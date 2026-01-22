BLUETTI fortalece la preparación energética de Chile durante el verano con soluciones portátiles y solares confiables
EINPresswire.com/ -- Frente a las altas temperaturas del verano y a la creciente inestabilidad del suministro eléctrico en distintas zonas del país, BLUETTI, líder global en soluciones de energía portátil, refuerza su compromiso con las comunidades chilenas ofreciendo alternativas confiables, seguras y sostenibles para el respaldo energético estacional.
Durante los meses de verano, el consumo eléctrico en Chile aumenta significativamente debido al uso intensivo de ventiladores, refrigeradores, equipos electrónicos y sistemas de comunicación. A esto se suman eventos climáticos extremos —como olas de calor e incendios forestales— que pueden afectar la estabilidad de la red eléctrica y generar interrupciones inesperadas. En este escenario, contar con una fuente de energía independiente se vuelve una necesidad clave tanto para hogares como para actividades al aire libre.
BLUETTI responde a esta necesidad con una amplia gama de estaciones de energía portátil y paneles solares diseñados para mantener los dispositivos esenciales en funcionamiento, reducir la dependencia de la red y ofrecer tranquilidad durante todo el verano.
"En tiempos de crisis, el acceso a energía confiable es vital", afirmó Wondar Law, CEO de BLUETTI. "Nuestras estaciones de energía portátil están diseñadas para brindar alivio inmediato y garantizar que nadie quede a oscuras".
Soluciones BLUETTI para un verano más seguro y conectado:
Las estaciones de energía portátil BLUETTI permiten a los usuarios mantenerse conectados, frescos y preparados en una amplia variedad de escenarios veraniegos:
● Energía continua para dispositivos esenciales: alimentación confiable para teléfonos móviles, iluminación, ventiladores, refrigeradores portátiles y equipos electrónicos.
● Independencia energética: posibilidad de recargar mediante paneles solares, aprovechando el sol del verano y reduciendo la dependencia de la red eléctrica.
● Portabilidad y flexibilidad: equipos fáciles de transportar y utilizar en hogares, campamentos, playas, zonas rurales o situaciones de respaldo.
Productos destacados para la temporada de verano:
Elite Series: portabilidad y eficiencia
● Elite 10
Diseñado para uso diario y salidas cortas, el Elite10 es ideal para cargar smartphones, audífonos, relojes inteligentes y pequeños dispositivos USB durante paseos, picnics o días de playa.
● Elite 30 V2
Con mayor capacidad, el Elite30V2 es una excelente opción para camping ligero y escapadas de fin de semana. Puede alimentar ventiladores portátiles, luces LED, tablets y cámaras, ofreciendo comodidad incluso en noches calurosas.
● Elite 100 V2
Pensado para familias pequeñas o estancias prolongadas, permite alimentar refrigeradores portátiles, laptops, routers móviles y múltiples dispositivos simultáneamente, tanto en exteriores como en el hogar.
● Elite 200 V2
Una solución robusta para usuarios que requieren mayor autonomía y potencia. Ideal para respaldar equipos esenciales durante cortes de energía o para actividades prolongadas fuera de la red.
Serie AC: potencia versátil para múltiples escenarios
● AC50B
Estación de energía compacta y confiable para viajes, campamentos y uso recreativo. Adecuada para pequeños electrodomésticos y dispositivos electrónicos.
● AC70
Con mayor capacidad y rendimiento, el AC70 es ideal para creadores de contenido, trabajo remoto y actividades al aire libre que requieren múltiples cargas simultáneas.
● AC180
Diseñado para necesidades energéticas más exigentes, el AC180 puede alimentar refrigeradores, herramientas eléctricas ligeras y otros dispositivos de mayor consumo, siendo una opción clave para el respaldo doméstico de verano.
Energía solar: aprovechando el sol de Chile
● PV100 (100W)
Panel solar eficiente y confiable, ideal para recargar estaciones de mayor capacidad durante el día, prolongando la autonomía en campamentos o zonas sin acceso a la red.
● Sora60 (60W)
Ligero y portátil, el Sora60 es perfecto para usuarios que priorizan movilidad. Combinado con modelos compactos, ofrece una solución sostenible para actividades cortas al aire libre.
Preparación y uso responsable
BLUETTI recomienda utilizar sus productos en superficies estables, mantenerlos alejados de fuentes de calor extremo y seguir siempre las instrucciones del fabricante. En contextos de altas temperaturas o alertas ambientales, es fundamental priorizar la seguridad personal y utilizar la energía portátil para comunicación, iluminación y dispositivos esenciales.
Compromiso de BLUETTI con Chile
El verano chileno representa una oportunidad para disfrutar al aire libre, pero también un desafío en términos energéticos. BLUETTI continúa apoyando a los usuarios en Chile con soluciones innovadoras que permiten mantener el control sobre el suministro eléctrico, mejorar la calidad de vida y enfrentar con mayor preparación los desafíos estacionales.
Para más información sobre los productos BLUETTI disponibles en Chile,
https://cl.bluettipower.com/.
Acerca de BLUETTI
Como pionera en tecnología de energía limpia, BLUETTI está comprometida con un futuro sostenible, ofreciendo soluciones de almacenamiento energético accesibles para uso interior y exterior. A través de iniciativas como el programa LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI busca llevar energía a 1 millón de familias africanas en zonas sin red eléctrica. Con enfoque en innovación y necesidades del cliente, BLUETTI se ha consolidado como líder de la industria en más de 110 países y regiones.
Zola Fang
