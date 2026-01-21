Puebla con gran expectativa: Expo Proveedores del Transporte y Logística 2026

Puebla será punto clave del sector transporte y logística con la Expo Proveedores 2026.

Puebla se consolida como punto estratégico del sector con la llegada de la Expo Proveedores del Transporte y Logística 2026, impulsando innovación y negocios.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, January 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- Puebla se prepara para recibir a líderes del sector con la llegada de la Expo Proveedores del Transporte y Logística 2026, un evento que impulsa la demanda de hotel en Puebla y consolida a la ciudad como un polo de desarrollo para el turismo de negocios, convenciones y encuentros corporativos de alcance nacional.

Un encuentro clave para la industria logística en México

Del 27 al 29 de enero de 2026, Cintermex será sede de la Expo Proveedores del Transporte y Logística, uno de los foros más relevantes para fabricantes, operadores, proveedores de servicios y tomadores de decisión del sector.

La relevancia del evento radica en que la industria del transporte y la logística representa cerca del 6% del Producto Interno Bruto nacional, de acuerdo con datos del INEGI y mantiene una tendencia de crecimiento sostenido impulsada por el comercio exterior y el nearshoring.

La Secretaría de Turismo federal señala que el turismo de reuniones puede incrementar entre 10% y 20% la ocupación hotelera en destinos sede.

Y, contando con que acontecimientos de esta magnitud generan una derrama económica directa en sectores como hospedaje, alimentos, transporte y servicios especializados, es de esperar que la oferta en hotel de Puebla y hospedajes de perfil ejecutivo se vuelvan determinantes para atender la demanda generada por ferias y exposiciones de gran formato.

Puebla y el auge del turismo de reuniones

El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR) estimó en 2019 que este segmento ya aportaba más de 35 mil millones de dólares anuales a la economía nacional. Para 2024 generó más de un millón de empleos directos, reflejando su importancia como motor económico.

Puebla es un destino atractivo para congresos y exposiciones gracias a su ubicación en el centro del país, su accesibilidad carretera y su infraestructura urbana. Sí, la ciudad debe su éxito a su eficiencia operativa, pero también a un entorno histórico que añade valor a la experiencia del visitante corporativo.

Infraestructura hotelera alineada al perfil corporativo

La creciente llegada de eventos empresariales a la capital poblana ha fortalecido la diversificación de la oferta hotelera. Alternativas como un hotel colonial en Puebla conviven con hospedajes orientados al viajero de negocios, que necesita estar cerca de sitios feriales, trato ejecutivo y estándares internacionales.

En este panorama, el Presidente InterContinental Puebla está alineado al ecosistema que responde a las necesidades de convenciones, viajes corporativos y estancias de alta expectativa.

Expectativas positivas rumbo a 2026

La Expo Proveedores del Transporte y Logística 2026 funcionará como plataforma de negocios y también como espacio para analizar tendencias clave como digitalización de procesos, logística sustentable y optimización de la cadena de suministro.

Para Puebla representa una oportunidad de reforzar su prestigio como ciudad competitiva en el mapa nacional de reuniones y exposiciones, con beneficios que trascienden los días del encuentro.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.