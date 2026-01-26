Webinar Exclusivo de BWISE: Por qué los Partners Ganan con WISE WMS
Cómo el WMS Correcto Acelera los Ingresos, la Retención y la Diferenciación de los PartnersLONG BEACH, CA, UNITED STATES, January 26, 2026 /EINPresswire.com/ -- BWISE Solutions, proveedor líder de ERP impulsado por SAP Business One y WISE WMS, anunció hoy un próximo webinar para partners titulado “Por qué los Partners Ganan con WISE WMS”.
La sesión en vivo destacará cómo los partners de ERP y cadena de suministro pueden acelerar el crecimiento de ingresos, acortar los ciclos de venta y aumentar la retención de clientes al aprovechar WISE WMS.
Regístrese aquí
A medida que la demanda de soluciones avanzadas de gestión de almacenes continúa creciendo en entornos de distribución, manufactura y 3PL, los partners enfrentan cada vez más el desafío de ofrecer funcionalidades que vayan más allá de las capacidades estándar de un ERP. Este webinar demostrará cómo WISE WMS, integrado de forma nativa con SAP Business One, permite a los partners diferenciar su oferta mientras reducen la complejidad de implementación y el riesgo de los proyectos.
“Los partners tienen éxito cuando cuentan con soluciones probadas, escalables y diseñadas para operaciones reales de almacén”, afirmó Maddy Lessing, Directora de Marketing de BWISE Solutions.
“WISE WMS permite a los partners ganar oportunidades más grandes y complejas, y entregar un valor medible a sus clientes”, agregó Ozzy Oliveira, Global Channel Partners Manager de BWISE Solutions.
Los asistentes al webinar obtendrán información sobre:
• La creciente oportunidad de ingresos en WMS para partners de ERP
• Los principales diferenciadores de WISE WMS frente a soluciones WMS genéricas o integradas
• Cómo WISE WMS permite implementaciones más rápidas y una mayor satisfacción del cliente
• Casos reales de éxito de partners utilizando WISE WMS
El webinar está dirigido a partners de SAP Business One, revendedores de ERP, consultores de cadena de suministro, ISVs y alianzas tecnológicas que buscan ampliar su portafolio de soluciones y fortalecer sus estrategias de salida al mercado.
Detalles del Webinar
Fecha: 29 de enero de 2027
Hora: 11:00 a. m. (Hora del Pacífico)
Formato: Zoom
