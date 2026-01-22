Atlas Renewable Energy firma novo PPA e avança com seu plano de 1 GW renovável na Colômbia

Atlas Renewable Energy O Campano é o segundo projeto solar da Atlas após a execução bem-sucedida do Shangri-La. O Campano fornecerá energia renovável para o sistema elétrico nacional

BOGOTA, COLOMBIA, January 22, 2026 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy, empresa líder internacional em soluções de energia sustentável, anunciou a assinatura de um novo contrato de compra e venda de energia (PPA) com uma importante comercializadora de energia colombiana, viabilizando o desenvolvimento da Usina Solar El Campano, localizada na região norte da Colômbia. O projeto fortalece a confiabilidade do sistema elétrico nacional e responde ao crescimento da demanda energética do país.O projeto El Campano é o segundo ativo da Atlas Renewable Energy a iniciar construção na Colômbia e faz parte da estratégia de investimentos da companhia para alcançar 1 GW de capacidade renovável instalada no país nos próximos anos. A usina contará com uma capacidade instalada de 128 MWp e tem previsão de início de operação até o final de 2027.Por meio do PPA, o projeto fornecerá aproximadamente 245 GWh de energia renovável por ano, viabilizando um suprimento energético confiável, estável e competitivo. Essa geração é equivalente ao consumo anual de eletricidade de mais de 110.000 residências colombianas.Adjudicado à Atlas no Leilão de Cargo por Confiabilidade de 2024, El Campano é um projeto de infraestrutura estratégica que não apenas adicionará nova capacidade de geração, mas também fortalecerá a confiabilidade do sistema e permitirá maior participação de fontes renováveis na expansão da matriz energética.Além de sua capacidade instalada, El Campano trará resultados concretos para a transição energética ao contribuir para a prevenção de aproximadamente 38.200 toneladas de emissões de CO₂ por ano, apoiando uma matriz energética mais resiliente, capaz de acompanhar o desenvolvimento econômico de longo prazo.“Este projeto reflete nosso foco na execução eficaz de projetos estratégicos de geração de energia para o país e no desenvolvimento de soluções energéticas sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes”, disse Rubén Borja, Country Manager da Atlas Renewable Energy na Colômbia.Esse avanço se baseia na confiança conquistada pela Atlas após a execução bem-sucedida de seu primeiro projeto na Colômbia, Shangri-La, que foi desenvolvido e entrou em operação em tempo recorde, em conformidade com elevados padrões técnicos, ambientais e sociais. Essa experiência reafirma a capacidade da companhia de executar projetos de grande escala com excelência operacional e previsibilidade para o sistema elétrico do país.Como parte de sua construção, o projeto incorporará uma abordagem voltada à geração de valor na região, promovendo a capacitação e contratação de mão de obra local, bem como a implementação de programas sociais e ambientais voltados ao fortalecimento das capacidades produtivas e ao desenvolvimento regional.Um dos pilares dessa abordagem é o programa “Somos Parte da Mesma Energia”, iniciativa emblemática da Atlas para promover a participação das comunidades locais no setor de energias renováveis por meio de capacitação técnica e oportunidades de emprego. Em projetos como a usina solar Shangri-La, em Tolima, o programa capacitou mais de 140 mulheres de 13 comunidades locais, ampliando oportunidades de trabalho e aumentando a participação feminina na construção de projetos solares.Com a Usina Solar El Campano, a Atlas continua a consolidar sua presença na Colômbia por meio de projetos que agregam capacidade real ao sistema elétrico, fortalecem a confiabilidade da rede e viabilizam condições para o crescimento sustentável do país.Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável com mais de 8,4 GW em sua base de ativos. Desde 2017, a Atlas é especializada no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de projetos de energia renovável de grande escala.Com forte presença na América Latina, a Atlas possui profissionais especializados com amplo conhecimento do mercado de energia global, além de um histórico sólido em práticas de ESG e desenvolvimento sustentável. A estratégia da empresa tem como foco auxiliar empresas de grande porte em sua transição para energia limpa, garantindo soluções confiáveis, inovadoras e de impacto positivo nas comunidades onde a Atlas atua.Veja mais informações em www.atlasrenewableenergy.com

