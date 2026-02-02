AirX lance en Europe son site de réservation d'hélicoptères «AIROS Skyview», accélérant ainsi son expansion mondiale

AirX vous rapproche des cieux du monde entier. Il offre des vues spectaculaires depuis le ciel et permet de voyager confortablement vers des endroits normalement difficiles d'accès. Nous sélectionnons avec soin des compagnies aériennes fiables, agréées par les autorités aéronautiques de chaque pays, afin de vous garantir un vol sûr et confortable.

Des vols incontournables comme Nice-Monaco peuvent désormais être réservés sur AIROS Skyview avec un simple smartphone.

SHIBUYA-KU, TOKYO, JAPAN, February 2, 2026 /EINPresswire.com/ -- AirX Inc, entreprise pionnière de la mobilité aérienne, a le plaisir d'annoncer le lancement, à compter du 1 janvier 2026, d'un nouveau service baptisé «AIROS Skyview». Ce service permettra aux utilisateurs de réserver facilement des vols en hélicoptère à l'étranger, notamment en France, à Monaco et en Suisse.

AIROS Skyview est un site web qui facilite la réservation de vols en hélicoptère au-dessus de l'Europe depuis n'importe où dans le monde, offrant des expériences de voyage aérien uniques qui enrichissent les voyages découvrez nos transferts en hélicoptère, nos vols touristiques ou encore nos vols sur-mesure. Des offres adaptés à chaque client.

URL du site web : https://skyview.airos.eu.com/

Date de lancement : 1 janvier 2026

Zones initiales : France, Monaco, Suisse

Langues : Français, anglais, japonais



■ Caractéristiques d'« AIROS Skyview »

1. Réservation facile, à tout moment, où que vous soyez

Réservez votre vol en hélicoptère à tout moment, où que vous soyez, depuis votre smartphone ou votre tablette.

2. Assistance multilingue

Conçu pour une utilisation intuitive dans la langue maternelle des voyageurs et des résidents locaux du monde entier, il permet à tous de profiter d'une expérience aérienne unique, sans barrière linguistique.

3. Réservation simple et intuitive

Choisissez votre destination, l'heure et le programme pour consulter instantanément les disponibilités et les tarifs, et suivez les étapes de réservation en toute simplicité. Réservez votre vol facilement, même en voyage ou en déplacement.

4. Large choix de moyens de paiement

Nous acceptons de nombreux moyens de paiement internationaux, notamment les cartes bancaires, Apple Pay etvirement bancaire. Notre système de paiement hautement sécurisé protège vos informations personnelles et bancaires.

AIROS Skyview devrait être déployé non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier, offrant une expérience merveilleuse avec des vols adaptés à différents types de besoin.

