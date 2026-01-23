從實驗室到教室：華生株式会社攜手台灣頂尖大學，共築醫療研究人才蓄水池

聚焦基礎科學與合規研發，華生株式会社透過產學深度整合推動亞洲醫療科技人才國際化

TAIPEI , TAIPEI , TAIWAN, January 23, 2026 /EINPresswire.com/ -- 在生物科技與資訊科技加速交會的當下，基礎研究的深度決定了產業發展的廣度。華生株式会社今日宣布，已與台灣多所頂尖大學建立產學研策略聯盟，共同開啟針對未來醫療科技的基礎研究計畫。透過將企業深厚的後端研發（Back-end R&D）經驗引入學術殿堂，華生株式会社不僅致力於人才的協同培養，更在合規研發與技術標準化的框架下，推動生物科技基礎理論的突破。華生株式会社相信，透過對青年科研人才的持續投入，將為亞洲乃至全球的醫療科研生態注入持久的創新動力。

華生株式会社在本次產學合作中，明確將重點放在「基礎研究（Fundamental Research）」領域。有別於商業化產品的開發，華生株式会社與台灣大學的合作主題主要集中於生物樣本的穩定性研究、幹細胞萃取過程中的品質控制標準、資料探勘的底層演算法。

華生株式会社認為，所有的科技革新都源自於對基礎科學的敬畏。因此，合作計畫均在嚴謹的實驗室環境下進行，確保每項研究過程都符合國際通行的學術規範。透過這種回歸本質的科學研究合作，華生株式会社希望能為業界貢獻更多具有參考價值的技術白皮書與學術論文，在純粹的科學領域不斷探索人類健康的邊界，而不涉及任何形式的臨床應用或療效驗證。

為了確保科學研究活動的專業性與合規性，華生株式会社計畫與合作大學共同掛牌建立「智慧健康基礎研究聯合實驗室」。實驗室將引進華生株式会社日本總部的先進設備與研發管理體系，所有作業規程均嚴格遵守在地監管要求。

在實驗室的運作邏輯中，「合規研發」被置於首位。每項針對幹細胞或 AI 演算法的研究均明確標示「僅限研究用途（Research Use Only）」。華生株式会社透過向學術界開放其後端的實驗數據與品管體系，協助大學研究人員在安全、合規的框架下驗證科學假說。這種透明且標準化的研發模式，不僅提升了科學研究效率，也為業界樹立了企業與學術界合規協作的典範。

華生株式会社深知，人才才是科學研究最核心的動力。因此，本次合作特別設立了「華生青年學者獎學金」與「跨國科學研究實務計畫」。

透過該計畫，台灣大學中優秀的生物醫學、電腦科學等相關專業的學生，將有機會在導師的指導下，直接參與華生株式会社的後端研發計畫。表現優異者更可獲得前往日本總部實驗室進行深度學術交流的機會。華生株式会社不僅提供經費支持，更提供了一個真實且嚴苛的科研環境，讓學生在求學階段就能接觸到全球最尖端的科研品質控制標準，從而實現從理論學習到科研實踐的無縫對接，為亞洲儲備具備國際視野的跨領域複合型人才。

透過持續的產學研深度融合，華生株式会社正在建構一個良性的科研生態閉環。大學透過合作獲得了寶貴的研發資源與產業視角，而華生株式会社則透過學術界的源頭創新不斷優化其底層的技術邏輯。

這種合作模式並非短期行為，而是華生株式会社全球策略中關於「技術主權」的重要組成部分。透過在台灣這片科研沃土上深耕人才培育與基礎研究，華生株式会社旨在建立一個去中心化的全球研發網絡。未來，這些從聯合實驗室走出來的科學研究成果與人才，將成為支撐華生株式会社全球智慧健康服務體系最堅實的底層基石，以科學的力量，穩健地推動人類健康事業的進步。

華生株式会社是一家總部位於日本東京的高端醫療科技企業，業務涵蓋幹細胞提取技術標準研究、AI 智慧健康管理、高端醫療器材研發輔助及創新藥物早期研發支援。公司秉持「科技守護生命，愛心溫暖社會」的使命，致力於透過日、台雙核心策略，建構全球領先的醫療資源整合與健康服務平台。華生株式会社透過後端研發聯盟與數位化工具，為全球用戶及合作夥伴提供合規、嚴謹、前瞻性的健康解決方案。



