes locales e internacionales en asuntos de bienes raíces, derecho contractual y estructuración de transacciones. Este programa interno se enfoca en prevención de riesgos, verificación registral, debida diligencia, negociación y redacción de contratos, con una filosofía orientada a proteger el capital del cliente y elevar la seguridad jurídica de cada operación.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.