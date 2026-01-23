Un nuevo acuerdo protege la información confidencial de los beneficiarios de SNAP en Washington

El procurador general del estado de Washington, Nick Brown, ha logrado un acuerdo con un proveedor estatal para proteger los datos privados y personales de más de 1 millón de residentes de Washington que reciben beneficios federales de asistencia alimentaria.

“Cuando una persona en Washington se inscribe para recibir ayuda para poner comida en la mesa, su información confidencial está protegida por la ley”, afirmó Brown. “Sin importar cuántas amenazas a la privacidad enfrentemos en estos tiempos inciertos, mi oficina actuará para resguardar la información personal de los habitantes de Washington”.

En virtud del acuerdo, Fidelity Information Services, el proveedor que administra los beneficios del Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) en Washington, ha confirmado que continuará cumpliendo los términos de su contrato con el estado, los cuales limitan la divulgación de información confidencial por parte de Fidelity.

El 24 de julio, la Attorney General’s Office (AGO, Oficina del Procurador General) presentó una demanda contra Fidelity ante el Tribunal Superior del Condado de Thurston para impedir que la empresa divulgara ilegalmente información privada y personal de los beneficiarios del SNAP en Washington al U.S. Department of Agriculture (USDA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). La agencia federal había solicitado los datos de los beneficiarios del SNAP para utilizarlos en la aplicación de las políticas migratorias de la administración de Trump.

Inicialmente, la empresa informó al Department of Health and Human Services (DSHS, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Washington) que tenía la intención de entregar los datos personales de los titulares de tarjetas del SNAP en Washington. Después de que DSHS le indicara a Fidelity que no divulgara la información, la empresa accedió en un primer momento, pero luego no respondió a reiteradas solicitudes de confirmación por parte del DSHS, lo que dio lugar a esta demanda.

Tras una investigación, el DSHS concluyó que Fidelity cumplió con sus obligaciones contractuales y no divulgó datos confidenciales de los beneficiarios del SNAP en Washington al USDA. En virtud del acuerdo, el DSHS y Fidelity han reafirmado sus obligaciones de confidencialidad conforme a su contrato de servicios de Electric Benefit Transfer (EBT, Transferencia Electrónica de Beneficios) y han confirmado que no han divulgado ni acordado divulgar ninguna información confidencial.

Esta es una de varias demandas que Brown ha presentado en los últimos meses para proteger a los beneficiarios del SNAP en el estado. Brown y una coalición multiestatal obtuvieron una orden judicial preliminar que bloquea la exigencia del USDA de que los estados entreguen información personal y sensible de los beneficiarios del SNAP. Recientemente, Brown y la coalición presentaron una moción para hacer cumplir dicha orden.

La AGO también ha presentado demandas para proteger los beneficios de los residentes permanentes legales y para impugnar los recortes ilegales del USDA al programa durante el cierre del gobierno federal.

Se puede encontrar una copia de la desestimación estipulada disponible aquí.

