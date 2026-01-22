Atlas Renewable Energy cierra nuevo PPA y avanza su plan de 1 GW renovable en Colombia

Atlas Renewable Energy El Campano es el segundo proyecto solar de Atlas tras la exitosa ejecución de Shangri-La. El Campano aportará energía renovable para el sistema eléctrico nacional

El Campano aportará energía renovable para el sistema eléctrico nacional y es el segundo proyecto solar de Atlas tras la exitosa ejecución de Shangri-La.

BOGOTá, COLOMBIA, January 22, 2026 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy, compañía internacional líder en soluciones energía sostenible, anunció la firma de un nuevo contrato de compraventa de energía (PPA) con una empresa colombiana líder en comercialización de energía, que permite el desarrollo de la planta solar El Campano, ubicada en la región norte de Colombia. El proyecto fortalece la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y responde al crecimiento de la demanda energética del país.El proyecto El Campano es el segundo activo de Atlas Renewable Energy que iniciará construcción en Colombia y forma parte de la estrategia de inversión de la compañía para alcanzar 1 GW de capacidad renovable instalada en el país en los próximos años. La planta contará con una capacidad instalada de 128 MWp y se espera que inicie operaciones a finales de 2027.A través del PPA, el proyecto entregará aproximadamente 245 GWh de energía renovable al año, habilitando un suministro confiable, estable y competitivo. Esta generación equivale al consumo anual de más de 110.000 hogares colombianos.Adjudicado a Atlas en la Subasta de Cargo por Confiabilidad de 2024, El Campano es un proyecto de infraestructura estratégica que no solo incorporará nueva capacidad de generación, sino que también fortalecerá la confiabilidad del sistema y permitirá una mayor participación de fuentes renovables en la expansión de la matriz energética. Más allá de su capacidad instalada, El Campano aportará resultados concretos a la transición energética al contribuir a la reducción de aproximadamente 38.200 toneladas de emisiones de CO₂ al año, apoyando una matriz energética más resiliente y preparada para acompañar el desarrollo económico de largo plazo."Este proyecto refleja nuestro enfoque en la ejecución efectiva de proyectos de generación de energía estratégicos para el país y en desarrollar soluciones energéticas a la medida de las necesidades de nuestros clientes,” señaló Rubén Borja, Country Manager de Atlas Renewable Energy Colombia.Este avance se apalanca en la confianza construida por Atlas tras la exitosa ejecución de su primer proyecto en Colombia, Shangri-La, desarrollado y puesto en operación en un plazo récord y bajo altos estándares técnicos, ambientales y sociales. Esta experiencia reafirma la capacidad de la compañía para ejecutar proyectos de gran escala con excelencia operativa y certidumbre para el sistema eléctrico del país.Como parte de su construcción, el proyecto incorporará un enfoque de creación de valor en territorio, fomentando la capacitación y contratación de mano de obra local y la implementación de programas sociales y ambientales orientados al fortalecimiento de capacidades productivas y al desarrollo regional.Uno de los pilares de este enfoque es el programa “Somos Parte de la Misma Energía”, iniciativa insignia de Atlas orientada a promover la participación de las comunidades locales en el sector de energías renovables mediante formación técnica y oportunidades laborales. En proyectos como la planta solar Shangri-La en Tolima, el programa capacitó a más de 140 mujeres de 13 comunidades locales, ampliando sus oportunidades de empleo e incrementando la participación femenina en la construcción de proyectos solares.Con la Planta Solar El Campano, Atlas continúa consolidando su presencia en Colombia mediante proyectos que aportan capacidad real al sistema eléctrico, fortalecen la confiabilidad de la red y habilitan condiciones para el crecimiento sostenible del país.Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es una compañía internacional de generación de energía renovable con una base de activos superior a 8.4 GW. Desde 2017, la empresa se especializa en desarrollar, financiar, construir y operar proyectos de energía renovable de gran escala.Con presencia en América Latina, Atlas cuenta con un equipo experimentado con profundo conocimiento del mercado energético global y una sólida trayectoria en ESG y desarrollo sostenible. Su estrategia está enfocada en acompañar a grandes empresas en su transición hacia la energía limpia, garantizando soluciones confiables, innovadoras y con impacto positivo en las comunidades donde opera.Más información en: www.atlasrenewableenergy.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.