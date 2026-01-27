Nachhilfe Mallorca: Persönliche Mathematik- und Physik-Nachhilfe für Schüler weltweit

Sascha Füller reflektiert mathematische und physikalische Konzepte – seine langjährige Erfahrung fließt in die individuelle Förderung der Schüler ein. Sascha Füller legt Wert auf persönliche Betreuung über die gesamte Kontaktkette: von der ersten Anfrage bis zur Abrechnung begleitet er jeden Schritt selbst. Logo von Nachhilfe Mallorca – individuelle Förderung auf Mallorca und online weltweit

PALMA DE MALLORCA, ILLES BALEARS, SPAIN, January 27, 2026 /EINPresswire.com/ -- Als Sascha Füller 2012 nach Mallorca kam, begann er seine Unterrichtstätigkeit im Rahmen einer privaten Akademie. Als angestellter Privatlehrer unterrichtete er dort drei Jahre lang Schüler, die sich auf das deutsche Abitur vorbereiteten – zunächst im Fach Mathematik, später auch in Physik. Jugendliche, die ihren Abschluss über die ILS-Fernschule anstrebten, erhielten einen schulähnlichen Unterricht im Klassenverband, ein Modell, das insbesondere für deutschsprachige Familien auf Mallorca attraktiv war.

Nach dieser Zeit entwickelte Füller seine eigene, unabhängige Tätigkeit, die er unter dem Namen Nachhilfe Mallorca erfolgreich etabliert hat. Was als Einstieg in den Präsenzunterricht begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem selbständigen und internationalen Bildungsangebot. Inzwischen hat Füller im Laufe seiner Tätigkeit weit über 200 Schüler begleitet.

Heute betreut er Schüler nicht nur auf Mallorca und Ibiza, sondern auch in Städten wie Barcelona, Paris oder Monaco sowie in der Schweiz und in Dubai. Viele seiner Schüler stammen aus international lebenden Familien, deren Alltag von Wohnortwechseln, häufigem Reisen und unterschiedlichen Schulsystemen geprägt ist.

„Gerade bei diesen Schülern ist Kontinuität entscheidend“, sagt Füller. „Ein Schulwechsel ist für sich genommen schon anspruchsvoll genug – ein zusätzlicher Wechsel des Nachhilfelehrers verstärkt diese Belastung oft unnötig. Als konstante Bezugsperson begleite ich die Schüler über Jahre hinweg. Das gibt ihnen Stabilität und Sicherheit, die in solchen Lebenssituationen besonders wichtig ist.“

Ein zentrales Merkmal seiner Arbeit ist daher die langfristige Begleitung. Nicht selten unterstützt Füller Schüler über mehrere Jahre hinweg. Ehemalige Schüler kehren später als Studenten zurück, und in manchen Familien begleitet er inzwischen mehrere Geschwister – teils über Generationen hinweg. Viele seiner internationalen Kontakte sind durch persönliche Empfehlungen entstanden und reichen mittlerweile bis in die dritte oder vierte Schülergeneration.

Zu seinen Schülern zählen Kinder aus sehr unterschiedlichen familiären Hintergründen – von international tätigen Unternehmer-, Diplomaten- und gesellschaftlich exponierten Familien bis hin zu Haushalten aus dem kreativen Umfeld von Film und Fernsehen. Gleichzeitig begleitet Füller ebenso Schüler, die nicht aus elitären oder prominenten Kreisen stammen. „Entscheidend ist nicht der familiäre Hintergrund, sondern die Motivation und die Bereitschaft zu lernen“, betont Füller. Über Details zu einzelnen Familien äußert er sich aus Gründen der Diskretion grundsätzlich nicht.

Besonders bei wechselnden Schulsystemen zeigt sich die Breite seiner Erfahrung. Füller arbeitet mit Schülern aus dem deutschen, österreichischen und schweizerischen Bildungssystem ebenso wie mit internationalen Abschlüssen wie IB, A-Level, IGCSE oder internationalen Curricula. Dabei nutzt er die originalen Unterrichtsmaterialien der jeweiligen Schulen und ergänzt diese durch ein über Jahre hinweg sorgfältig aufgebautes eigenes Portfolio an Fachunterlagen. Er ist mit Materialien in deutscher, englischer und spanischer Sprache – sowohl Castellano als auch Catalán – vertraut. Der Unterricht selbst findet bewusst auf Deutsch statt, um fachlich präzise Erklärungen zu gewährleisten. Gleichzeitig erwerben die Schüler die Fähigkeit, relevante Informationen aus fremdsprachigen Texten zu erschließen, Aufgabenstellungen sicher zu verstehen und Inhalte kontextuell zu erfassen, ohne jedes Wort übersetzen zu müssen – eine Schlüsselkompetenz im internationalen Schulalltag.

Auch technologisch gehörte Füller früh zu den Vorreitern des modernen Online-Unterrichts. Als die ersten kollaborativen virtuellen Whiteboards auf den Markt kamen, erkannte er früh deren Potenzial. Damit wurde es erstmals möglich, Mathematik- und Physikunterricht online anzubieten, der dem Präsenzunterricht in Qualität und Interaktivität in nichts nachstand. Er suchte gezielt nach digitalen Lösungen, um Schüler flexibel zu begleiten, die oft reisen, den Standort wechseln oder zeitweise aus anderen Gründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen konnten.

Als während der COVID-Pandemie viele Anbieter unvorbereitet auf Online-Formate umstellen mussten, war sein Online-Unterricht bereits technisch erprobt und konnte praktisch nahtlos fortgeführt werden. Zahlreiche Stammkunden, die zuvor überwiegend Präsenzunterricht nutzten, griffen begeistert auf dieses Angebot zurück. Die Erfahrungen waren so positiv, dass sich viele Familien im Anschluss bewusst dafür entschieden, den Unterricht dauerhaft online fortzuführen.

Trotz aller digitalen Möglichkeiten steht für Füller der persönliche Kontakt im Mittelpunkt. Im Gegensatz zu großen Nachhilfeinstituten, bei denen Anfrage, Unterricht und Abrechnung häufig auf verschiedene Stellen verteilt sind, begleitet er seine Schüler durchgehend selbst – vom ersten Kontakt über die Terminabstimmung bis hin zur Rechnungsstellung. Auch bei spontanen Fragen, kurzfristigem Prüfungsstress oder bei Zeitverschiebungen passt er sich flexibel an – nicht selten abends, an Wochenenden, an Feiertagen oder – je nach Standort des Schülers – über Zeitzonen hinweg.

„Ich versuche, für meine Schüler genau dann da zu sein, wenn ihre Lernbereitschaft besonders groß ist. Diese Flexibilität ist nur möglich, wenn die Planung direkt im persönlichen Kontakt erfolgt“, so Füller.

Diese persönliche Betreuung von Mensch zu Mensch steht für ihn im Einklang mit Technologieoffenheit. Als Diplom-Ingenieur Elektrotechnik mit Erfahrung in Hardware-Entwicklung und Embedded Systems – zunächst angestellt, später freiberuflich – sowie als Mitgründer des Software-Startups Dibooq GmbH (https://www.dibooq.com) bringt Füller seine praktische Technikkompetenz direkt in den Unterricht ein. Er vermittelt den sinnvollen Einsatz digitaler Werkzeuge und einen verantwortungsvollen Umgang mit KI. Gleichzeitig betont er, dass der Umgang mit modernen Tools erlernt werden muss und sich auch der Bildungsbereich kontinuierlich an neue Anforderungen anpassen sollte. „Technik kann unterstützen – aber sie ersetzt keine menschliche Beziehung.“

Neben der internationalen Online-Nachhilfe bietet Füller weiterhin auch Präsenzunterricht in Palma de Mallorca an. Für ihn ergänzen sich beide Formen sinnvoll: digital, wenn Flexibilität gefragt ist – persönlich vor Ort, wenn es die Situation erlaubt.

