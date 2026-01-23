YWO lần đầu tiên tham dự iFX EXPO Dubai

YWO Trading Platform YWO Portal App YWO Dashboard Platform YWO Trading Platform YWO Connect Referral Program

Sàn diễn iFX EXPO thường định hình xu hướng của ngành fintech cho cả năm.

COMOROS, January 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- Khi sự kiện khai mạc tại Dubai từ ngày 10–12 tháng 2 năm 2026, YWO sẽ có màn xuất hiện đầu tiên (Gian hàng số 225) với trọng tâm rõ ràng vào thị trường Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Bắc Phi. Công ty tham dự với hồ sơ pháp lý được củng cố và mục tiêu mở rộng mạng lưới đối tác trong khu vực.

Sự góp mặt này đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược của sàn môi giới: từ giai đoạn phát triển âm thầm sang mở rộng thị trường một cách chủ động. Thời điểm xuất hiện trùng với việc công ty nhận được Giấy phép Investment Dealer (Full Service Dealer, Excluding Underwriting) từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (FSC). Tình trạng pháp lý mới này mang lại khung quản trị cần thiết để hợp tác với các đối tác tổ chức và nhà đầu tư tại Trung Đông.

Tập trung chiến lược vào khu vực GCC

Thị trường Trung Đông đòi hỏi một cách tiếp cận đặc thù trong dịch vụ tài chính. Các đối tác tại khu vực này coi trọng mối quan hệ cá nhân và sự ổn định kỹ thuật hơn là các chiến dịch marketing mạnh. YWO đã xây dựng sự kiện ra mắt của mình dựa trên những ưu tiên này. Công ty sẽ giới thiệu chương trình đối tác độc quyền dành cho các Introducing Brokers (IBs) và các đơn vị liên kết đang quản lý mạng lưới giao dịch lớn. Đúng với phong cách của YWO, Chương trình Đối tác sẽ rõ ràng, minh bạch và mang tính cạnh tranh cao cho mọi đối tác tham gia. Các bên quan tâm được khuyến khích ghé thăm YWO tại Gian hàng số 225 để nhận thông tin ưu tiên và quyền truy cập độc quyền.

Thị trường vùng Vịnh đã trưởng thành. Nhà giao dịch không còn bị thu hút bởi các chương trình thưởng chung chung. Họ yêu cầu tốc độ khớp lệnh, sự đa dạng sản phẩm giao dịch và mong đợi broker phải sở hữu giấy phép uy tín. YWO tham gia triển lãm để chứng minh cách công nghệ độc quyền của mình đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật đó.

Hạ tầng Đối tác Chuẩn Tổ chức

YWO mang đến một giá trị khác biệt trong mảng affiliate. Hầu hết các chương trình đối tác đều có cấu trúc cứng nhắc, trong khi YWO xây dựng một hệ thống linh hoạt, có khả năng thích ứng với từng mô hình kinh doanh cụ thể của đối tác. Điều này đặc biệt quan trọng tại khu vực MENA, nơi mạng lưới địa phương vận hành rất khác so với châu Âu hay châu Á.

Chương trình cung cấp các mô hình rebate được xây dựng rõ ràng và hệ thống báo cáo theo thời gian thực, cho phép đối tác theo dõi hiệu suất với độ chi tiết cao. Tính minh bạch là tiêu chuẩn cốt lõi trong thế giới affiliate. YWO mang đến cho đối tác quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu hiệu suất theo đúng các tiêu chuẩn tuân thủ và báo cáo hiện hành, loại bỏ sự khúc mắc thường thấy trong mối quan hệ giữa broker và affiliate.

Các đối tác tham dự triển lãm sẽ được xem demo hệ thống backend. Nền tảng này xử lý các cấu trúc hoa hồng phức tạp mà không cần can thiệp thủ công. Quy trình tự động hóa giúp đối tác tập trung vào việc gia tăng khách hàng thay vì xử lý các tác vụ hành chính.

Uy tín Pháp lý – Động lực Thúc đẩy Tăng trưởng

Việc YWO mới bổ sung giấy phép từ FSC Mauritius trở thành nền tảng trọng yếu cho chiến lược mở rộng này. Giấy phép này đứng cùng với các chứng nhận đã có từ FSCA Nam Phi và MISA tại Mwali. Cách tiếp cận đa khu vực pháp lý cho phép YWO tiếp nhận khách hàng phù hợp với các yêu cầu pháp lý xuyên biên giới, đồng thời duy trì chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt.

Các đối tác tổ chức tại UAE và Ả Rập Xê Út luôn thực hiện thẩm định kỹ lưỡng. Giấy phép FSC cho thấy YWO tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về vốn tối thiểu và quy trình AML (chống rửa tiền). Đây là yếu tố đảm bảo mà các đối tác nghiêm túc cần trước khi đặt uy tín của họ vào một broker.

Xây dựng Hiện Diện Thực Tế

Hiện diện số là chưa đủ tại thế giới Ả Rập. Các mối quan hệ kinh doanh được thúc đẩy mạnh bởi sự tương tác trực tiếp. Đội ngũ YWO sẽ tận dụng iFX EXPO như một trung tâm để khởi tạo các mối quan hệ dài hạn. Các lãnh đạo cấp cao của công ty sẽ có mặt tại sự kiện để trao đổi trực tiếp với các bên quan tâm.

Công ty xem sự kiện lần này là bước khởi đầu trong chiến lược mở rộng khu vực. Mục tiêu là xây dựng bộ máy hỗ trợ địa phương, am hiểu ngôn ngữ và văn hóa bản địa. Sự xuất hiện lần đầu này cũng là lời mời dành cho các mạng lưới lâu năm trong khu vực: YWO đã sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ lưu lượng giao dịch lớn.

Công Nghệ Đáp Ứng Nhu Cầu Bản Địa

Khu vực GCC đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu đối với các lớp tài sản đa dạng. YWO đáp ứng điều này bằng việc cung cấp danh mục CFD rộng, bao gồm hàng hóa, chỉ số, và ngoại hối — tùy theo quy định từng khu vực pháp lý. Kiến trúc nền tảng hỗ trợ tốc độ khớp lệnh nhanh, yếu tố tối quan trọng trong điều kiện thị trường đầy biến động.

Công ty cũng nhận thấy mức độ phát triển ngày càng cao của các trader bán lẻ trong khu vực. Giáo dục và phân tích là hai thành phần cốt lõi trong dịch vụ của YWO. Công ty hỗ trợ các đối tác bằng việc cung cấp nội dung chất lượng cao giúp tăng khả năng giữ chân khách hàng. Điều này tạo ra một hệ sinh thái bền vững, nơi broker, đối tác và trader đều hưởng lợi từ sự gắn kết lâu dài.

Về YWO

YWO là một broker tài chính toàn cầu đang phát triển nhanh, cung cấp danh mục tài sản giao dịch đa dạng bao gồm forex, hàng hóa và chỉ số. Tập trung vào đổi mới công nghệ và chất lượng dịch vụ khách hàng, YWO mang đến nền tảng giao dịch độ trễ thấp cùng hệ thống tài liệu giáo dục toàn diện. Công ty cam kết minh bạch và nỗ lực cung cấp điều kiện giao dịch cạnh tranh cho cả nhà giao dịch mới lẫn trader giàu kinh nghiệm trên toàn cầu.

Giao dịch các công cụ tài chính tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Hoa hồng nhận được từ Chương trình Đối tác IB phụ thuộc vào hoạt động giao dịch của khách hàng, có thể dẫn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Đối tác và khách hàng cần đảm bảo rằng họ hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan trước khi tham gia.



All in One Trading App

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.