La Gobernadora Hochul Declara Estado De Emergencia Ante El Frío Extremo Y La Fuerte Tormenta Invernal De Este Fin De Semana

La Gobernadora Kathy Hochul declaró hoy el estado de emergencia ante la llegada de un frío extremo y una fuerte tormenta invernal que afectará a todo el estado este fin de semana. El frío extremo llegará el viernes por la noche, con temperaturas bajo cero en todo el estado durante la noche del viernes y del sábado. El domingo por la mañana, una gran tormenta invernal comenzará a afectar al estado y continuará hasta el lunes, con la posibilidad de que la ciudad de Nueva York, Long Island, el valle del Hudson, la región de la capital, la región sur, el valle de Mohawk, la parte baja del norte del estado y partes del centro de Nueva York registren entre 30 y 45 centímetros de nieve. El oeste de Nueva York y la parte alta del norte del estado registrarán acumulaciones de nieve de entre 15 y 30 centímetros.

“El invierno en Nueva York es algo que podemos afrontar, pero es importante tomarse en serio los riesgos que conlleva el frío extremo”, dijo la Gobernadora Hochul. “Los neoyorquinos deben evitar viajar durante la nevada, especialmente por el peligro de quedar varados con estas bajas temperaturas. Si deben viajar, asegúrense de salir con tiempo suficiente y lleven en su coche provisiones como mantas, agua y alimentos. La seguridad es siempre la máxima prioridad, así que asegúrense de estar preparados para esta tormenta”.

Es posible que se registren nevadas de hasta cinco centímetros o más por hora en las zonas de mayor intensidad, lo que reducirá la visibilidad en las carreteras. Los neoyorquinos deben evitar viajar durante la nevada, ya que la combinación de condiciones de conducción peligrosas y frío extremo representa un gran riesgo.

Como parte del estado de emergencia declarado, la gobernadora Hochul también anunció la suspensión de la votación anticipada para las elecciones especiales del 3 de febrero en la ciudad de Nueva York el domingo 25 y el lunes 26 de enero. El estado está trabajando con la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York para extender el horario de votación durante el resto del período de votación anticipada para compensar las horas suspendidas.

Además de prepararse para la nieve y el viento, los neoyorquinos también deben prepararse para protegerse de los peligros que pueden derivarse del frío y las actividades invernales. Según la normativa estatal, se activa automáticamente un Código Azul cuando la temperatura y la sensación térmica son inferiores a 0 grados Celsius. Los distritos locales de servicios sociales están legalmente obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar que las personas sin hogar tengan acceso a refugio y que se amplíen los horarios de los albergues. Los neoyorquinos también deben consultar estos consejos para el clima frío del Departamento de Salud; consejos adicionales para prevenir la congelación y la hipotermia; e información sobre la intoxicación por monóxido de carbono. información sobre el uso correcto de los generadores; y consejos para conducir de forma segura en invierno.

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York recomienda a trabajadores y empleadores que sigan las mejores prácticas para trabajar en condiciones de frío extremo, tales como:

Limitar el trabajo al aire libre, proporcionar descansos frecuentes en áreas cálidas y programar el trabajo al aire libre durante las horas más cálidas del día.

Asegurar el acceso a agua potable limpia.

​​Mantenerse hidratado con bebidas calientes y evitar el consumo de cafeína.

Usar el equipo de protección personal adecuado, incluyendo al menos tres capas de ropa, guantes o manoplas, calcetines gruesos, calzado térmico y un gorro, capucha o forro para casco.

Consulte más información sobre las mejores prácticas para trabajar en climas fríos.

Se han emitido avisos de frío extremo, advertencias de tormenta invernal y avisos de condiciones meteorológicas invernales, y los neoyorquinos deben monitorear de cerca los pronósticos locales y estar atentos a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Para obtener una lista completa de alertas meteorológicas, visite el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional.

Los neoyorquinos también deben asegurarse de tener activadas las alertas de emergencia del gobierno en sus teléfonos móviles. También pueden registrarse para recibir alertas meteorológicas y de emergencia en tiempo real por mensaje de texto, enviando el nombre de su condado o distrito a 333111.

Preparativos de las Agencias

División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia

La Oficina de Gestión de Emergencias de la División está en contacto con sus contrapartes locales y está preparada para facilitar cualquier solicitud de asistencia local. Las reservas estatales están listas para desplegar recursos y suministros de respuesta a emergencias según sea necesario. El Centro de Vigilancia Estatal, el centro de alerta y advertencia de Nueva York que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, está monitoreando de cerca la trayectoria de la tormenta y sus impactos en todo el estado.

Departamento de Transporte

El Departamento de Transporte del Estado está monitoreando las condiciones climáticas y está preparado para responder con 3.692 supervisores y operadores. Los equipos regionales están actualmente participando en actividades de respuesta y preparación ante la nieve y el hielo. Todas las oficinas regionales permanecerán abiertas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante la duración del evento y las operaciones de limpieza prioritarias.

Todo el equipo disponible para la remoción de nieve y hielo está listo para ser desplegado. Los mecánicos de la flota en las áreas afectadas estarán trabajando en todas las oficinas regionales principales las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para realizar reparaciones y mantener los camiones en funcionamiento. El número de equipos disponibles en todo el estado es el siguiente:

1624 camiones quitanieves grandes

148 quitanieves medianos

52 quitanieves remolcados

337 cargadoras grandes

37 sopladoras de nieve

La necesidad de recursos adicionales se reevaluará según lo requieran las condiciones durante el evento. Para obtener información de tráfico y carreteras en tiempo real, los conductores deben llamar al 511 o visitar https://www.511ny.org/, la fuente oficial de información de tráfico y viajes del estado de Nueva York.

Autoridad de la Autopista (Thruway)

La Autoridad de la Autopista está lista para responder con 685 operadores y supervisores disponibles. A continuación se detalla el número de equipos y recursos disponibles en todo el estado:

345 camiones quitanieves grandes y medianos

10 quitanieves remolcados

65 cargadoras

Más de 114.000 toneladas de sal disponibles

Se utilizan paneles de mensajes variables y redes sociales (X y Facebook) para alertar a los conductores sobre las condiciones climáticas invernales en la autopista.

Se recuerda a los conductores que las quitanieves de la autopista circulan a aproximadamente 35 millas por hora, lo que en muchos casos es más lento que el límite de velocidad permitido, para garantizar que la sal que se dispersa permanezca en los carriles de circulación y no se disperse fuera de la carretera. El lugar más seguro para los conductores es detrás de las quitanieves, donde la carretera está despejada y tratada.

La Autoridad de la Autopista anima a los conductores a descargar su aplicación móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos iPhone y Android. La aplicación proporciona a los conductores acceso directo a información de tráfico en tiempo real, cámaras de tráfico en vivo y asistencia de navegación mientras se desplazan. Los conductores también pueden suscribirse a los correos electrónicos de TRANSalert y seguir a @ThruwayTraffic en X para obtener la información más reciente sobre las condiciones del tráfico en la autopista.

Departamento de Servicios Públicos

El Departamento de Servicios Públicos del Estado de Nueva York se mantiene en contacto con las empresas de servicios eléctricos reguladas para garantizar una preparación y respuesta oportunas y adecuadas ante las nevadas por efecto lacustre y las próximas nevadas y el frío extremo. La prioridad del Departamento sigue siendo salvaguardar un servicio eléctrico confiable y resiliente para los neoyorquinos, manteniendo la supervisión regulatoria de la preparación y respuesta de las empresas de servicios públicos ante cualquier interrupción del servicio que pueda ocurrir.

Las empresas de servicios públicos de Nueva York cuentan actualmente con aproximadamente 5.500 trabajadores disponibles en todo el estado para participar en la evaluación de daños, la respuesta, la reparación y los esfuerzos de restauración en todo el estado de Nueva York. El personal del Departamento realizará un seguimiento del trabajo de las empresas de servicios públicos durante todo el evento y garantizará que las empresas asignen el personal adecuado a las regiones que experimenten el mayor impacto.

El Departamento tiene información adicional disponible sobre la preparación para el invierno, incluida la seguridad invernal y las protecciones al consumidor actuales, en: Preparación para el invierno | Departamento de Servicios Públicos. Se recomienda al público que se comunique con la Oficina de Servicios al Consumidor del Departamento para presentar quejas o inquietudes con respecto a su servicio público.

Policía del Estado de Nueva York

La Policía Estatal está monitoreando de cerca el pronóstico y coordinando con nuestros socios estatales y locales a medida que el clima invernal avanza sobre Nueva York. Se añadirán patrullas adicionales en las áreas afectadas a medida que la tormenta se intensifique, y las unidades y equipos especializados están listos para responder a cualquier emergencia relacionada con el clima.

Departamento de Conservación Ambiental

El personal de Gestión de Emergencias del Departamento de Conservación Ambiental (DEC), los agentes de la Policía de Conservación Ambiental, los guardabosques y el personal regional permanecen en alerta y continúan monitoreando los pronósticos meteorológicos. En colaboración con las agencias asociadas, el DEC está preparado para coordinar el despliegue de todos los recursos disponibles, incluidos los servicios de emergencia, en las áreas afectadas en previsión de posibles impactos debido a los fuertes vientos, la lluvia helada, la nieve y el hielo.

El DEC recuerda a los responsables de la remoción y eliminación de nieve que sigan las mejores prácticas de gestión para ayudar a prevenir inundaciones y reducir la posibilidad de que contaminantes como sal, arena, aceites, basura y otros desechos afecten la calidad del agua. La eliminación de nieve en arroyos y riachuelos locales puede crear represas de hielo, lo que puede causar inundaciones. Los operadores de remoción de nieve, tanto públicos como privados, deben ser conscientes de estos problemas de seguridad durante y después de las tormentas invernales. Puede encontrar información adicional en la Serie de Guías Técnicas y Operativas de la División de Agua: Eliminación de Nieve.

Seguridad en la Escalación de Montanas (Senderismo)

El clima invernal impredecible y las tormentas en las montañas Adirondack, Catskill y otras zonas remotas pueden crear condiciones inesperadamente peligrosas. Los visitantes deben estar preparados con la ropa y el equipo adecuados para la nieve, el hielo y el frío para garantizar una experiencia invernal segura. La profundidad de la nieve varía considerablemente en las montañas Adirondack, con la mayor acumulación en las elevaciones más altas de la región de High Peaks y otras montañas de más de 900 metros. Los senderos de menor elevación presentan condiciones mixtas de nieve, hielo y aguanieve, incluyendo muchos senderos en las montañas Catskill donde existe la posibilidad de que se formen placas de hielo.

Los visitantes de zonas remotas deben practicar el senderismo de forma segura y seguir las pautas de seguridad adecuadas. Planifiquen sus excursiones en consecuencia. En caso de emergencia, llamen al 9-1-1. Para solicitar asistencia de los guardabosques, llamen al 1-833-NYS-RANGERS. Si bien algunos cursos de agua pueden parecer congelados, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) recomienda a los amantes de las actividades al aire libre que revisen las pautas de seguridad en el hieloantes de salir.

Se recomienda a los excursionistas que eviten temporalmente todos los senderos de alta elevación, así como los senderos que cruzan ríos y arroyos durante las grandes tormentas. Se recomienda a los excursionistas que consulten las páginas web del DEC para obtener actualizaciones sobre las condiciones de los senderos, los cierres de carreteras estacionales e información general sobre actividades recreativas.

Durante eventos climáticos extremos, el DEC insta a los amantes de las actividades al aire libre a considerar la posibilidad de reprogramar cualquier plan al aire libre. Solo se necesitan 10 minutos para que se produzca la congelación y los rescates pueden poner en riesgo a los excursionistas y a los socorristas. Si van a salir, al menos estén preparados y sigan nuestros consejos de seguridad para el senderismo invernal: Seguridad en el senderismo invernal.

Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica

La Policía de Parques del Estado de Nueva York y el personal de los parques están en alerta y monitoreando de cerca las condiciones climáticas y sus impactos. El equipo de respuesta se está abasteciendo de combustible, probando y preparando para su uso en caso de tormenta. Los visitantes de los parques deben visitar parks.ny.gov, consultar la aplicación móvil gratuita NY State Parks Explorer o llamar a la oficina del parque local para obtener las últimas actualizaciones sobre los horarios, aperturas y cierres de los parques.

Autoridad Metropolitana de Transporte

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) está monitoreando de cerca las condiciones climáticas para garantizar un servicio seguro y confiable.

Los empleados de la MTA estarán preparados para esparcir sal, despejar andenes y escaleras donde haya hielo, mantener las señales, los interruptores y el tercer riel en funcionamiento, y responder a cualquier problema relacionado con el clima durante la tormenta. Todos los trabajos de mantenimiento planificados se pospondrán durante la duración de la tormenta. Se recomienda a los usuarios que consulten mta.info para obtener las últimas actualizaciones del servicio y que tengan precaución al utilizar el sistema de transporte.

También pueden suscribirse para recibir alertas de servicio en tiempo real por mensaje de texto o correo electrónico. Estas alertas también están disponibles a través de la aplicación de la MTA o la aplicación TrainTime.

Autoridad Portuaria

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey está monitoreando de cerca las condiciones climáticas y trabajando con los operadores de las terminales aéreas y otros socios del aeropuerto en preparación. Los viajeros aéreos deben consultar con sus aerolíneas para obtener información actualizada sobre sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto o consultar el sitio web de la Administración Federal de Aviación(FAA) para conocer los programas de la FAA que puedan afectar las operaciones de vuelo en su aeropuerto de salida o llegada. Se recomienda encarecidamente a los conductores que utilizan los seis puentes y túneles de la Autoridad Portuaria que se registren para recibir alertas por correo electrónicoy que prevean tiempo adicional para sus viajes.

Los usuarios de la Terminal de Autobuses de Midtown pueden usar la aplicación MyTerminal para obtener actualizaciones en tiempo real o consultar directamente con sus compañías de autobuses para conocer los cambios en el servicio. Los pasajeros de PATH pueden consultar la información del servicio de trenes a través de la aplicación móvil de PATH, RidePATH.

Consejos de seguridad para conducir en invierno

Monitoree el pronóstico del tiempo para su área local y las áreas a las que pueda viajar.

Evite los viajes innecesarios.

Si debe viajar, asegúrese de que su automóvil esté equipado con equipo de supervivencia, como mantas, una pala, una linterna y baterías adicionales, ropa abrigada adicional, un juego de cadenas para neumáticos, cables de arranque, alimentos energéticos y un paño de colores brillantes para usar como señal de socorro.

Si tiene un teléfono celular u otro dispositivo de comunicación, como una radio bidireccional, mantenga la batería cargada y llévelo consigo siempre que viaje. Si se queda varado, podrá pedir ayuda, informando a los rescatistas de su ubicación.

La principal causa de muerte y lesiones durante las tormentas de invierno son los accidentes de tránsito. Antes de ponerse al volante, asegúrese de que su vehículo esté libre de hielo y nieve; una buena visibilidad es clave para una buena conducción. Planifique sus paradas y mantenga una mayor distancia entre los automóviles. Esté muy alerta y recuerde que los montones de nieve pueden ocultar a los niños pequeños. Adapte siempre su velocidad a las condiciones de la carretera y del clima.

Es importante que los conductores en todas las carreteras tengan en cuenta que las quitanieves viajan a velocidades de hasta 35 mph, que en muchos casos es inferior al límite de velocidad establecido.

A menudo, en las autopistas interestatales, las quitanieves operan una al lado de la otra para despejar de forma segura varios carriles a la vez.

Los conductores y peatones también deben tener en cuenta que los conductores de las quitanieves tienen una visibilidad limitada, y el tamaño y el peso de las quitanieves pueden dificultar mucho las maniobras y la detención rápida. La nieve que sale despedida por detrás de la quitanieves puede reducir gravemente la visibilidad o causar condiciones de visibilidad nula.

Los conductores no deben intentar adelantar a las quitanieves ni seguirlas demasiado de cerca. El lugar más seguro para conducir es bastante detrás de las quitanieves, donde la carretera ya está despejada y con sal. Nunca intente adelantar una quitanieves mientras está en funcionamiento.

Consejos de seguridad en caso de corte de energía:

No se acerque ni toque los cables eléctricos caídos o colgantes: considere todos los cables como activos y peligrosos. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de los cables eléctricos caídos. Nunca toque ningún cable ni ningún objeto que esté en contacto con los cables.

Consulte con su compañía eléctrica para conocer los horarios de reparación en su zona.

Apague o desenchufe las luces y los electrodomésticos para evitar una sobrecarga del circuito cuando se restablezca el servicio; deje una luz encendida para indicar cuándo se ha restablecido la electricidad.

Si se corta la calefacción durante una tormenta, manténgase abrigado cerrando las habitaciones que no necesite.

Para reportar un corte de electricidad, llame a:

Central Hudson: Electricidad: 800-527-2714 o Gas: 800-942-8274

Con Ed: Electricidad: 800-752-6633 o Gas: 800-752-6633

Corning Gas: 800-834-2134

Liberty Utilities (St. Lawrence Gas) Corp.: 800-673-3301

National Fuel Gas: 1-800-444-3130

National Grid Electricidad: 800-867-5222

Long Island (gas): 1-800-490-0045

Área metropolitana de Nueva York (gas): 1-718-643-4050

Norte del estado de Nueva York (gas): 1-800-892-2345

NYSEG: Electricidad: 800-572-1131 o Gas: 800-572-1121

O&R: Electricidad: 877-434-4100 o Gas: 800-533-5325

PSEG-LI: 800-490-0075

RG&E: Electricidad: 800-743-1701 o Gas: 800-743-1702

Para obtener más consejos de seguridad, visite www.dhses.ny.gov/safety.