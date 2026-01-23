Toimi Renforce Sa Position en Tant que Partenaire Digital International pour les Entreprises en Croissance

Toimi : une agence digitale internationale tournée vers la croissance

L’agence digitale britannique Toimi consolide sa présence sur les marchés européen et nord-américain avec une offre complète en web, mobile, logiciel et UX/UI.

L'expansion internationale marque un nouveau chapitre pour Toimi. Pour nous, la qualité du design et de la technologie ne connaît pas de frontières.” — Artyom Dovgopol, fondateur de Toimi

PARIS, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, January 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- Toimi, agence digitale spécialisée dans le développement web et mobile, le branding et les solutions UX/UI, annonce la consolidation de son positionnement sur les marchés européen et nord-américain. Basée au Royaume-Uni et fondée par Artyom Dovgopol, l'entreprise compte plus de 150 projets réalisés dans des secteurs variés, allant de l'énergie et de l'industrie aux services logiciels et aux prestations professionnelles B2B.

Cette étape marque une nouvelle phase dans le développement international de Toimi, qui s'appuie sur une équipe distribuée à l'échelle mondiale pour accompagner des organisations en phase de croissance dans leur transformation digitale.

— Une offre structurée autour de cinq domaines d'expertise

Toimi intervient sur l'ensemble de la chaîne de création et de déploiement de solutions numériques, en combinant approche créative et exigences techniques, avec une attention particulière portée à la qualité d'exécution et au respect des délais :

- Développement web — Conception de plateformes corporate, de sites institutionnels et de places de marché digitales, avec une attention portée à la performance, à la sécurité et à l'optimisation pour des audiences internationales.

- Développement logiciel — Conception de systèmes sur mesure destinés à automatiser les processus internes, à s'intégrer aux infrastructures existantes et à accompagner la montée en charge des activités.

- Développement mobile — Applications natives et multiplateformes permettant la mobilisation des processus métiers et l'engagement client, avec une priorité accordée à la fluidité de l'expérience utilisateur sur l'ensemble des dispositifs.

- Branding — Élaboration de plateformes de marque cohérentes, incluant identité visuelle, architecture de marque et cadres de communication, destinées à renforcer la différenciation et la confiance sur des marchés concurrentiels.

- Design UX/UI — Conception d'interfaces fondées sur l'analyse des comportements utilisateurs, orientées vers la conversion et l'alignement avec les objectifs stratégiques des clients.

— Des réalisations dans des secteurs à forte exigence technique

Les projets menés par Toimi illustrent la capacité de l'entreprise à répondre aux enjeux spécifiques de secteurs industriels et technologiques complexes.

- Secteur pétrolier et énergétique

Toimi a conçu une plateforme de négociation digitale intégrant des flux de prix en temps réel, une gestion automatisée de la documentation contractuelle et une connexion aux systèmes ERP pour le pilotage logistique et d'entreposage. Cette solution a permis de réduire les délais de transaction et d'améliorer la transparence dans un environnement où la rapidité et la traçabilité constituent des facteurs critiques. L'accès mobile et la sécurisation des comptes acheteurs-vendeurs ont facilité les opérations en temps réel dans un secteur où la confiance repose sur la transparence des échanges.

- Matériaux de construction et céramique

Pour un fabricant de produits de construction en céramique, l'entreprise a transformé un catalogue statique en une plateforme de commande dynamique, intégrant la gestion par palettes, des filtres de navigation avancés et une architecture mobile-first. Les fiches produits ont été repensées pour offrir une expérience comparable à une consultation commerciale digitale, incluant spécifications techniques, visuels détaillés et exemples d'application. Cette refonte a permis d'améliorer l'utilisabilité du catalogue pour les distributeurs et les clients finaux, tout en renforçant la perception de la marque sur un marché hautement concurrentiel.

- SaaS et services professionnels B2B

Toimi a accompagné des éditeurs de logiciels et des cabinets de conseil dans leur expansion internationale, en concevant des sites modulaires destinés à clarifier des propositions de valeur complexes, en harmonisant les systèmes de marque pour garantir une cohérence globale, et en optimisant les parcours d'onboarding client pour accélérer l'adoption des solutions. Ces projets ont permis à des entreprises de SaaS et de conseil en croissance d'accéder à de nouveaux marchés avec des plateformes conçues pour soutenir à la fois une expansion rapide et une crédibilité durable.

— Un modèle organisationnel international

Toimi fonctionne avec une équipe internationale et distribuée, un modèle qui permet de mobiliser des compétences spécialisées en fonction des besoins de chaque projet et d'assurer une continuité opérationnelle sur différents fuseaux horaires.

Cette structure facilite l'accompagnement de clients basés en Europe, en Amérique du Nord et sur d’autres marchés internationaux, tout en maintenant des standards de qualité et de respect des délais reconnus par les partenaires de l'entreprise.

— Reconnaissance par les plateformes d'évaluation sectorielles

L'expertise de Toimi a été reconnue par plusieurs organismes d'évaluation internationaux spécialisés dans l'analyse des prestataires technologiques. L'entreprise figure notamment sur la liste des sociétés les mieux notées établie par FindBestFirm, a été vérifiée par BusinessFirms en tant que partenaire digital de confiance, et a été classée parmi les principales agences de développement web dans le secteur de l'énergie par SuperbCompanies. Elle apparaît également dans les classements de TopSoftwareCompanies, RankFirms et iTRate pour ses réalisations en développement logiciel, web et mobile.

Ces distinctions témoignent de l'engagement constant de Toimi en matière de qualité, de fiabilité et d'innovation dans les domaines du développement web, logiciel et mobile, ainsi que du branding et du design.

— Perspectives

Toimi entend poursuivre son expansion sur les marchés européen et nord-américain en renforçant ses capacités dans les domaines du développement d'applications complexes, de l'intégration de systèmes et de la conception d'expériences utilisateurs adaptées aux enjeux de croissance des entreprises internationales.

- À propos de Toimi

Toimi est une agence digitale spécialisée dans le développement web et mobile, le branding et le design UX/UI. Fondée par Artyom Dovgopol et basée au Royaume-Uni, l'entreprise fonctionne avec une équipe internationale distribuée et compte plus de 150 projets réalisés dans des secteurs variés, notamment l'énergie, l'industrie, les services logiciels et les prestations professionnelles B2B.

