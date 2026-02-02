AirX lance en Europe son site de réservation d'hélicoptères «AIROS Skyview», accélérant ainsi son expansion mondiale
Il offre des vues spectaculaires depuis le ciel et permet de voyager confortablement vers des endroits normalement difficiles d'accès.
Des vols incontournables comme Nice-Monaco peuvent désormais être réservés sur AIROS Skyview avec un simple smartphone.
SHIBUYA-KU, TOKYO, JAPAN, February 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- AirX Inc, entreprise pionnière de la mobilité aérienne, a le plaisir d'annoncer le lancement, à compter du 1 janvier 2026, d'un nouveau service baptisé «AIROS Skyview». Ce service permettra aux utilisateurs de réserver facilement des vols en hélicoptère à l'étranger, notamment en France, à Monaco et en Suisse.
AIROS Skyview est un site web qui facilite la réservation de vols en hélicoptère au-dessus de l'Europe depuis n'importe où dans le monde, offrant des expériences de voyage aérien uniques qui enrichissent les voyages découvrez nos transferts en hélicoptère, nos vols touristiques ou encore nos vols sur-mesure. Des offres adaptés à chaque client.
URL du site web : https://skyview.airos.eu.com/
Date de lancement : 1 janvier 2026
Zones initiales : France, Monaco, Suisse
Langues : Français, anglais, japonais
■ Caractéristiques d'« AIROS Skyview »
1. Réservation facile, à tout moment, où que vous soyez
Réservez votre vol en hélicoptère à tout moment, où que vous soyez, depuis votre smartphone ou votre tablette.
2. Assistance multilingue
Conçu pour une utilisation intuitive dans la langue maternelle des voyageurs et des résidents locaux du monde entier, il permet à tous de profiter d'une expérience aérienne unique, sans barrière linguistique.
3. Réservation simple et intuitive
Choisissez votre destination, l'heure et le programme pour consulter instantanément les disponibilités et les tarifs, et suivez les étapes de réservation en toute simplicité. Réservez votre vol facilement, même en voyage ou en déplacement.
4. Large choix de moyens de paiement
Nous acceptons de nombreux moyens de paiement internationaux, notamment les cartes bancaires, Apple Pay etvirement bancaire. Notre système de paiement hautement sécurisé protège vos informations personnelles et bancaires.
AIROS Skyview devrait être déployé non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier, offrant une expérience merveilleuse avec des vols adaptés à différents types de besoin.
Dai ISHIHARA
AirX Inc.
5017409810398
dai.ishihara@airx.co.jp
