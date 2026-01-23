Neuer Maßstab für die Absicherung am Bau: die 30-Jahre-Garantie

Fußbodenheizung mit Generationen-Garantie: 30 Jahre für Investitionssicherheit Fußbodenheizung - Nordwærme rüstet Fußbodenheizungen nach mit 30 Jahren Garantie auf die Rohr-Dichtheit Bei fachgerechter Verlegung durch Nordwærme Fußbodenheizungen bieten die Rohr-Hersteller eine verlängerte Garantie von 30 Jahren auf die Dichtheit.

Langzeit-Garantie macht die Fußbodenheizung zum langlebigsten Teil der energetischen Erneuerung und zur sichersten Investition

Wir sind stolz darauf, diese Garantie jetzt mit den Herstellern für Fußbodenheizungs-Rohre anbieten zu können - das ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen mit Lieferanten und Versicherungspartnern.” — David Burckhardt

HAMBURG/HANNOVER, GERMANY, January 23, 2026 / EINPresswire.com / -- Nach Bau oder Sanierung müssen Hausbesitzer Mängel zügig finden und reklamieren: die gesetzlichen Gewährleistungsfristen sind je nach Leistung auf zwei bis fünf Jahre begrenzt. Wer danach Fehler feststellt, steht mit dem Problem alleine da - das finanzielle Risiko trägt dann der Eigentümer.In diesem Marktumfeld kommt schafft die neue Garantie von Nordwærme Fußbodenheizungen eine völlig neues Niveau der Investitionssicherheit in der Sanierung: ganze 30 Jahre Dichtheitsgarantie bietet das Unternehmen auf die von ihm verlegten Fußbodenheizungs-Rohre.“Wir sind sehr stolz darauf, diese Garantie jetzt zusammen mit den Rohr-Herstellern anbieten zu können”, so David Burckhardt, Mitgründer von Nordwærme Fußbodenheizungen. „Diese weitreichende Garantie ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen mit unseren Lieferanten und Versicherungspartnern.“Mit ihrer “Generationen-Garantie” macht Nordwærme die Fußbodenheizung zum langlebigsten Teil der energetischen Sanierung: die Laufzeit von 30 Jahren auf die Dichtheit der Rohre übertrifft die üblichen Lebenszyklen von Fenstern, Türen oder Heizungsanlagen und etabliert neue Maßstäbe im Investitionsschutz.Die Hersteller-Garantie auf die Dichtheit des Fußbodenheizung-Rohres bei einem Einbau durch Nordwærme ist mit einer Summe von 200.000 Euro pro Schadensfall besichert, sodass auch größere Folgeschäden umfassend abgesichert sind. Voraussetzung für die Langzeit-Garantie ist der Nachweis über den fachgerechten Einbau durch Nordwærme sowie die Einhaltung der technischen Betriebsparameter. Hierzu zählen die Durchführung einer Druckprüfung bei Installation sowie ein Betrieb bei maximal 3 bar Druck und einer Vorlauftemperatur von höchstens 45 °C.Während die im Boden verlegte Rohr-Infrastruktur für Jahrzehnte abgesichert ist, unterliegen mechanische Verschleißteile oder elektronische Regelungskomponenten kürzeren Zyklen. Diese Bauteile sind jedoch – im Gegensatz zum Rohrnetz – für Wartungszwecke leicht zugänglich und austauschbar. “Dennoch prüfen wir fortlaufend gemeinsam mit unseren Partnern, wie wir auch für diese Systemkomponenten über die gesetzlichen Fristen hinausgehende Sicherheiten schaffen können”, erläutert Burckhardt.Nordwærme Fußbodenheizungen hat sich auf das Nachrüsten von Fußbodenheizungen in Bestandsgebäuden spezialisiert. Mit Niederlassungen in Hamburg, Hannover und Barsbüttel baut das Unternehmen Fußbodenheizungen nachträglich in Wohn- und Gewerbeimmobilien ein. Dafür werden oft innovative Verfahren genutzt wie eine Frästechnik, bei der der Bestandsboden im Gebäude bleibt und nur Kanäle für die Fußbodenheizung nachträglich eingefräst werden. Mit Investitionskosten, die sich für ein durchschnittliches Einfamilienhaus meist zwischen 5.000 und 15.000 Euro bewegen, bietet das Unternehmen eine wirtschaftliche Lösung zur energetischen Erneuerung für Projekte in ganz Norddeutschland. Das Geschäftsgebiet umfasst aktuell vor allen Dingen Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, für einzelne Projekte bietet Nordwærme seine Dienste aber auch bundesweit an.

Fußbodenheizungen von Nordwærme durch einfaches Nachrüsten

