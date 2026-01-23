La industria brasileña de maquinaria y equipos textiles estará presente en Colombiatex 2026
Seis empresas apoyadas por Brazil Machinery Solutions llegan a Colombia con tecnologías; el país fue destino de USD 3,9 millones del sector en 2025COLOMBIA, January 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- Representantes de la industria brasileña de maquinaria y equipos textiles llevarán innovaciones a Colombiatex 2026, feria reconocida como el punto de partida del calendario del Sistema Moda en América Latina. En su 38ª edición, el evento se realizará del 27 al 29 de enero en Plaza Mayor Medellín, en Colombia, cuarto mayor comprador de las soluciones brasileñas del sector. Solo en 2025, el 9,1% de las exportaciones tuvo como destino el país andino, totalizando USD 3,9 millones en ventas de maquinaria textil brasileña, un aumento del 65% frente a los USD 2,3 millones registrados en 2024.
La participación brasileña cuenta con el apoyo del programa sectorial de fomento a las exportaciones Brazil Machinery Solutions (BMS), resultado de una alianza entre ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) y ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). Este año, la delegación de fabricantes brasileños está integrada por las empresas Audaces, Castilho Máquinas Têxteis, Comelato Roncato, Inarmeg, Sociotec y SPGPrints.
Con el objetivo de ampliar las oportunidades de negocios, las seis empresas expositoras de Brasil estarán presentes en los pabellones Amarillo y Rojo de Colombiatex. Para Patrícia Gomes, Directora Ejecutiva de Mercado Externo de ABIMAQ, la presencia de estas compañías en la feria y el flujo creciente de exportaciones hacia Colombia evidencian la competitividad de Brasil como proveedor de tecnología para la cadena textil de América Latina. Destaca que las empresas participantes están alineadas con el concepto We Regenerate, presentado este año por Colombiatex, orientado a modelos productivos más responsables, innovadores y sostenibles. “Las representantes brasileñas llegan a la feria con materiales y tecnologías alineadas con este movimiento, con foco en la eficiencia productiva, la reducción de desperdicios y el uso más racional de los recursos”, afirma.
Como hub estratégico para la cadena productiva de la moda en las Américas, Colombiatex 2026 debe reunir a más de 500 expositores de más de 20 nacionalidades. La expectativa es que el evento atraiga a más de 30.000 visitantes, entre ellos compradores especializados, integrando negocios, tecnología, conocimiento y tendencias a lo largo de toda la cadena productiva, que abarca empresas textiles, de insumos, maquinaria e innovación.
ACERCA DE BRAZIL MACHINERY SOLUTIONS
Brazil Machinery Solutions es un programa de promoción de las exportaciones brasileñas de maquinaria y equipos, realizado por la ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en asociación con la ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). El programa actúa como una plataforma de negocios internacionales, con foco en la ampliación del acceso de las empresas brasileñas a mercados estratégicos y en el posicionamiento de Brasil como proveedor global de bienes de capital con tecnología, innovación y competitividad industrial.
ACERCA DE ABIMAQ
La ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) representa a la industria brasileña de maquinaria y equipos y trabaja en el fortalecimiento del sector mediante la articulación institucional, el impulso a la innovación tecnológica y la promoción de la competitividad industrial. La entidad apoya la inserción internacional de sus empresas asociadas y el desarrollo de soluciones alineadas con las demandas de los mercados globales.
ACERCA DE APEXBRASIL
La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) trabaja para promover productos y servicios brasileños en el exterior y atraer inversiones extranjeras a sectores estratégicos de la economía brasileña. Para alcanzar sus objetivos, ApexBrasil lleva a cabo diversas iniciativas de promoción comercial destinadas a promover los productos y servicios brasileños en el exterior, como misiones prospectivas y comerciales, rondas de negocios, apoyo a la participación de empresas brasileñas en las principales ferias internacionales, visitas de compradores y formadores de opinión extranjeros para conocer la estructura productiva brasileña, entre otras plataformas de negocios que también buscan fortalecer la marca Brasil.
La Agencia también actúa de forma coordinada con los agentes públicos y privados para atraer inversiones extranjeras directas (IED) a Brasil con un enfoque en sectores estratégicos para el desarrollo de la competitividad de las empresas brasileñas y del país.
Rafaela Tavares Kawasaki
Smartcom
+55 41 98455-3810
rafaela.tavares@smartcom.net.br
