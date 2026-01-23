Preparación ante Tormentas Invernales será el Enfoque de En Sintonía con el Concejo, el viernes a las 2 p.m. por Radio América

MARYLAND, January 23 - For Immediate Release: Thursday, January 22, 2026

El programa también destacará recursos para ayudar a las familias a comprender y manejar el asma

Los invitados de esta semana de En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán Ana Arriaza, gerente de comunicaciones y alcance comunitario del Departamento de Protección Ambiental del Condado de Montgomery (DEP); Oscar Méndez, gerente de programas del Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Montgomery (MCFRS); y Luis Aguirre, gerente de programas de la Iniciativa de Salud Latina (LHI). El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 23 de Enero a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

En preparación a la tormenta invernal que se pronostica traerá varias pulgadas de nieve a la zona, es esencial planificar con anticipación y mantenerse informado. El programa comenzará con una conversación con Ana Arriaza y Óscar Méndez, quienes brindarán información esencial para ayudar a los residentes a prepararse y establecer un plan de acción claro. Esta preparación incluye no solo abastecerse de alimentos necesarios, medicamentos y suministros de emergencia, sino también tomar medidas proactivas para garantizar la seguridad de nuestros hogares, familias y mascotas. Además, se insta a los residentes a ser conscientes del uso responsable de la sal para mantener seguras las aceras y carreteras, al mismo tiempo que se minimiza el impacto ambiental y se protege la infraestructura local. Por último, se recomienda a los residentes inscribirse en el Sistema "Alert Montgomery" para recibir notificaciones de emergencia, alertas meteorológicas e información sobre cierres de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery o del gobierno del condado.

El programa concluirá destacando el Programa de Asma que ofrece la Iniciativa de Salud Latina del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Este valioso programa proporciona educación, recursos y apoyo para ayudar a las personas y a las familias a comprender y manejar mejor el asma. La próxima sesión, programada para comenzar en febrero, ofrecerá orientación gratuita sobre cómo controlar el asma, reconocer las señales y síntomas, y mejorar la calidad de vida en general mediante estrategias adecuadas de manejo y prevención.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonía con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.

En este programa semanal, nuestra presentadora Marcela Rodríguez discutirá asuntos de interés para la comunidad latina del Condado de Montgomery, y se proporcionará la información sobre los recursos disponibles. Al igual, que la fomentación de la seguridad de los radioescuchas.

# # #